Bích Tuyền được báo chí Đông Nam Á khen ngợi, lọt top 100 VĐV bóng chuyền xuất sắc nhất thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại tuyển Thái Lan 3-2 để lên ngôi vô địch chặng 2 SEA V.League 2025.

Sau thành công của bóng chuyền nữ Việt Nam, cái tên Nguyễn Thị Bích Tuyền trở thành điểm sáng, được báo chí cả Đông Nam Á ngợi khen. Tại lễ trao giải SEA V.League, Nguyễn Thị Bích Tuyền giành cú đúp danh hiệu "VĐV xuất sắc nhất giải" (MVP) và "Đối chuyền xuất sắc nhất".

Trang Spin.ph (Philippines) nhận định sau trận chung kết rằng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có màn "lội ngược dòng" đầy kịch tính, đồng thời ví Nguyễn Thị Bích Tuyền và đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy như "bộ đôi sát thủ" đã góp công lớn mang về chiến thắng đột phá cho tuyển Việt Nam, chấm dứt chuỗi 6 lần liên tiếp phải dừng ở ngôi á quân trước Thái Lan.

Trong khi đó tờ Thairath cho biết: "Đây là lần đầu tiên Thái Lan thua Việt Nam, cũng là lần đầu tiên vuột chức vô địch kể từ khi giải ra đời năm 2019. Ở trận chung kết, ngôi sao Bích Tuyền thật sự xuất sắc ở cả tấn công lẫn phòng ngự, giúp Việt Nam đoạt chức vô địch lịch sử".

Với Ajcharaporn Kongyot - đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, sau trận đấu phải gật gù về tài năng của Bích Tuyền, nữ VĐV nói:

"Tay đập của họ rất sắc bén. Cô gấy gần như là người duy nhất ghi được những điểm số quyết định".

Bích Tuyền (trái) có màn trình diễn quá xuất sắc

Đáng chú ý, theo bảng xếp hạng mới nhất của Volleybox, Nguyễn Thị Bích Tuyền đã góp mặt trong top 100 vận động viên bóng chuyền xuất sắc nhất thế giới năm 2025. Đáng chú ý, ở vị trí sở trường là đối chuyền, cô vươn lên đứng thứ 16 toàn cầu và tiếp tục giữ ngôi số một châu Á trong năm nay.

Bảng xếp hạng này được tính dựa trên thành tích cá nhân và tập thể tại các giải đấu, với điểm số được nhân hệ số tùy theo cấp độ từng giải. Sự thăng tiến nhanh chóng của Bích Tuyền một phần nhờ việc cô có nhiều cơ hội thi đấu và tích lũy điểm số hơn so với các đồng nghiệp trong khu vực.

Bích Tuyền lọt top 100 VĐV xuất sắc nhất thế giới



