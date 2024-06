Billie Eilish: Nổi tiếng là mất bạn

Billie Eilish kể lại, đó là sinh nhật thứ 20 của cô, nhưng khi nhìn quanh, cô không thấy có người bạn nào. Tất cả đều là những nhân viên trong ekip làm việc và họ đều lớn tuổi hơn cô rất nhiều.

Khi trở nên nổi tiếng vào năm 2015 và vụt sáng trở thành hiện tượng toàn cầu cùng album phòng thu đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish bảo rằng cô bỗng dưng cảm thấy như mất sạch bạn bè, thật khó khăn để liên hệ với mọi người.

Tuy nhiên khoảng 1 năm trở lại đây, Billie Eilish đã tìm được cách kết nối lại với những người bạn cũ. Ngôi sao ca nhạc kể lại việc cô đã khóc với các bạn như thế nào trong một bữa tiệc ở Coachella. "Tôi có bạn bè, tôi yêu các bạn rất nhiều, và đã lâu lắm rồi tôi mới có bạn", Billie Eilish kể lại cảm giác hạnh phúc, vui sướng đến rơi nước mắt.

Billie Eillish (ảnh: Getty Images)

Billie Eilish hiện là nữ ca sĩ thế hệ sinh sau năm 2000 thành công nhất hiện nay. Cô đã có 9 giải Grammy, nhiều kỷ lục trong làng nhạc đồng thời là nhà hoạt động xã hội có sức ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ trong các vấn đề về biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, bảo vệ động vật... Album mới nhất của Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft - được đánh giá rất cao, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang về nhiều giải thưởng cho nữ ca sĩ.