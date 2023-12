Chuyện gì đang xảy ra với Lệ Quyên tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng?

Hơn 1/2 hành trình của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã trôi qua, Lệ Quyên bền bỉ đối diện với các bình luận trái chiều mỗi khi có 1 tập phát sóng, và càng dữ dội hơn nếu tập phát sóng đó là vòng Công diễn.

Nếu Lệ Quyên chọn im lặng thì đã khác, đằng này cô liên tục đáp trả với ngôn từ mạnh, không nể nang hay kiêng dè gì. Điều này khiến thông điệp “gắn kết”, “chữa lành” mà NSX ban đầu luôn đề cao trên hành trình của 30 “chị đẹp” đã dần không còn. Khán giả giờ đây dường như bị “bội thực” trong những tranh cãi trái chiều của Lệ Quyên.

“Spotlight” đã chiếu rọi ngay từ trước tập 1, host là Lâm Bảo Châu, vị trí trên poster vượt trên cả đàn chị!

Ở tập 1 của chương trình, Lệ Quyên là 1 trong 3 chị đẹp xuất hiện cuối cùng trong phòng chờ để gặp gỡ những thí sinh khác. Cô sánh đôi cùng diva Hồng Nhung và diva Mỹ Linh. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi một gương mặt kỳ cựu, đã debut 37 năm như Thu Phương hay 1 đàn chị khác lớn tuổi hơn Lệ Quyên là Đoan Trang đã phải đến ngồi chờ từ rất sớm thì lại không được ra mắt một cách đặc biệt như vậy.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng luôn được xếp ngồi ở hàng đầu, ngay vị trí trung tâm trong mỗi bức hình chụp chung trong khi các chị đại khác có lúc phải ngồi sang 2 bên.

Lâm Bảo Châu như một "tệp đính kèm" với Lệ Quyên khi tham dự show Chị đẹp

Bạn trai của Lệ Quyên - người mẫu Lâm Bảo Châu là 1 trong 3 Host của chương trình bên cạnh Anh Tuấn và Quốc Trường. Tuy nhiên, nếu như Anh Tuấn được đánh giá tốt thì cả Quốc Trường lẫn Lâm Bảo Châu bị khán giả xem như "bù nhìn" của chương trình, xuất hiện cho đẹp đội hình chứ không có cũng chẳng sao. Tình trẻ của Lệ Quyên bị netizen cho rằng có màn thể hiện nhạt nhoà, cách nói chuyện "không cảm xúc".

Ngay khi chương trình lên sóng, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự mất hứng với sự thể hiện của Lâm Bảo Châu. Nhiều người còn nhận định vai trò người đồng hành của Lâm Bảo Châu và Quốc Trường là thừa thãi đối với chương trình. Ấn tượng duy nhất mà nam người mẫu để lại trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là hình ảnh anh hết lòng chăm chút cho Lệ Quyên. Tuy nhiên, việc Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu thể hiện tình cảm trên show lại không nhận được nhiều sự đồng tình của dân mạng.

Một số ý kiến cho rằng hành động của cả hai có phần hơi lố hay ''ố dề" cũng như khẳng định công việc phải ra công việc, tình yêu ra tình yêu. Thậm chí có những bình luận cũng cho rằng chính những khoảnh khắc như vậy khiến cho phiên bản Việt Nam kém chuyên nghiệp hơn so với bản gốc.

Những cảnh "tình cảm" này có thực sự cần thiết?

Vòng lộ diện an toàn nhưng điểm số vẫn cao đầu bảng

Tại vòng lộ diện của các Chị đẹp, Lệ Quyên chọn cách đứng yên và khoe giọng hát với hit tủ Nếu em được chọn lựa, nhận về số điểm cao nhất 88. Nói Lệ Quyên được “thiên vị” từ vòng 1 cũng chưa hẳn đúng. Vì cả 4 “chị đại” Mỹ Linh - Hồng Nhung - Thu Phương và Lệ Quyên ở vòng lộ diện đều được ban cố vấn cho đồng điểm cao nhất là 88 điểm. Thời điểm đó, mũi dùi công kích từ khán giả hướng đến 3 vị cố vấn chứ không phải riêng Lệ Quyên.

Trên thực tế, cả 4 “chị đại” ở vòng lộ diện đều trình diễn khá an toàn như nhau, chưa “bung xõa” như ở các vòng sau. Bên cạnh đó, nhân vật tạo tranh cãi trong số 4 “chị đại” tại vòng đầu tiên là diva Hồng Nhung chứ không phải Lệ Quyên khi nhiều lời chê hướng đến tiết mục Fly Me To The Moon của cô Bống.

Về vấn đề vị trí trên poster, trong hậu trường, các “chị đẹp” cũng xác nhận các vị trí đứng trong khung ảnh đều do các nữ nghệ sĩ tự thống nhất với nhau, không hề có sự hơn thua hay bất hòa nào phía sau.

Lệ Quyên gây tranh cãi ngay từ lần đầu tiên xuất hiện.

Liên tục được điểm cao ở các vòng Công diễn dù tiết mục bị khán giả đánh giá đơn giản hơn nhiều phần thi khác, đỉnh điểm là biệt danh: “Show Lệ Quyên và 29 chị đẹp khác”

Ở vòng Công diễn 1, Lệ Quyên làm đội trưởng với tiết mục mashup Gửi anh xa nhớ - Người ở đừng về. Không thể phủ nhận giọng hát đầy sang trọng, tinh tế của Lệ Quyên đã tạo điểm nhấn không hề nhỏ cho tiết mục Gửi anh xa nhớ. Khán giả sau khi xem vòng Công diễn 1 của đội Lệ Quyên đều đồng loạt cho rằng phần điệp khúc do Lệ Quyên thể hiện đẳng cấp, mang đến cái hồn cho cả tiết mục.

Cho đến vòng Công diễn 2 khi team Phi hành gia cô đơn của Thu Phương - Hồng Nhung - MLee xếp hạng 2 với 311 phiếu bầu. Nhìn chung, màn trình diễn này chỉ tập trung vào giọng hát của 3 chị đẹp, điểm nhấn là phần rap của cả 3 cũng như màn lơ lửng trên không ở đoạn cuối. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó cũng không đủ để khán giả hài lòng khi 2 team Chị ngả em nâng và Cún yêu - Tình bạn diệu kỳ được đánh giá là dàn dựng lôi cuốn hơn lại có số điểm thấp hơn.

Cũng cần ghi nhận ở phần hậu trường tập luyện cho Công diễn 2, Lệ Quyên cũng được ghi nhận miệt mài tập luyện phần vũ đạo kể cả khi các “chị đẹp” khác nghỉ ngơi. Cô tập đến mức bật 2 móng chân nhưng vẫn thể hiện trọn vẹn vai trò của cô trên sân khấu. Ở nhà chung, cô luôn là một trong những nhân tố gắn kết các chị đẹp khác với nhau.

Gần đây nhất là vòng công diễn 3, Mlee dẫn dắt đội của mình trong tiết mục Mashup Ước gì - Mưa phi trường. Team Mlee trong công 3 gồm đội trưởng Mlee, Hồng Nhung, Lệ Quyên, Trang Pháp, Huyền Baby. Đây được xem là team rất mạnh khi có "chiến thần" Trang Pháp cân được nhiều thể loại, Lệ Quyên - Hồng Nhung đều có vocal đẳng cấp,...

Tuy nhiên, tiết mục tiếp tục thổi bùng lên tranh cãi của cộng đồng mạng. Và vấn đề vẫn xoay quanh 1 "chị đẹp" dù không làm đội trưởng nhưng góp mặt trong đội: Lệ Quyên. Các ý kiến phản đối chỉ ra rằng tiết mục lần này không mới mẻ, concept cũng đã cũ. Đặc biệt, sự hỗ trợ của bạn trai Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu trong dàn vũ công phụ họa bị đánh giá là không cần thiết, thể hiện việc chương trình quá ưu ái cho "nữ hoàng phòng trà".

Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người tin rằng Lệ Quyên chính là chị đẹp nắm chắc suất debut ở vòng Chung kết khi họ cho rằng nữ ca sĩ đang nhận được quá nhiều sự ưu ái đến từ chương trình. Thậm chí, quản lý của Lệ Quyên - anh H. - cũng lộ hình ảnh chụp cùng Lệ Quyên tại buổi ghi hình vòng Chung kết xếp hạng của show Chị đẹp. Điều này càng khiến netizen khẳng định việc Lệ Quyên debut chỉ còn là chuyện… chờ xem các tập kế tiếp mà thôi.

Cãi tay đôi với những ý kiến trái chiều, liên tục ẩn ý bị 1 “chị đẹp” chơi xấu, hình ảnh mất điểm trầm trọng

Khi bị nói "sống dai, mua giải, đưa cả người nhà lên sân khấu", Lệ Quyên cũng không ngại đáp lại với giọng điệu có phần hơi châm biếm: "Chương trình trả cho chị 1000 tỷ và quan trọng là ca sĩ trẻ như chị sẽ rất nổi tiếng khi được lặng xê. Cảm ơn em quan tâm chị nhé, yêu em".

Với bình luận nhắm thẳng vào tình chị em giữa mình và MLee, Lệ Quyên cũng trả lời: "Em cứ xem đi, rồi kết quả em sẽ biết ai đạp ai, toan tính kỹ càng để gom hết, gom tất nhé".

Cao trào là một status được xem nhắm thẳng đến 1 “chị đẹp” khiến netizen dậy sóng truy tìm danh tính: "Bỏ qua khi ai đó biết điểm dừng. Hôm qua tất cả khép lại rồi. Hôm nay đừng tiếp diễn nữa nhé. Khi bạn gây chiến tranh, coi chừng người bị thương nặng nhất là chính bạn, bởi đối thủ luôn là ẩn số về khả năng và sức mạnh. Mà chọn đối thủ nặng ký để ra tay thì căng phết. Lại chọn thêm đối thủ tình thâm tỷ muội để chà đạp là quá tệ rồi. Quyên sẽ chỉ giữ lại những gì tốt đẹp. Quyên sẽ thông cảm và tha thứ nếu tất cả các chiêu trò hạ bệ kia biến mất. Hãy để cuộc vui đúng nghĩa là cuộc vui. Sai quá sai, sai thì sửa ngay từ hôm nay nào".

Và rất rất nhiều bình luận khác từ Facebook đến TikTok, từ bài đăng công khai cho đến Instagram story,...

Nhiều khán giả thẳng thắn Lệ Quyên càng thi càng mất khán giả!

Không thể phủ nhận sự cố gắng của Lệ Quyên khi từ một người chỉ quen đứng im một chỗ để hát thì cô đã nỗ lực thay đổi sau 2 vòng Công diễn. Không chỉ quyết tâm thực hiện các động tác vũ đạo khó, Lệ Quyên còn thử sức mình ở dòng nhạc rap. Tuy nhiên, với quá nhiều những “drama” liên tục nổ ra xoay quanh hành trình “đạp gió rẽ sóng” của cô, netizen ngày càng ái ngại liệu sau này khi cô thực sự debut có khiến cư dân mạng tâm phục khẩu phục hay không?