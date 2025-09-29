Bí mật bên trong Tứ hợp viện - loại nhà nghìn tỷ chỉ dành cho giới tài phiệt Trung Quốc

Trong bộ phim truyền hình đình đám Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, một trong những cảnh quay gây ấn tượng mạnh là khi anh chồng tổng tài mua tặng vợ một căn Tứ hợp viện.

Theo lời nam chính, đây không đơn thuần là nơi ở, mà còn là không gian riêng tư để gia chủ tiếp đón bạn bè, đối tác và phát triển các mối quan hệ xã hội quan trọng. Bởi thế, ngoài tiền thì món quà xa xỉ này còn là biểu tượng của địa vị và quyền lực trong xã hội thượng lưu Trung Quốc.

Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) là một tổng tài xuất thân hào môn tặng vợ Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) một căn Tứ hợp viện.

Tại sao vậy?

Cho những ai chưa biết, Tứ hợp viện, hay còn gọi là "Tứ hợp phòng", là một hình thức kiến trúc truyền thống của người Hán, nổi bật ở vùng Hoa Bắc Trung Quốc, nổi bật là Tứ hợp viện kiểu Bắc Kinh. Đặc trưng của nó là một sân vườn trung tâm được bao quanh bởi bốn ngôi nhà theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, tạo thành một hình vuông kín đáo. Cấu trúc này vừa mang giá trị thẩm mỹ cao, vừa thể hiện sự phân tầng trong xã hội: Những căn phòng phía trong dành cho chủ nhân và gia đình, còn những khu vực gần cổng dùng để tiếp khách, nhân viên hay những buổi gặp gỡ chính thức.

Thiết kế này vừa đảm bảo sự riêng tư tối đa, vừa là cách gia chủ thể hiện quyền lực và vị thế, vì người ngoài khó có thể tiếp cận không gian bên trong.

Một kiểu bố cục nhà thường thấy của Tứ Hợp Viện. Một kiểu bố cục nhà thường thấy của Tứ Hợp Viện.

Bố cục kiến trúc cho phép mỗi thành viên trong gia đình có không gian sống riêng biệt, đồng thời vẫn kết nối toàn bộ gia đình. Bố cục kiến trúc cho phép mỗi thành viên trong gia đình có không gian sống riêng biệt, đồng thời vẫn kết nối toàn bộ gia đình.

Không chỉ vậy, Tứ hợp viện còn là nơi phô bày sự giàu có và phong cách tinh tế của chủ nhân. Với bố cục đối xứng chặt chẽ, từng chi tiết từ cửa chính, mái ngói, bức bình phong đến các vật trang trí như cặp sư tử đá hay câu đối trước hiên đều được lựa chọn tỉ mỉ, phản ánh sự đầu tư công phu và gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ. Những chi tiết này không chỉ tạo nên sự hài hòa, mà còn âm thầm báo hiệu quyền lực, địa vị xã hội và khả năng chi phối môi trường sống xung quanh.

Chưa dừng lại ở đó, không phải cứ có tiền là mua được. Tứ hợp viện được xếp vào loại công trình dân sự đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh; nhiều đại gia dù có tiền cũng khó sở hữu. Nguyên nhân là quá trình tái thiết đô thị đã làm số lượng những ngôi nhà kiểu này ngày càng giảm, cùng với những vấn đề phức tạp về quyền sở hữu. Hiện chỉ còn vài trăm Tứ hợp viện ở Bắc Kinh thuộc sở hữu tư nhân và có thể mua bán. Dù thiếu tiện nghi hiện đại, những ngôi nhà này vẫn toát lên vẻ tinh tế, sang trọng và thể hiện đẳng cấp riêng của gia chủ.

Tại Bắc Kinh, Tứ hợp viện là một trong những loại hình bất động sản đắt đỏ bậc nhất, với giá trị có thể lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Ví dụ, căn "Hai Courtyard" ở ngõ Nha Nhi, gần hồ Hậu Hải, được cho là Tứ hợp viện đắt đỏ nhất từng được bán tại Bắc Kinh. Một tỷ phú người Nga đã mua căn nhà này vào năm 2007. Hiện ngôi nhà được định giá khoảng 1,53 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.400 tỷ đồng Việt Nam) sau khi được bổ sung nhiều phần nội thất cao cấp. Ngoài ra, một căn Tứ hợp viện khác của nữ minh tinh Châu Tấn, nằm ở trung tâm Bắc Kinh, ngõ Nam La Cổ, có giá trị khoảng 90 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 300 tỷ đồng Việt Nam).

Hai Courtyard - một Tứ hợp viện ở ngõ Nha Nhi, gần hồ Hậu Hải - được cho là Tứ hợp viện đắt đỏ nhất từng được bán tại Bắc Kinh. Hai Courtyard - một Tứ hợp viện ở ngõ Nha Nhi, gần hồ Hậu Hải - được cho là Tứ hợp viện đắt đỏ nhất từng được bán tại Bắc Kinh.

Ngoài giá trị vật chất, Tứ hợp viện còn là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Nhiều căn hiện đại vẫn giữ nguyên nét cổ điển với sân vườn, hồ cá koi, phòng tiện nghi như xem phim, tập yoga, phòng golf nhỏ… nhưng đồng thời cũng thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và phong cách sống thư thái của gia chủ. Không gian kín đáo và khép kín giúp bảo vệ sự riêng tư, đảm bảo an ninh, điều cực kỳ quan trọng với những người thuộc giới thượng lưu, nơi mà danh tiếng và hình ảnh cá nhân được đặt lên hàng đầu.

Việc sở hữu Tứ hợp viện không chỉ thể hiện giàu có mà còn là dấu hiệu của quyền lực, sự ổn định và khả năng duy trì truyền thống.

Trong bối cảnh hiện đại, nhiều người nổi tiếng Trung Quốc cũng tận dụng loại kiến trúc này để khẳng định đẳng cấp. Đào Hỷ Nhi, một hiện tượng mạng xã hội, đang sống cùng gia đình trong căn Tứ hợp viện rộng khoảng 1.200 m2 tại Tô Châu. Cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống tại đây: từ việc chăm sóc vườn, thưởng trà, nấu ăn, đến tiếp đón bạn bè trong các buổi tiệc nhỏ.

Một số góc trong Tứ hợp viện của Đào Hỷ Nhi.

Không gian sống này vừa giữ được nét truyền thống, vừa tích hợp các tiện nghi hiện đại, thể hiện phong cách sống tinh tế, đậm chất nghệ thuật và văn hóa truyền thống.

Châu Tấn, nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc, cũng sở hữu một căn Tứ hợp viện cổ tại Bắc Kinh, vốn là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và đẳng cấp trong giới giải trí. Việc họ sở hữu những căn nhà này không chỉ là minh chứng về tài chính, mà còn là cách thể hiện vị thế, phong cách và khả năng duy trì văn hóa, điều mà những người giàu mới nổi khó có được.

Tứ hợp viện được cho là của Châu Tấn, nằm ở trung tâm Bắc Kinh, ngõ Nam La Cổ, nằm trong khu dân cư Tứ hợp viện được bảo vệ. Tứ hợp viện được cho là của Châu Tấn, nằm ở trung tâm Bắc Kinh, ngõ Nam La Cổ, nằm trong khu dân cư Tứ hợp viện được bảo vệ.

Nguồn: Sohu, Our China Story.