Chuyện gì đang xảy ra với Bích Phương?

Rời công ty của Tiên Cookie

Trở lại vài năm về trước, Bích Phương và Tiên Cookie có thể xem là “cặp bài trùng” từ âm nhạc cho đến cuộc sống. Mối quan hệ giữa Bích Phương và Tiên Cookie vô cùng thân thiết, đến mức rất nhiều người bàn tán về tình trạng mối quan hệ “trên cả tình bạn”.

Thời điểm ấy cả Bích Phương và Tiên Cookie không đưa ra bất kì lời khẳng định chính thức nào song cũng không phủ nhận. Sự kết hợp ăn ý giữa Bích Phương, Tiên Cookie và ekip 1989s Entertainment đã mang đến cho nữ ca sĩ những bản hit lớn nhất trong sự nghiệp như: Gửi Anh Xa Nhớ, Bùa Yêu, Đi Đu Đưa Đi, Chị Ngã Em Nâng, Bao Giờ Lấy Chồng,...

Tiên Cookie và Bích Phương là "cặp bài trùng" suốt nhiều năm.

Tuy nhiên đến năm 2021, sau MV Nằm Ngủ Em Ru và tính đến thời điểm hiện tại là ngót nghét 3 năm, Bích Phương hoàn toàn không cho ra mắt thêm bất kì sản phẩm âm nhạc chính thức nào. Nằm Ngủ Em Ru cũng là sản phẩm cuối cùng giữa Bích Phương và 1989s Entertainment. Hàng loạt dự án đã bị hủy bỏ vì những lí do chủ quan lẫn khách quan trong đó phải kể đến album Dưới Vòi Hoa Sen và concert Do You Wanna Đu?

Tối 29/7/2023, phía công ty 1989s Entertainment của nhạc sĩ/NSX âm nhạc Tiên Cookie đứng đầu đã đăng thông báo về việc nữ ca sĩ Bích Phương dừng hợp tác sau 13 năm gắn bó.

Thông báo cho biết hợp đồng quản lí nghệ sĩ độc quyền giữa Bích Phương và 1989s Entertainment sẽ kết thúc vào ngày 1/8/2023 và hai bên đã thảo luận, quyết định không tái kí hợp đồng quản lý. Việc rời công ty Tiên Cookie của Bích Phương được đánh giá là êm thấm, văn minh, gần như không xảy ra ồn ào nào. Tuy nhiên việc Bích Phương và Tiên Cookie “chia tay nhau" khiến nhiều người hâm mộ phải đặt câu hỏi: Liệu bước tiếp theo trong sự nghiệp Bích Phương sẽ ra sao?

Bích Phương gần đây: Không ra mắt sản phẩm âm nhạc chính thức, hoạt động trồi sụt

Đã 3 năm trôi qua, Bích Phương không ra mắt sản phẩm mới chính thức nào. Nữ ca sĩ nổi lên nhờ thành tích… chơi game, hay trở thành “danh hài” với biệt danh Tung Hoang. Khán giả trông ngóng mãi về một sản phẩm trở lại của Bích Phương, thường xuyên kêu gọi trên các bài đăng MXH của cô. Bích Phương tuy vẫn đi diễn ở một số sự kiện, tham dự một số chương trình và có quyền trình diễn các bản hit cũ thuở còn trong công ty 1989s nhưng độ nhận diện và tiếng tăm gần như “im ắng" khi các đồng nghiệp hoạt động vô cùng sôi nổi.

Ở chương trình Sóng 23 lên sóng vào đầu năm 2023, Bích Phương cũng có chia sẻ với Trấn Thành rằng trong năm 2023 cô sẽ “rã đông”, tập trung cho sự nghiệp hơn. Tháng 5/2023, Bích Phương cũng chia sẻ trên Facebook và khẳng định cô sắp trở lại. Trong năm 2023, Bích Phương quả thật có hoạt động mạnh mẽ hơn nhưng cũng chỉ nằm ở mảng gameshow, không phải ra mắt sản phẩm âm nhạc. Cô trở thành một trong những thành viên chính trong đội chơi Hành Trình Rực Rỡ. Song song với đó, Bích Phương cũng ngồi ghế cố vấn xuyên suốt mùa 2 chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ. Ở cả 2 chương trình, Bích Phương cũng ghi dấu ấn về sự hài hước, “tung hứng” cũng như thỉnh thoảng “vô tri”.

Bích Phương trong Hành Trình Rực Rỡ.

Bích Phương tại The Masked Singer.

Tuy nhiên, chờ hết năm 2023, Bích Phương cũng bình chân như vại, không hề ra mắt bất kì sản phẩm âm nhạc mới nào. Lúc này khán giả lại càng trở nên sốt ruột. Trên hết, khán giả thực sự rất mong chờ ngày được nghe nhạc mới của Bích Phương. Cô vẫn luôn là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều sự trông đợi nhất để ra mắt sản phẩm mới bởi tư duy âm nhạc thú vị, phong cách và định hướng khó lẫn vào ai trong làng nhạc.

Bích Phương cũng ra mắt một MV nhạc Tết kết hợp với nhãn hàng mang tên Ta Cùng Làm - Tết Càng Lớn. Dẫu có chỉ số view trên YouTube khá cao song mức độ phủ sóng, độ nhận diện cũng khó có thể so với những bản nhạc Tết “quốc dân” của Bích Phương trước đó như Bao Giờ Lấy Chồng?, Em Chào Tết, Chuyện Cũ Bỏ Qua,...

Tin đồn hẹn hò với Tăng Duy Tân là sự thật hay chỉ là chiêu trò PR?

Gần đây nhất vào đầu năm 2024, MXH rầm rộ chia sẻ tin đồn Bích Phương và Tăng Duy Tân dính nghi vấn hẹn hò, thậm chí còn dọn về chung nhà với nhau. Trên các kênh MXH, một số người hâm mộ cũng soi ra được nhiều bằng chứng cho thấy cả hai đang hẹn hò. Một tài khoản cũng chia sẻ chuyện tình Bích Phương - Tăng Duy Tân không được lòng công ty chủ quản của đàng trai vì ekip sợ "gà nhà" yêu đương xao lãng công việc. Dù đây là thông tin chưa được kiểm chứng nhưng thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Chưa dừng lại ở đó, dân mạng cũng “soi” được trong một buổi livestream, Bích Phương từng tiết lộ nhà cô có nuôi 4 bé mèo, trong đó có 1 con tên là Gạo. Trùng hợp thay, Gạo cũng là chú mèo từng được Tăng Duy Tân giới thiệu trong kênh chat với người hâm mộ. Bích Phương vốn cực kín tiếng trong chuyện tình yêu. Netizen thường đùa Bích Phương với ca khúc Bao Giờ Lấy Chồng dường như "vận" luôn vào đời cô. Mẹ nữ ca sĩ chính là người luôn "nói xấu" con gái và tiết lộ trên MXH rằng con mình "ế chỏng chơ".

Có nhiều lời đồn đoán rằng, Bích Phương và Tăng Duy Tân cũng sẽ ra mắt với nhau một số sản phẩm âm nhạc mới. Tăng Duy Tân chính là người thực hiện sản phẩm trở lại cho Bích Phương. Lẽ ra theo lịch trình sản phẩm này đã được ra mắt trong năm 2023 nhưng đến nay vẫn “im hơi lặng tiếng".

Nhiều khán giả đang đặt ra câu hỏi: Chuyện gì đang xảy ra với Bích Phương? Sau khi rời khỏi Tiên Cookie, cộng sự lâu năm giúp định hình nên âm nhạc của Bích Phương suốt 13 năm, liệu nữ ca sĩ sẽ có bước thay đổi thế nào trong sự nghiệp? Bích Phương khi đi một mình, với ekip mới, sẽ là một Bích Phương như thế nào. Bích Phương đang đứng trước một áp lực không nhỏ để đảm bảo sản phẩm trở lại phải thật thành công, giúp cô vượt ra khỏi những chiếc bóng cũ. Nếu việc Tăng Duy Tân làm nhạc mới cho Bích Phương là thật, khán giả cũng sẽ khá tò mò liệu phong cách đặc trưng của Tăng Duy Tân liệu có làm nên chuyện với con người nghệ sĩ của Bích Phương?