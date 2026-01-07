Diện mạo mới được hơn 11.000 người yêu thích của Cục trưởng Xuân Bắc

Những ngày đầu năm, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội với diện mạo mới mẻ sau khi “tân trang” mái tóc. Bức ảnh chụp kiểu tóc mới của anh nhanh chóng nhận được hơn 11.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận hào hứng từ đồng nghiệp và khán giả. Không chỉ thay đổi ngoại hình, điều khiến công chúng thích thú hơn cả là câu chuyện hậu trường cắt tóc được Xuân Bắc kể lại bằng giọng điệu hài hước quen thuộc.

Trong chia sẻ đăng tải kèm ảnh tóc mới, nam nghệ sĩ kể rằng dù đi họp, đi làm với tinh thần rất “minh mẫn, cống hiến và đảm bảo sức khỏe”, anh vẫn liên tục bị đồng nghiệp hỏi thăm vì trông có vẻ mệt mỏi. Sau khi soi gương và phát hiện “đầu tóc rất mất trật tự”, Xuân Bắc quyết định tìm đến tiệm quen để chỉnh trang lại hình ảnh. Từ đây, một màn đối thoại dở khóc dở cười giữa anh và thợ cắt tóc bắt đầu, kết thúc bằng một kiểu tóc mà chính chủ cũng phải… ngỡ ngàng.

Kiểu tóc mới (bên trái) và cũ (bên phải)của NSND Xuân Bắc khiến diện mạo anh có chút thay đổi

Xuân Bắc kể: “Mấy hôm đi họp, đi làm việc trong một tâm thế rất sẵn sàng, một tinh thần rất minh mẫn, một ý thức rất cống hiến, một sức khỏe rất đảm bảo. Ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn có đồng nghiệp hỏi nhỏ đầy quan tâm: "Thiếu ngủ hả?"; "Dạo này nhiều việc lắm đúng không?"; "Cuối năm chắc bận bịu"…

Chiều ngồi tại văn phòng chợt nhận ra đầu tóc rất mất trật tự. Ngẫm ra rất có thể thủ phạm là đây. Được!

Hết giờ làm. Làm thêm cho hết việc rồi hiệu quen thẳng tiến.

Mình: Quang ơi, chưa lần nào anh thấy tóc tai nó lỉu tỉu như lần này.

Quang: Chị Linh bảo em chuẩn bị đây rồi.

Mình: Em làm sao cho nó… (chưa kịp dứt câu).

Quang: Em biết rồi, anh cứ tin ở em.

Mình: Nhưng mà…

Quang: Em làm được mà. Anh đừng lo.

Mình: Anh không lo, cho anh có ý kiến tí được không? (Mình nói với thái độ rất nghiêm túc).

Xuân Bắc khiến nhiều người bật cười vì câu chuyện hài hước

Quang: (Có lẽ đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề) Vâng, anh nói đi ạ!

Mình: Từ giờ đến Tết anh rất nhiều việc nên em làm sao để đến khoảng rằm tháng Giêng anh mới phải làm lại được không?

Quang: À vâng, được ạ! Anh cứ kệ em.

Mình: (Nghĩ thầm) Ừ thì kệ. Thế là tốt rồi.

Quang: …bla bla bla

Mình: Bla bla bla…

Ngồi nghe nhạc Đen Vâu - đúng bài "2 triệu năm" mới phong thủy.

2 triệu năm sau...

Quang: Xong rồi anh ơi.

Mình: Lúc này mới ngẩng lên nhìn vào gương). Ôi hình như có vẻ…

Quang: Em làm quả này anh phải chơi đến rằm Trung thu năm sau chứ không phải rằm tháng Giêng ạ!

Mình: … … Anh thấy có vẻ… Mà thôi, anh gửi tiền!

Quang: (Vẫn rất vui vẻ) Chị Linh nói thôi anh cứ về đi ạ.

Haizzz, Chả hiểu thế nào nữa!

Các bác xem quả đầu mới này liệu em có... Trung Thu không?”

Câu chuyện đời thường, dí dỏm ấy không chỉ mang lại tiếng cười mà còn cho thấy hình ảnh gần gũi của NSND Xuân Bắc trong vai trò quản lý. Dù ở cương vị Cục trưởng với lịch làm việc dày đặc, anh vẫn giữ được sự lạc quan, hóm hỉnh - điều làm nên sức hút bền bỉ của Xuân Bắc trong lòng công chúng suốt nhiều năm qua.