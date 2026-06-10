Bí quyết ăn uống mùa thi: 5 "siêu thực phẩm" giúp não hoạt động hiệu quả hơn

Giữa mùa thi căng thẳng, việc bổ sung đúng thực phẩm không chỉ giúp tăng cường năng lượng mà còn hỗ trợ cải thiện trí nhớ, giúp sĩ tử học tập hiệu quả và "vào guồng" tư duy nhanh hơn.

Áp lực mùa thi: Làm sao để sĩ tử không "đuối sức" trong chặng nước rút?

Mỗi mùa thi đến gần, nhiều học sinh lại bước vào guồng quay căng thẳng với lịch ôn tập dày đặc, những giờ học kéo dài và áp lực nặng nề từ kỳ vọng của gia đình cũng như chính bản thân. Không chỉ là câu chuyện điểm số, không ít sĩ tử còn mang theo nỗi sợ thất bại, lo lắng kéo dài, khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất ngủ và tinh thần suy giảm rõ rệt.

Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, lo âu trước kỳ thi là phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, khi áp lực kéo dài mà không được giải tỏa đúng cách, nó có thể âm thầm bào mòn cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần: từ mất ngủ, đau đầu, giảm khả năng tập trung, rối loạn ăn uống cho đến cáu gắt, kiệt sức và mất động lực học tập. Trong những trường hợp nặng hơn, học sinh có thể đối mặt với rối loạn lo âu, suy nhược tinh thần, thậm chí xuất hiện dấu hiệu trầm cảm nếu không được hỗ trợ kịp thời.

Đáng lo ngại là nhiều em vẫn duy trì thói quen học liên tục trong thời gian dài, "cày ngày cày đêm" mà thiếu nghỉ ngơi, vận động và chăm sóc sức khỏe tinh thần, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái quá tải.

Học nhiều chưa chắc đã hiệu quả hơn

Các chuyên gia nhấn mạnh, sai lầm phổ biến trong giai đoạn nước rút là cố gắng nhồi nhét thật nhiều kiến thức trong thời gian ngắn. Khi não bộ bị quá tải, khả năng ghi nhớ và tư duy sẽ giảm rõ rệt. Việc thức khuya kéo dài không chỉ làm giảm hiệu quả học tập mà còn khiến cơ thể suy kiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ trong phòng thi.

Thay vì học dồn dập, học sinh nên chia nhỏ thời gian ôn tập thành từng phiên ngắn, xen kẽ nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và duy trì vận động nhẹ. Cách học này giúp não bộ có thời gian "nạp lại năng lượng", từ đó tăng khả năng tập trung và ghi nhớ hiệu quả hơn.

Giữ vững tinh thần yếu tố quyết định mùa thi

Không chỉ áp lực từ điểm số, nhiều sĩ tử còn chịu tác động từ kỳ vọng gia đình hoặc nỗi sợ thất bại. Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất trong giai đoạn này không phải là học nhiều hơn, mà là giữ được sự ổn định về tâm lý và cảm xúc.

Phụ huynh được khuyến nghị giảm áp lực so sánh thành tích, thay vào đó hãy quan tâm đến giấc ngủ, sức khỏe tinh thần của con, đồng hành và động viên bằng sự thấu hiểu thay vì thúc ép.

Về phía học sinh, việc chủ động "giải nén" áp lực cũng rất cần thiết: không tự cô lập bản thân, biết chia sẻ cảm xúc với người thân hoặc bạn bè, hạn chế thức khuya kéo dài và tránh tiếp xúc quá nhiều với thông tin gây căng thẳng trên mạng xã hội. Một tinh thần cân bằng, ổn định chính là "chìa khóa" giúp sĩ tử bước vào kỳ thi với phong độ tốt nhất.

Gợi ý 5 thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ mùa thi

Não bộ là trung tâm điều khiển của toàn bộ cơ thể. Việc bạn ăn gì không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn tác động trực tiếp đến khả năng tập trung, trí nhớ và tốc độ tư duy.

Dưới đây là 5 loại "siêu thực phẩm" dành cho trí não mà bạn nên bổ sung vào thực đơn mỗi ngày để giữ cho tinh thần luôn minh mẫn.

Ảnh minh họa.

Rau lá xanh

Cơ thể và não bộ của bạn cần rau lá xanh. Hãy quên đi những thực phẩm chức năng đắt tiền và cố gắng bổ sung rau lá xanh vào chế độ ăn uống thường xuyên. Bác sĩ thần kinh giải thích rằng rau lá xanh (thìa, măng tây và bông cải xanh) là nguồn cung cấp chất xơ, folate, lutein và beta-carotene dồi dào rất tốt cho sức khỏe não bộ. Các chất này giúp bảo vệ các mô não và tăng cường tốc độ phản xạ của hệ thần kinh, duy trì khả năng tư duy sắc bén và giảm thiểu đáng kể nguy cơ mất trí nhớ khi về già.

Cà chua

Cà chua loại quả quen thuộc trong căn bếp mỗi gia đình, không chỉ là nguyên liệu giúp món ăn thêm bắt mắt mà còn là "siêu thực phẩm" thực sự. Theo chuyên gia dinh dưỡng Andrea Michelson, cà chua chứa dồi dào kali, vitamin C và các chất chống oxy hóa như lycopene, lutein và zeaxanthin, những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Một quả cà chua cỡ trung bình cung cấp khoảng 292 mg kali gần tương đương với một quả chuối. Kali giúp thư giãn mạch máu, hỗ trợ co bóp cơ tim và ổn định huyết áp. "Hầu hết những người bị tăng huyết áp có thể hưởng lợi từ lượng kali và chất xơ cao trong cà chua", chuyên gia sức khỏe Nick Blackmer từ Verywell Health chia sẻ.

Cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện trí nhớ và nuôi dưỡng làn da nếu ăn thường xuyên và đúng cách.

Óc chó

Hãy bỏ thói quen ăn vặt đồ chiên rán buổi chiều và thay vào đó là một nắm quả óc chó và các loại quả mọng. Quả óc chó là một trong những thực phẩm tốt nhất cho não bộ. Nhìn chung, các loại hạt đều tốt, nhưng quả óc chó có tỷ lệ omega-3 (hay còn gọi là "chất béo tốt") cao nhất.

Quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất giàu flavonoid, là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ và các phân tử chống viêm có thể giúp giảm tác động của căng thẳng lên não. Cách tốt nhất để bổ sung cả hai loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống là ăn chúng vào bữa sáng. Yến mạch cán dẹt ngâm qua đêm với quả mọng tươi và quả óc chó là một bữa sáng tuyệt vời và lành mạnh.

Cá

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu hay cá mòi được xem là "thực phẩm vàng" cho não bộ nhờ giàu axit béo omega-3. Đây là nhóm chất béo lành mạnh có tác dụng chống viêm, đồng thời hỗ trợ nuôi dưỡng và phát triển các tế bào não và hệ thần kinh.

Việc bổ sung cá béo vào thực đơn thường xuyên giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ quá trình học tập hiệu quả hơn. Không chỉ vậy, omega-3 còn góp phần làm chậm quá trình suy giảm nhận thức theo tuổi tác, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer ở người lớn tuổi.

(t/h VTV, VOV)