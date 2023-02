Bí quyết trẻ lâu của mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan

Nong Poy được biết đến với danh xưng mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan. Sau 20 năm đăng quang cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới, cô vẫn giữ được vẻ tươi trẻ và ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Hiện tại, sau thông tin sắp cưới Oak Phakwa Hongyok - người thừa kế doanh nghiệp Ar Jor cũng như sở hữu chuỗi nhà hàng, quán cà phê nổi tiếng tại tỉnh Phuket - Nong Poy khiến nhiều người ngưỡng mộ, học hỏi bí quyết dưỡng da, giữ gìn nhan sắc dù bước sang tuổi 40.

Nong Poy chăm đăng ảnh luyện tập thể thao lên trang cá nhân

Trong lần chia sẻ với người hâm mộ trên trang cá nhân, Nong Poy cho biết bí quyết giữ gìn vóc dáng và vẻ tươi trẻ của cô chỉ đơn thuần là tập thể dục, ăn uống điều độ, không quá kiêng khem. Đồng thời, cô giữ tinh thần luôn thoải mái để giữ gìn vóc dáng và phong thái tươi trẻ.

“Mỗi ngày, tôi dành thời gian tập pilates, gym và đạp xe. Điều đó giúp tôi có cơ thể săn chắc, khỏe mạnh. Tôi nghĩ rằng bạn hoàn toàn có vóc dáng đẹp nếu tập luyện thường xuyên", Nong Poy nói.

Ngoài tập luyện, mỹ nhân người Thái Lan ăn theo chế độ dinh dưỡng, nhiều rau xanh. Trong một cuộc phỏng vấn, Nong Poy nói bác sĩ từng cảnh báo cô không sống quá 40 tuổi. Do khao khát sống đúng với con người thật, cô chấp nhận. Từ đó, Nong Poy chú ý đến chế độ ăn uống do tình trạng sức khỏe suy giảm do trải qua phẫu thuật chuyển giới.

Nong Poy kết hôn với người thừa kế doanh nghiệp Ar Jor nổi tiếng gây chú ý mạng xã hội

Nữ diễn viên 37 tuổi hạn chế ăn tinh bột, bổ sung rau xanh, hoa quả. Điều đó giúp cô luôn nhẹ nhõm nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng. Bí quyết lớn nhất để Nong Poy luôn trẻ hơn so với tuổi thật là hạn chế trang điểm. Mỗi khi không làm việc, cô chọn cách tôn vẻ đẹp tự nhiên, chỉ thoa kem chống nắng khi ra ngoài. Ngoài ra, việc ngủ đủ 8 giờ/ ngày giúp cơ thể khỏe và mang lại năng lượng tươi trẻ.

Nong Poy (tên thật Treechada Petcharat, sinh năm 1986). Cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm 2004. Cô được mệnh danh là hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan, được giới giải trí săn đón và nhanh chóng tham gia nhiều lĩnh vực, từ người mẫu, ca sĩ, MC, diễn viên. Nữ diễn viên từng hoạt động ở Trung Quốc, hợp tác với Trương Gia Huy, Cổ Thiên Lạc...