Bị mỉa mai mua thức ăn sẵn để quay vlog "làm màu", Đỗ Thị Hà nói gì?

Từ trước đến nay, Hoa hậu Đỗ Thị Hà luôn được biết đến với hình ảnh nàng hậu đảm đang, khéo léo và rất chăm chỉ chuyện bếp núc. Ngay trong lễ cưới, Viết Vương từng khiến nhiều người thích thú khi tiết lộ anh mê nhất tài nấu ăn của vợ. Sau khi về chung một nhà, Đỗ Thị Hà càng thoải mái chia sẻ cuộc sống hôn nhân, thường xuyên đăng tải vlog dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa, vào bếp chuẩn bị những bữa cơm gia đình.

Mới đây, nàng hậu tiếp tục khiến dân mạng chú ý khi đăng vlog tự tay chuẩn bị mâm cỗ cúng 23 Tết với loạt món quen thuộc như nem rán, thịt đông, canh hầm, bánh chưng, gà luộc, miến hấp giò chả… Hình ảnh Đỗ Thị Hà nấu nướng chuyên nghiệp, gọn gàng nhanh chóng gây chú ý.

Hoa hậu Đỗ Hà tự tay chuẩn bị mâm cúng cho gia đình ngày 23 Tết (Ảnh: FBNV)

Nàng hậu làm mâm cúng rất chỉn chu, đầy đủ các món truyền thống (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, một số ý kiến trái chiều cũng xuất hiện. Có người cho rằng Đỗ Thị Hà "làm màu" vì nấu ăn nhưng vẫn buông xõa tóc, điệu đà. Một vài cư dân mạng còn nghi vấn cô mua đồ ăn sẵn bên ngoài do mỗi món xuất hiện với số lượng không nhiều.

Trước những bình luận mỉa mai, Đỗ Thị Hà đã trực tiếp lên tiếng. Cô viết: "Ối các bác overthinking quá, ở đây có giò và bánh chưng là mua sẵn thui. Gà cũng mẹ tui gửi ở quê lên". Chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ để nàng hậu chứng minh bản thân tự tay chuẩn bị đồ ăn, chỉ kết hợp với vài món có sẵn.

Phản hồi của Đỗ Thị Hà được nhiều người cho là thẳng thắn, thoải mái và không né tránh. Không ít cư dân mạng cũng bênh vực nàng hậu, cho rằng việc kết hợp giữa đồ tự nấu và món mua sẵn là điều rất phổ biến, đặc biệt trong dịp Tết khi khối lượng công việc nhiều.

Đỗ Hà đăng clip trọn quy trình nấu nhưng vẫn bị mỉa mai làm màu, mua đồ có sẵn (Ảnh: FBNV)

Cô lên tiếng đính chính tiết lộ chỉ mua bánh chưng và giò sẵn, còn lại tự nấu nướng (Ảnh: FBNV)

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà gần như rút khỏi các hoạt động showbiz sôi nổi để tập trung cho cuộc sống gia đình. Nàng hậu dành nhiều thời gian vun vén tổ ấm, chăm chút nhà cửa, vào bếp nấu ăn và tận hưởng nhịp sống bình yên bên chồng. Dù kín tiếng hơn trong hoạt động nghệ thuật, Đỗ Thị Hà vẫn giữ được sự quan tâm từ công chúng nhờ hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, nhẹ nhàng và viên mãn sau hôn nhân.

Gần đây, Đỗ Thị Hà cũng đã nghỉ việc ở viện thẩm mỹ, cô chia sẻ: "Có những giai đoạn trong cuộc đời mình bước đi nhanh, có giai đoạn mình chậm lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác. Sau khi kết hôn, mình nhận ra điều quan trọng không phải là tiếp tục làm tốt những điều đã quen mà là ưu tiên cho những điều mới, trách nhiệm mới và tương lai chung. Mình biết ơn chặng đường qua như một hành trình rất đẹp trong sự nghiệp nhưng ở thời điểm này mình khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, văn minh và tôn trọng để toàn tâm vung vén cho hành trình mới, đồng hành, xây dựng và phát triển chung. Hành trình phía trước có lẽ không ồn ào nhưng là hành trình mình muốn đi".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hạn chế hoạt động showbiz sau khi kết hôn (Ảnh: FBNV)