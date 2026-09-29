Bi kịch khó tin của một chính trị gia: Bị hàng xóm đánh chết chỉ vì kêu gọi người dân phòng chống đại dịch Ebola

Một quan chức cấp cao của đảng cầm quyền tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị đánh đến chết sau khi tham gia một chương trình phát thanh nhằm nâng cao nhận thức về dịch Ebola, đại diện đảng cho biết ngày 28/9.

Vụ việc xảy ra hôm 27/9 tại thành phố Butembo, tỉnh Bắc Kivu, nơi đang trở thành một trong những điểm nóng của đợt bùng phát Ebola mới. Nạn nhân là ông Marie-Celestin Karondwa, quyền Chủ tịch Ủy ban Điều hành Liên bang của đảng UDPS tại Butembo, đồng thời là người phát ngôn của đảng tại địa phương.

Theo tuyên bố của Liên đoàn UDPS tại Butembo, ông Karondwa đã bị người dân trong khu phố tấn công sau khi xuất hiện trên một chương trình phát thanh, trong đó ông kêu gọi cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng ngừa Ebola.

Những kẻ tấn công đã đánh ông, lấy đi tài sản và phóng hỏa ngôi nhà của ông. Ông Karondwa sau đó tử vong do những vết thương nghiêm trọng. Hiện chưa rõ ai thực hiện vụ tấn công, có bao nhiêu người tham gia hoặc động cơ cụ thể là gì. Tuy nhiên, UDPS cho rằng ông Karondwa là "nạn nhân vô tội" vì bảo vệ lập trường của đảng về sự tồn tại của virus Ebola và mối đe dọa mà dịch bệnh này gây ra đối với người dân.

Thị trưởng Butembo chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Vụ tấn công mới nhất cho thấy những khó khăn mà lực lượng ứng phó Ebola đang phải đối mặt, trong bối cảnh sự hoài nghi và thiếu niềm tin của một bộ phận người dân vẫn tồn tại.

Hôm 26/9, các tay súng đã tấn công một trạm kiểm soát rửa tay tại khu vực Beni lân cận, khiến ít nhất một người thiệt mạng và một số người khác bị thương, theo một tổ chức xã hội dân sự địa phương.

Đợt bùng phát Ebola hiện nay được Congo công bố vào ngày 15/5. Theo số liệu của chính phủ được công bố ngày 28/9, dịch bệnh đã khiến 8.067 người mắc bệnh và 3.901 người tử vong.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng do virus Ebola gây ra, có thể lây truyền qua tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể của người nhiễm bệnh. Việc kiểm soát dịch phụ thuộc đáng kể vào khả năng truy vết, cách ly, điều trị và sự hợp tác của cộng đồng địa phương.

Tham khảo: Reuters