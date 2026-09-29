Phát hiện chiếc máy bay kỳ dị với chiều ngang gấp gần 3 lần chiều dài, chuyên làm nhiệm vụ "rình mò" ở độ cao 18km

Nếu chỉ nhìn qua ảnh, bạn có thể tưởng đây là một chiếc máy bay bị kéo giãn đôi cánh. RQ-4 Global Hawk có sải cánh gần 40 mét, trong khi thân máy bay chỉ dài khoảng 14,5 mét. Nói cách khác, chiều ngang của nó dài gần 2,7 lần chiều dài thân.

Đôi cánh khổng lồ này, dù tạo ra vẻ ngoài kỳ lạ, nhưng đảm bảo chiếc máy bay có thể thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt: đưa cả một hệ thống cảm biến lên độ cao rất lớn và giữ nó ở đó trong thời gian cực dài.

RQ-4 Global Hawk thuộc nhóm máy bay không người lái hoạt động ở độ cao lớn và có thời gian bay dài. Nó có thể bay ở độ cao khoảng 18 km, cao hơn rất nhiều so với độ cao bay thông thường của các máy bay dân dụng, và phiên bản RQ-4B được Không quân Mỹ công bố có thể hoạt động trên không hơn 34 giờ.

Và từ độ cao đó, thứ Global Hawk mang theo không phải là một chiếc camera thông thường. Nó được trang bị nhiều loại cảm biến, trong đó có camera quang-điện tử/hồng ngoại, radar khẩu độ tổng hợp SAR và các hệ thống thu thập tín hiệu. Vì vậy, Global Hawk không chỉ đơn giản là “chụp ảnh từ trên cao”. Nó có thể quan sát một khu vực rộng lớn, sau đó tập trung vào những khu vực cần xem xét kỹ hơn.

Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên một tòa nhà cực cao nhìn xuống một thành phố. Ở chế độ quan sát rộng, bạn có thể nhìn thấy cả một khu vực rất lớn và nhận ra nơi nào có đường sá, khu dân cư, phương tiện hoặc những thay đổi bất thường. Sau đó, thay vì phải bay xuống thấp, hệ thống cảm biến có thể tập trung vào một khu vực cụ thể để thu được hình ảnh chi tiết hơn.

Một con số được công bố cho các hệ thống Global Hawk đời đầu cho thấy khả năng này khá ấn tượng: trong một số chế độ, hệ thống có thể tạo ảnh với độ phân giải khoảng 1 foot, tương đương 30 cm. Điều đó có nghĩa là các vật thể hoặc chi tiết có kích thước cỡ vài chục centimet có thể được phân biệt trong hình ảnh. Dưới con mắt của chiếc máy bay, một chiếc ô tô trên mặt đất không còn chỉ là một chấm nhỏ, mà có thể được nhận diện rõ hơn về hình dạng và vị trí. Đó mới là điểm đáng kinh ngạc của chiếc máy bay này.

Không quân Mỹ từng công bố rằng Global Hawk có khả năng khảo sát tới khoảng 40.000 dặm vuông địa hình trong một ngày, tương đương hơn 100.000 km². Quy mô này cho thấy nhiệm vụ của nó không phải chỉ là nhìn vào một mục tiêu duy nhất. Nó được thiết kế để theo dõi cả những khu vực rộng lớn trong thời gian dài.

Và nếu camera quang học gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi thì Global Hawk vẫn còn những cảm biến khác. Radar SAR hoạt động theo nguyên lý khác với camera thông thường và có thể tạo ảnh bề mặt ngay cả khi mây, bụi hoặc các điều kiện quan sát làm hạn chế cảm biến quang học.

Đây cũng là lý do người ta không nên hình dung Global Hawk đơn giản như một “camera bay”. Nó giống một trạm trinh sát trên không hơn. Nó bay ở độ cao rất lớn, sử dụng nhiều loại cảm biến để thu thập thông tin, sau đó truyền dữ liệu về các trạm mặt đất để con người phân tích.

RQ-4 Global Hawk được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát, chứ không phải tấn công. Nó có thể bay hàng nghìn hải lý, ở trên khu vực cần quan sát trong nhiều giờ rồi truyền dữ liệu về gần như theo thời gian thực.