Bị viêm màng não nguy kịch vì cách sơ chế thịt lợn sai nhiều người mắc

Anh Quan và vợ ở Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc) điều hành một cửa hàng nhỏ. Gần đây, anh Quan đột nhiên bị đau đầu không chịu nổi, "cảm giác như đầu sắp nổ tung". Lúc đầu, anh tưởng đó là cảm lạnh thông thường. Trên đường đến trạm y tế xã, anh Quan đã có chút khó chịu bởi mắt anh đã bắt đầu có hiện tượng nhìn mờ.



Bác sĩ xã cho rằng anh không bị cảm lạnh thông thường nên liên lạc với Bệnh viện Nhân dân Quảng Đông Thâm Quyến (Trung Quốc) để được trợ giúp khẩn cấp và đưa anh đến bệnh viện. Trong xe cấp cứu, anh Quan đã bất tỉnh.

Qua kiểm tra, bác sĩ nghi ngờ anh Quan bị nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm. Sau khi điều trị, tình trạng của anh tiếp tục xấu đi. Vợ anh Quan chia sẻ, anh sốt lên tới gần 40 độ C, anh ấy bồn chồn và nói chuyện trong tình trạng không tỉnh táo. Anh được đưa đến phòng cấp cứu lúc 9 giờ tối hôm đó.

"Khi nhập viện, bệnh nhân đã bất tỉnh, cần máy thở để hỗ trợ hô hấp và ngay lập tức được chuyển đến khoa chăm sóc đặc biệt", bác sĩ điều trị chia sẻ. Một cuộc kiểm tra thể chất cho thấy bàn tay trái của anh Quan có vết thương to bằng vết kim châm trên ngón tay cái.

Bệnh nhân có vết thương ở ngón tay cái bên trái

Theo người nhà, trước khi mắc bệnh, anh Quan đã rửa sạch, chặt thịt lợn và nấu cháo thịt lợn cho gia đình. Các bác sĩ suy đoán rằng anh Quan vô tình nhiễm Streptococcus suis khi xử lý thịt lợn sống. Qua kết quả xét nghiệm, Streptococcus suis thực sự đã được tìm thấy trong dịch não tủy của anh Quan và bệnh nhân cuối cùng được chẩn đoán mắc bệnh viêm màng não Streptococcus suis.



Tránh tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn sống nếu bạn có vết thương

Viêm màng não Streptococcus suis là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và nghiêm trọng do con người nhiễm Streptococcus suis. Theo các bác sĩ, vết thương trên da người có thể bị nhiễm trùng do tiếp xúc với lợn bệnh/chết nhiễm Streptococcus suis hoặc do ăn thịt lợn bệnh nhiễm khuẩn nấu chưa chín kỹ, thời gian ủ bệnh từ 1-3 ngày.

Bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng như nhức đầu, sốt, nôn mửa, cứng cổ, rối loạn ý thức, chóng mặt và run chân tay. Điều đáng chú ý là gần một nửa số bệnh nhân sẽ phải chịu những di chứng do suy giảm thính lực như ù tai, giảm thính lực.

Streptococcus suis không chịu được nhiệt độ cao, khi nấu thịt lợn, Streptococcus suis có thể bị tiêu diệt miễn là được nấu chín kỹ. Ngoài ra, các bác sĩ nhắc nhở, nên để riêng thực phẩm sống và chín trên thớt để tránh lây nhiễm chéo. Những người cần tiếp xúc với lợn, thịt lợn trong thời gian dài nên đeo găng tay, đặc biệt khi có vết thương trên da, không nên chạm trực tiếp vào thịt lợn sống.

Nguồn và ảnh: Southern News Network