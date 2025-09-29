Sau Hồng Tỷ, một căn phòng bí mật lại khiến Nam Kinh “dậy sóng”: Không ánh sáng, bức tường loang lổ, bầu không khí u ám đến nghẹt thở

Nam Kinh – thành phố gần 10 triệu dân, vốn nổi tiếng với bề dày lịch sử và vẻ đẹp cổ kính, bỗng dưng “dậy sóng” trên mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày cuối tháng 9. Từ Weibo, Douyin cho đến các diễn đàn như Zhihu, cụm từ “tầng hầm Nam Kinh” liên tục leo top tìm kiếm, kéo theo hàng triệu bình luận. Hình ảnh và video về một căn phòng bí mật nằm sâu dưới lòng đất lan truyền chóng mặt, khiến người xem vừa tò mò vừa rùng mình.

Căn phòng bí mật khiến cả thành phố rúng động

Theo các bài tổng hợp từ các trang tin Trung Quốc như Zhihu, The Paper và Toutiao, đoạn clip đầu tiên được đăng tải bởi một nhóm khám phá đô thị. Video ghi lại hình ảnh một tầng hầm không cửa sổ, gần như không có ánh sáng, lối vào chỉ vừa một người chui. Khi cánh cửa sắt gỉ sét bật mở, máy quay lia qua một không gian tăm tối và ẩm thấp.

Đường đi vào căn phòng dưới tầng hầm tối đen như mực, không khí rợn người

Bên trong, những bức tường loang lổ, rêu xanh bám dày, từng mảng sơn bong tróc rơi lả tả xuống nền đất lạnh. Trần nhà thấp đến mức người trưởng thành phải cúi gập người mới có thể di chuyển. Nước rỉ từ các khe nứt tạo thành từng vệt loang đen kịt, thi thoảng nhỏ giọt xuống sàn vang lên âm thanh tí tách. Một vài vật dụng cũ kỹ – chiếc ghế gãy chân, bàn sắt hoen gỉ – nằm vắt vẻo giữa không gian, như chứng tích của một thời bị bỏ quên.

Không ít bình luận trên Zhihu ví nơi này như phim trường kinh dị, thậm chí có người thốt lên rằng chỉ nhìn qua màn hình đã cảm thấy “nghẹt thở”. Một số dân mạng còn cho rằng, tầng hầm có thể từng là kho chứa, phòng giam hay nơi cất giấu bí mật tăm tối nào đó.

Liên hệ với vụ án phân xác rúng động năm 1996

Điều khiến câu chuyện càng thêm ám ảnh là việc nhiều tài khoản mạng xã hội lập tức liên tưởng tới vụ án từng khiến Nam Kinh rúng động cách đây gần ba thập kỷ: vụ phân xác nữ sinh Đào Ái Thanh.

Theo thông tin được South China Morning Post (SCMP) cùng nhiều tờ báo chính thống của Trung Quốc ghi nhận, tháng 1/1996, Đào Ái Thanh – sinh viên năm nhất Học viện Giáo dục người lớn thuộc Đại học Nam Kinh – bất ngờ mất tích. Chỉ vài ngày sau, cảnh sát phát hiện hàng chục túi đựng hơn 2.000 mảnh thi thể rải rác khắp thành phố.

Các giám định pháp y cho thấy, những vết cắt trên cơ thể nạn nhân sắc gọn và chính xác, khiến giới điều tra tin rằng hung thủ có kiến thức giải phẫu hoặc kỹ năng đặc biệt. Vụ án nhanh chóng gây chấn động dư luận Trung Quốc, mở ra cuộc điều tra kéo dài nhiều năm với hàng nghìn đầu mối nhưng rốt cuộc vẫn bế tắc. Đến nay, cái chết của Đào Ái Thanh vẫn được xem là “hồ sơ lạnh” bí ẩn nhất của ngành công an Trung Quốc.

Chính vì vậy, khi hình ảnh tầng hầm u ám xuất hiện, nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: Liệu đây có thể là một phần hiện trường cũ? Một số bài viết trên Toutiao thậm chí còn đặt giả thuyết rằng đây từng là nơi hung thủ cất giấu vật chứng hay thi thể nạn nhân. Sự trùng hợp về địa điểm – cùng nằm ở Nam Kinh – càng khiến dư luận thêm rùng mình.

Thận trọng trước những suy đoán

Tuy nhiên, cả SCMP lẫn các tờ báo lớn của Trung Quốc như The Paper đều nhấn mạnh: chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy tầng hầm mới được phát hiện có liên quan trực tiếp tới vụ án năm 1996. Chính quyền địa phương và cơ quan công an Nam Kinh cũng chưa đưa ra thông báo chính thức nào về mục đích sử dụng hay lịch sử của căn phòng bí mật này.

Sinh viên Đào Ái Thanh trong vụ án phân xác Nam Kinh vào năm 1996

Các chuyên gia xã hội học trên Zhihu khuyến cáo công chúng cần tỉnh táo, tránh biến những hình ảnh bí ẩn thành “đất màu” cho các thuyết âm mưu. Một nhà nghiên cứu đô thị nhận định: “Nam Kinh là thành phố cổ, có vô số công trình ngầm từ thời chiến tranh hoặc các dự án dân sự bỏ hoang. Việc phát hiện một tầng hầm cũ kỹ không đồng nghĩa với việc nó liên quan đến tội ác.”

Bí ẩn còn bỏ ngỏ

Hiện tại, “tầng hầm Nam Kinh” vẫn là chủ đề nóng trên Weibo với hàng trăm triệu lượt đọc. Dòng người hiếu kỳ tìm đến khu vực được cho là vị trí căn phòng ngày càng đông, buộc chính quyền phải tăng cường kiểm soát để tránh hỗn loạn.

Dẫu vậy, điều chắc chắn cho đến lúc này là: câu chuyện về căn phòng bí mật đã đánh thức nỗi ám ảnh xưa cũ của thành phố – nơi từng chứng kiến vụ án phân xác gây chấn động toàn Trung Quốc. Và cũng như vụ án của Đào Ái Thanh, bí mật về tầng hầm không ánh sáng, bức tường loang lổ và bầu không khí u ám ấy có lẽ vẫn cần thời gian và bằng chứng cụ thể để được giải đáp thấu đáo.

Trong khi chờ đợi kết luận chính thức, dư luận Trung Quốc tiếp tục bàn tán, còn mạng xã hội thì vẫn sục sôi với từng bức ảnh, từng thước phim. Nhưng như các chuyên gia nhấn mạnh, sự rùng rợn thật sự không nằm trong những bức tường ẩm mốc, mà ở trí tưởng tượng của con người khi những dấu hỏi chưa có lời giải.