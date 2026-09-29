VIDEO: Sạt lở tuyết kinh hoàng ở Nepal đúng 1 tháng sau lũ quét lịch sử, nhiều người vẫn đang mất tích

Thi thể của ít nhất 4 người đã được tìm thấy sau trận lở tuyết hôm 27/9.

Theo các đơn vị tổ chức, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và những người khác vẫn đang mất tích tại Nepal sau khi một trận lở tuyết quét qua căn cứ lều trại trên một ngọn núi hẻo lánh, nơi các nhà leo núi và nhân viên hậu kỳ đang chuẩn bị cho một chuyến thám hiểm.

Các hướng dẫn viên Sherpa và nhân viên bếp đang cố định dây và dựng lều tại căn cứ Himlung Himal ở miền trung Nepal cho một đoàn khách đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dự kiến tới nơi vào ngày 1 tháng 10, thì một dòng thác tuyết và đá bất ngờ đổ ập xuống sườn núi.

Đoạn video đầy kịch tính được chia sẻ cho thấy một vụ lở đất lớn lao xuống sông Kali Gandaki gần khu vực Lete thuộc Quận Mustang ở miền bắc Nepal.

Video: CNN

Sự việc này xảy ra chỉ vài tuần sau thảm họa lũ lụt tàn khốc ở biên giới Nepal-Trung Quốc do vỡ sông băng lớn và lở đất gây ra, khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích.

Nepal, quốc gia phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch, đã kêu gọi du khách quốc tế đừng hủy chuyến đi bất chấp những thiệt hại vừa qua.

Trận lở tuyết hôm 27/9 diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực tại quốc gia vùng Himalaya này đang phải đối mặt với cảnh báo thời tiết nguy hiểm.

Hiệp hội Hướng dẫn viên Núi Quốc gia Nepal thông báo trên trang Facebook rằng đã tìm thấy 4 thi thể, đồng thời cho biết công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia gần đây đã tạm đình chỉ giấy phép vào các khu bảo tồn Annapurna và Manaslu, nơi có các tuyến trekking nổi tiếng nhất Nepal, từ ngày 24 đến 26 tháng 9 do mưa lớn.

Ngọn núi Himlung Himal, cao 7.126 mét (23.000 feet), nằm trong khu vực này, gần biên giới Trung Quốc.

Theo ông Barun Bhandari, tổng giám đốc công ty tổ chức thám hiểm Himalayan Holidays, có ít nhất 6 người Nepal có mặt tại căn cứ lều trại hiện đang mất tích.

Ông chia sẻ với CNN: "Chúng tôi vô cùng đau buồn. Chúng tôi nghe tin vào sáng nay rằng khoảng 6 hoặc 7 nhân viên của chúng tôi đang mất tích nhưng chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận con số chính xác. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải một trận lở tuyết như thế này tại chính khu vực này. Mặt đất ở căn cứ rất phẳng nên chúng tôi khá bất ngờ. Nhưng bạn biết đấy, núi non luôn khó đoán."

Hình ảnh khi mọi người được giải cứu

Ông Bhandari cho biết công ty đang phối hợp với cục du lịch Nepal để xác nhận chính xác số người mất tích trên núi, đồng thời nỗ lực điều động trực thăng cứu hộ đến khu vực này.

Tuy nhiên, lượng mưa vẫn rất lớn tại khu vực và đường dây liên lạc bị hạn chế do địa hình hiểm trở, cách biệt.

Đoạn đường đến căn cứ đã được đội ngũ gồm các hướng dẫn viên Sherpa, nhân viên bếp và phi hành đoàn chung vượt qua an toàn vào ngày 18 tháng 9 mang theo thực phẩm và thiết bị leo núi, ông Bhandari cho biết.

"Họ đã ở đó dựng lều, cố định dây phục vụ cho việc leo núi, theo dõi tình hình thời tiết trên núi và thiết lập khu vực bếp."

Nguồn: CNN