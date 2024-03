BLACKPINK thật sự bị YG "kìm kẹp”?

Số lượng bài hát ít ỏi, fan "dài cổ" ngóng trông comeback

Dù luôn được biết đến với tôn chỉ ít nhưng chất lượng, thì nhiều người vẫn ngỡ ngàng trước số lượng bài hát BLACKPINK có được sau 7 năm hoạt động. Theo một thống kê vào cuối 2023, BLACKPINK chỉ cho ra mắt 33 ca khúc tiếng Hàn trong suốt sự nghiệp. Dù có thêm các single tiếng Anh nhưng số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tính đến hiện tại, nhóm nữ toàn cầu đã phát hành 2 full album (The Album - 2020; Born Pink - 2022) và 1 loạt đĩa đơn trong khoảng 2 năm đầu ra mắt.

BLACKPINK chỉ cho ra mắt 33 ca khúc tiếng Hàn trong suốt sự nghiệp

So với các nhóm nữ cùng thời như TWICE hay Red Velvet, kho nhạc của BLACKPINK quả thực hạn chế. Với các fan nhóm, việc nghe đi nghe lại, thuộc lòng cả các b-side là điều quá quen thuộc mỗi khi "đói nhạc". Trong khi đó, TWICE với thâm niên hơn 8 năm hoạt động đã cho ra mắt đến 132 bài hát "thuần Hàn" (không tính single tiếng Anh - Nhật - số liệu tháng 12/2023).

Trong khi đó TWICE có số lượng sản phẩm cao gấp 3 BLACKPINK dù debut cùng thời

Không phủ nhận chiến lược của YG dành cho BLACKPINK khá hiệu quả, vì số lượng ít nên mỗi sản phẩm ra mắt đều có độ nhận diện và thành tích cao. Nhưng việc một tên tuổi lớn như BLACKPINK sở hữu chưa đến 40 ca khúc trong gần 1 thập kỷ hoạt động cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Một bộ phận fan nhạc khó tính cho rằng BLACKPINK chỉ là sản phẩm thành công của truyền thông và "chiêu trò" xây dựng hình ảnh. Để xét riêng về yếu tố âm nhạc, là một nghệ sĩ có discography music (danh sách đĩa nhạc) đủ sức ảnh hưởng thì nhóm nữ nhà YG vẫn còn thiếu nhiều yếu tố.

Sản phẩm hiếm hoi đồng nghĩa với việc BLACKPINK cũng rất ít khi comeback. Thậm chí, nguyên năm 2017, YG cho nhóm quảng bá chỉ với single As If It's Your Last dù mới ra mắt 1 năm. Là tân binh, các nhóm nhạc luôn phải năng nổ hoạt động để hâm nóng tên tuổi. Lịch trình này của YG đã gây nên ý kiến trái chiều trong cộng đồng fan. As If It's Your Last từng gây ám ảnh với cả BLACKPINK lẫn người hâm mộ, các thành viên chọn đây là ca khúc ghét nhất vì biểu diễn quá nhiều lần.

As If It's Your Last - ca khúc BLACKPINK biểu diễn đến chán thời mới debut

Quãng nghỉ giữa các đợt trở lại của BLACKPINK luôn khiến fan phải “dài cổ” ngóng trông. Đỉnh điểm nhất là giữa hai album The Album và Born Pink. Tháng 11/2020, BLACKPINK kết thúc quảng bá The Album và bài chủ đề Lovesick Girls. Nhóm chìm vào "khoảng lặng" suốt năm 2021. Không comeback nhóm, chỉ có Lisa và Rosé quảng bá solo chóng vánh. BLINK đợi BLACKPINK trở lại không khác gì thần tượng nhập ngũ.

Cuối tháng 8/2022, BLACKPINK mới chính thức comeback với single Pink Venom, mở đường quảng bá album Born Pink và tour thế giới dài hơi kết thúc vào tháng 9/2023. Theo dõi BLACKPINK, các BLINK nhiều lần "đói nhạc" đến mức chỉ cần 1 hint comeback vô tình được hé lộ cũng đủ sức viral mọi nền tảng. Khi còn ở YG đã thế, hiện tại khi 4 cô gái không còn duy trì hợp đồng cá nhân, việc BLACKPINK comeback càng xa vời hơn bao giờ hết.

Kết thúc World Tour Born Pink, BLACKPINK lại trở về thời gian không rõ ngày comeback

Hoạt động cá nhân của các thành viên thế nào?

Cộng đồng BLINK lưu truyền một câu nói nổi tiếng "Số bìa tạp chí của BLACKPINK đủ 'chôn vùi' số lượng album nhóm phát hành". Dù chỉ là câu nói vui nhưng lại có tính “sát thương” cực mạnh. BLACKPINK là nhóm nhạc thuộc hàng hiếm Kpop vì không mấy khi ra nhạc nhưng tên tuổi luôn hàng top, nhất là trong lĩnh vực thời trang.

Về hoạt động solo của các thành viên, YG tập trung push hình ảnh cá nhân cho các cô gái để phù hợp với định hướng thời trang quốc tế. BLACKPINK lên bìa tạp chí như "cơm bữa", duy trì hình tượng sang chảnh, quý cô hiện đại.

BLACKPINK lên bìa tạp chí còn nhiều hơn ra nhạc

Chiến lược kể trên giúp nhóm “nổ job” thời trang, nhưng vô tình hạn chế các lĩnh vực khác. Điển hình như các show thực tế - vốn là mảnh đất màu mỡ với các nhóm nhạc cần phủ sóng tên tuổi quốc dân. BLACKPINK thì không.

YG rất ít khi để "gà đẻ trứng vàng" tham gia các chương trình giải trí trong khi một số thành viên cực kỳ có tiềm năng. Các fan giải thích việc này giúp BLACKPINK giữ vững hình ảnh cao cấp xứng với cương vị đại sứ thương hiệu xa xỉ.

Toàn bộ dự án quảng bá cá nhân của BLACKPINK đều được đầu tư chỉn chu và hoành tráng

Nhìn nhận một cách công tâm, YG cũng làm được điều hiếm thấy trong 7 năm quản lý BLACKPINK. Đó chính là để toàn bộ thành viên debut solo, xây dựng fanbase cá nhân vững chắc cho mỗi cô gái.

Dù chỉ ra mắt 1 - 2 bài hát cho mỗi thành viên, nhưng toàn bộ dự án quảng bá cá nhân của BLACKPINK đều "ngập mùi tiền", được đầu tư chỉn chu và hoành tráng hết mực. Nhờ có những màn solo này, Jennie, Rosé, Lisa và Jisoo đã lần lượt thiết lập những kỷ lục cho riêng mình, giúp danh tiếng phát triển độc lập.

Jennie ẩn ý bị YG "kìm hãm", BLACKPINK bùng nổ sau khi kết thúc hợp đồng cá nhân

Tháng 11/2023, BLACKPINK khiến fan vỡ òa khi quyết định tái ký hợp đồng nhóm với công ty chủ quản YG. Tuy nhiên, cả 4 cô gái đều không gia hạn hợp đồng cá nhân. BLACKPINK và YG duy trì mô hình hợp tác "độc lạ", hoạt động nhóm một nơi, hoạt động cá nhân một nẻo.

Jennie, Lisa và Jisoo đều đã công bố công ty riêng - nơi sẽ phát triển bản thân dưới tư cách nghệ sĩ đa lĩnh vực, sắp tới sẽ là Rosé. Kể từ khi rời YG, 4 cô gái "nổ job", hoạt động cực kỳ năng nổ và còn tự mình chuẩn bị sản phẩm solo, quay phim mới.

Jennie, Lisa và Jisoo đều đã công bố công ty riêng - nơi sẽ phát triển bản thân dưới tư cách nghệ sĩ đa lĩnh vực, sắp tới sẽ là Rosé

Trong chương trình truyền hình mới đây, Jennie ngầm ám chỉ bị YG kìm hãm hoạt động. Cô nàng nói về tương lai đầy hứa hẹn, album đầu tay đang được hoàn thiện và muốn làm những thứ chưa từng được thử trong 7 năm qua. Nữ rapper còn nhá hàng nhạc mới hợp tác cùng rapper Matt Champion. Jennie liên tục tham gia các show giải trí hàng đầu Hàn Quốc, tên tuổi viral cực mạnh dù không còn ở YG.

Jennie ngầm ám chỉ bị YG kìm hãm hoạt động

Không thể phủ nhận việc YG đã tạo nên thành công toàn cầu cho BLACKPINK, nhưng những minh chứng trên cũng khẳng định việc YG lãng phí tài nguyên của nhóm những năm qua là có thật. BLACKPINK có thể làm được nhiều hơn những gì đang có. Kết thúc hành trình với YG, các cô gái đang có khởi đầu mới đầy hứa hẹn và bùng nổ.