BLACKPINK ra sao khi đến hạn hợp đồng: Jennie có khả năng ở lại cao nhất, Jisoo rời YG làm diễn viên?

Mặc dù vẫn đang hoạt động năng nổ, chạy tour với lịch trình dày đặc nhưng BLACKPINK vẫn khiến fan lo ngại khi thời hạn hết hợp đồng với YG ngày càng đến gần. Tháng 8/2023, nhóm nhạc nữ toàn cầu sẽ chính thức chạm mốc 7 năm. Như thông lệ của những nhóm nhạc Kpop khác, BLACKPINK và công ty chủ quản YG phải đàm phán và ra quyết định tái ký hay kết thúc hợp đồng. Ngay từ hiện tại, mọi đồn đoán, thông tin về tương lai của BLACKPINK đã được bàn tán rôm rả. Với sự nghiệp và danh tiếng hiện tại, BLACKPINK phải lựa chọn và đứng trước nhiều ngã rẽ có thể làm thay đổi tình hình YG.

Tương lai của BLACKPINK đã khiến fan xôn xao từ MV Shut Down và album Born Pink như ẩn chứa nhiều tín hiệu về sự dừng lại

Từ MV Shut Down, fan đã xôn xao bởi loạt tín hiệu báo trước sự dừng lại. Shut Down là thước phim tua ngược những MV đã làm nên tên tuổi BLACKPINK, tên gọi và cả những chi tiết trong Shut Down đều được fan mổ xẻ như cách BLACKPINK khép lại sự nghiệp. Dù có nhiều sự lý giải khác như nhóm bước sang chương mới hay hiểu theo nghĩa đơn thuần là gói gọn trong một sản phẩm, fan vẫn hoang mang vô cùng. Mới đây, truyền thông Hàn dự đoán sẽ có 2/4 thành viên không tái ký đã khiến cư dân mạng tập trung sự chú ý vào 4 cô gái YG. BLACKPINK sẽ ra sao khi hạn hợp đồng ngày càng đến gần?

Jennie là thành viên có khả năng ở lại YG cao nhất

Cũng giống như G-Dragon của BIGBANG, Jennie là thành viên chủ chốt, mang màu sắc nổi bật nhất đại diện cho BLACKPINK kể từ khi debut. Cô nàng main rapper là thành viên có thời gian thực tập lâu nhất tại YG. Dù BLACKPINK không có trưởng nhóm, nhưng fan đều hiểu Jennie được xem như người gắn kết và sắp xếp các hoạt động. Do đó, Jennie được dự đoán là thành viên sẽ tiếp tục ở lại YG kể cả không còn BLACKPINK.

Jennie được dự đoán sẽ tái ký với YG

Một sự thật không thể phủ nhận, YG đã dành vô số đãi ngộ, tài nguyên cho Jennie ngay từ lúc chưa debut cho đến khi hoạt động với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ toàn cầu. Jennie trước khi ra mắt đã được kết hợp cùng G-Dragon trong ca khúc gây sốt năm 2013 Black, đóng MV cùng trưởng nhóm BIGBANG, góp giọng với Seungri,...

Được mệnh danh là "công chúa YG", Jennie cũng được quảng bá solo đầu tiên trong BLACKPINK

Năm 2018, Jennie là thành viên BLACKPINK đầu tiên được quảng bá solo. Tiếp đến là người đầu tiên có danh phận đại sứ thương hiệu chính thức với nhà mốt Chanel. Nhìn những đãi ngộ mà công ty dành cho Jennie, không ngoa khi nói cô nàng chính là "công chúa YG". Jennie ở lại YG sẽ có nền tảng vững chắc, độ nổi tiếng tiếp tục duy trì và với khả năng toàn diện nhiều lĩnh vực, cô nàng vẫn sẽ phát triển khi hoạt động solo.

Jennie vẫn sẽ thành công nếu hoạt động solo

Jisoo tập trung sự nghiệp diễn xuất

Tính đến hiện tại, chị cả Jisoo là thành viên BLACKPINK duy nhất chưa quảng bá solo. Nói về việc này, trong bài phỏng vấn với Rolling Stone tháng 4/2022, Jisoo từng tiết lộ cô chưa có định hướng rõ ràng sẽ muốn làm gì với sản phẩm cá nhân. Nhiều fan vẫn chờ đợi, cả YG và Jisoo vẫn chưa có kế hoạch solo mặc dù thời hạn tái ký đang đến gần. Mơ hồ trong âm nhạc, nhưng Jisoo lại có một năm 2021 đáng nhớ khi là vai chính trong bộ phim đầu tay Snowdrop thành công toàn châu Á.

Vai diễn chính đầu tiên của Jisoo thành công, tạo bước đệm cho chị cả BLACKPINK

Jisoo đã có profile diễn viên với YG Stage, công ty con thuộc YG quản lý diễn viên và hoạt động diễn xuất của nghệ sĩ. Với lợi thế về ngoại hình và khả năng diễn xuất được khen ngợi, netizen dự đoán Jisoo có chiều hướng sẽ tập trung sự nghiệp diễn viên, tại YG Stage hoặc một công ty khác có lời mời hấp dẫn hơn.

Jisoo sẽ tập trung diễn xuất trong thời gian tới?

Lisa và Rosé đã có bến đỗ, được đề nghị rời YG?

Thông tin khiến fan hoang mang nhất chính là việc hai em út Lisa và Rosé đã có bến đỗ và được đề nghị rời YG. Theo Munhwa Ilbo, một người trong ngành quen thuộc với thị trường nước ngoài tiết lộ Lisa đang nhận được lời mời hấp dẫn tại nhiều nước: "Tôi biết rằng Lisa, người có sức ảnh hưởng tuyệt đối ở quê nhà Thái Lan và thị trường Đông Nam Á. Mức bảo lãnh là 100 tỷ won (khoảng 1 nghìn 909 tỷ VNĐ) từ nhiều quốc gia bao gồm cả Trung Quốc". Với chia sẻ này, có thể thấy Lisa là thành viên được đưa ra con số khổng lồ để rời YG.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lisa đang được mời chào bởi nhiều công ty nước ngoài

Về phía Rosé, dân tình đã "soi" Chủ tịch Capitol Record nhấn theo dõi cô nàng. Capitol Record là hãng thu âm nằm trong Universal Music Group, nổi tiếng là công ty của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Cư dân mạng đồn đoán main vocal nhà BLACKPINK đang nhận được lời đề nghị hấp dẫn và sẽ rời YG để phát triển tại hãng thu quốc tế. Với chất nghệ sĩ và tài năng sẵn có, Rosé nếu tách hoạt động solo và có sự hậu thuẫn của Capitol Record sẽ càng phát triển hơn.

Rosé sẽ hoạt động tại hãng thu quốc tế?

Chủ tịch Capitol Record theo dõi Rosé trên Instagram

Nhưng khả năng BLACKPINK tái ký vẫn rất cao!

Mặc cho đồn đoán ngày càng nhiều, các BLINK rất tin tưởng vào khả năng tái ký của YG và BLACKPINK. Nhóm nhạc nữ toàn cầu vẫn đang phát triển sự nghiệp rực rỡ cùng với sự hậu thuẫn của công ty, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Là "gà đẻ trứng vàng", YG sẽ không dễ dàng để BLACKPINK đầu quân về công ty khác.

YG sẽ không dễ từ bỏ "gà đẻ trứng vàng" BLACKPINK

Jisoo cũng đã tự mình xác nhận solo trong 2023

Fan chỉ ra lịch trình hoạt động của BLACKPINK đã kín đến tháng 7/2023. Nhóm sẽ tiếp tục chạy tour Born Pink, headliner tại Coachella vào tháng 4 và loạt hoạt động quan trọng chưa xác nhận. Bên cạnh đó, chính Jisoo cũng đã tiết lộ khả năng solo trong năm 2023. Dù YG ra mắt nhóm nữ mới Baby Monster, BLACKPINK vẫn là nghệ sĩ quan trọng và có tiếng nói nhất hiện tại. Trước đó, thông tin BLACKPINK về The Black Label đã bị YG phản bác thẳng thừng "vô căn cứ". Vì vậy, khả năng tái ký là cực kỳ cao!