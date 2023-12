Chị đẹp Lệ Quyên quyến rũ, Văn Mai Hương cực "slay", Tăng Duy Tân lần đầu live được khen nức nở

Tối ngày 22/12 đã diễn ra sự kiện mừng sinh nhật của Lavender By Chang với chủ đề Beauty Empire. Host của đêm tiệc, CEO Lý Thuỳ Trang chia sẻ về chủ đề của năm nay: "17 năm theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên, không xâm lấn và độc bản, Lavender tự tin mang đến cho ngành làm đẹp đế chế đẹp bền vững – "chỉ bạn mới có, vẫn là bạn nhưng tỏa sáng hơn".

Sự xuất hiện của các nhân vật "tầm cỡ"!

Hằng năm sự xuất hiện của loạt ngôi sao đình đám thành viên của Chang Club luôn là điểm nhấn đáng mong chờ của sự kiện. Cùng xem loạt outfit sao Việt mang đến sự kiện.

Đốt cháy cái lạnh dưới 10 độ C của miền Bắc là chị đẹp Lệ Quyên, dù không có Lâm Bảo Châu tháp tùng, người đẹp vẫn chinh phục khách mời bằng đầm ngắn khoe body bốc lửa kết hợp áo choàng lông. Chị đẹp mang đến loạt ca khúc mới được remix: Đắng cay, Nếu như ngày đó, Bên em là biển rộng…Cô bật mí 5 bí mật quyến rũ đàn ông: tươm tất, thơm tho, mịn màng, đảm đang, mặn mà.

Phải tiếp tục dành lời khen cho Lệ Quyên, nữ nghệ sĩ gây sự chú ý sau khi tham gia show "Chị đẹp đạp sóng, rẽ gió" không chỉ liên tục thử thách làm mới mình ở dance, bắn rap, nhan sắc trẻ trung cùng body cháy của chị đẹp U50 thực sự khiến tín đồ làm đẹp thán phục. Một cái đẹp "đắt giá" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của thành viên Vip nhất Chang Club.

"Công chúa bong bóng" Bảo Thy xuất hiện với tạo hình nữ thần, tái hiện hit I’m sorry babe. Tiết lộ lý do 1 năm chỉ đi diễn 2 lần, người đẹp cho biết cô chọn ưu tiên cho gia đình, đặc biệt : "Không phải vì ko đi diễn mà Thy cứ để nguyên cái thân hình nặng nề sau khi sinh, Thy đến LVD giải quyết 14 kí liền, cứ tăng lên kí nào là giảm kí đó. Mặt lên nám sau sinh là cấy Biocell Plus xử lý liền"

Mai Tiến Dũng khoe chất giọng ngọt ngào đầy cảm xúc trong các bản tình ca: Người như anh, Yêu như lần yêu cuối, Mùa đông của anh…

Gây thương nhớ nhất đêm qua có lẽ là Văn Mai Hương, không chỉ thăng hạng về nhan sắc, người đẹp xuất hiện trong chiếc váy ánh tím, body đằm thắm cùng lối hát thăng hạng. Vừa cầm ly rượu, vừa lắc lư, phiên bản Văn Mai Hương quyến rũ, cực slay chính là điểm nhấn đặc biệt nhất đêm qua.

Tăng Duy Tân nhập cuộc giới thượng lưu khi lần đầu hát live trước loạt ca sĩ tên tuổi. Dù mới gia nhập khách Vip của Chang Club, chàng ca sĩ đã đốt cháy khán phòng bằng loạt hit trending: Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu, Bật tình yêu lên…Các khách mời thậm chí còn đòi nam ca sĩ trẻ hát lại lần hai bản hit "Cắt đôi nỗi sầu", đồng thời còn mời đàn chị Bảo Thy cùng song ca bài "bật tình yêu lên" .

Nam ca sĩ được nhận xét hát live ngày càng lên hạng, không ngần ngại khoe giọng cùng đàn chị.

Hé lộ độ chịu chi sắc đẹp của loại sao

Dạ tiệc Beauty Empire được tổ chức tại khách sạn 5 sao toạ lạc tại Lý Thường Kiệt, đây cũng là địa điểm đắt đỏ được nhiều ngôi sao lựa chọn khi tới Hà Nội. Không gian sân khấu được đầu tư bằng hiệu ứng 3D mapping (Công nghệ trình chiếu mới nhất trong các buổi biểu diễn nghệ thuật) mang tới trải nghiệm mãn nhãn. Concept vừa cổ điển, vừa mang đậm phong cách hoàng gia hiện đại chinh phục người tham gia về mặt thị giác.

CEO Lý Thuỳ Chang - chủ xịn đêm tiệc xuất hiện lỗng lẫy cùng các ngôi sao hạng A. Người đẹp liên tục biến hoá thay loạt ouffit mới so với dạ tiệc trước đó ở Sài Gòn. Không chỉ có cuộc hôn nhân viên mãn, Thuỳ Chang cũng là người đi đầu và tự trải nghiệm nhiều xu hướng làm đẹp cao cấp, cô có lượng khách hàng trung thành. Bằng chứng tại chính đêm tiệc, nhiều ngôi sao tiết lộ, để trở thành khách Vip có mặt tối nay, họ đều là thành viên của Chang Club với hạng mức Gold trở lên, đồng nghĩa chi tiêu "khủng" để sở hữu nhan sắc đắt giá.