Bích Phương công bố trở lại, đúng ngày 8/3 đối đầu trực tiếp với Sơn Tùng!

Có thể nói, Bích Phương là một ca sĩ có những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Tuy nhiên, sau MV Nằm Ngủ Em Ru và tính đến thời điểm hiện tại là ngót nghét 3 năm, Bích Phương hoàn toàn không cho ra mắt thêm bất kì sản phẩm âm nhạc chính thức nào. Nằm Ngủ Em Ru cũng là sản phẩm cuối cùng giữa Bích Phương và 1989s Entertainment. Hàng loạt dự án đã bị hủy bỏ vì những lí do chủ quan lẫn khách quan trong đó phải kể đến album Dưới Vòi Hoa Sen và concert Do You Wanna Đu ?

Bích Phương sẽ trở lại với âm nhạc sau gần 3 năm im ắng

Còn nhớ ở chương trình Sóng 23, Bích Phương đã hứa với MC Trấn Thành rằng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và cô đã thực hiện đúng điều đó ở... mảng truyền hình thực tế chứ vẫn hoàn toàn mất hút tại sân chơi âm nhạc. Mãi đến thời gian gần đây, nhiều thông tin bên lề râm ran về sự trở lại với âm nhạc của Bích Phương trong năm 2024 và điều đó đã thành sự thật.

Tối ngày 22/2, nữ ca sĩ Đi Đu Đưa Đi chính thức tung hình ảnh teaser cho sự trở lại của mình vào ngày 8/3. Thông tin mà cô đưa cho khán giả cũng không quá nhiều ngoài dòng: "Bích Phương đã chính thức trở lại".

Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý chính là ngày trở lại của Bích Phương - 8/3/2024 vì trước đó không lâu, một người đồng nghiệp cũng vừa tung poster thông báo sẽ comeback vào ngày... 8/3/2024, không ai khác ngoài Sơn Tùng M-TP.

Bích Phương sẽ comeback cùng ngày với...

... Sơn Tùng M-TP

Nếu như ai vẫn còn nhớ "trận chiến lịch sử" giữa Bùa Yêu (Bích Phương) và Chạy Ngay Đi (Sơn Tùng M-TP) khi cùng ra mắt vào ngày 12/5/2018 thì cuộc chiến mới giữa 2 ca sĩ lần này sẽ rất đáng mong chờ đấy!