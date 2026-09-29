Siêu sân vận động 100.000 chỗ, lớn gần gấp 3 lần sân Mỹ Đình: vốn đầu tư ước tính 68.000 tỷ đồng, dự kiến 2035 hoàn thành

Một sân vận động mới với 100.000 chỗ ngồi sắp được xây dựng tại châu Âu.

Manchester United đang thúc đẩy kế hoạch xây sân vận động mới có sức chứa 100.000 người tại Old Trafford, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2 tỷ bảng Anh. Dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân trong kế hoạch tái thiết một khu vực rộng hàng trăm hecta ở phía Tây Bắc nước Anh.

Sân vận động 100.000 chỗ, vốn đầu tư 2 tỷ bảng

Manchester United đang lên kế hoạch xây dựng một sân vận động mới với sức chứa khoảng 104.000 khán giả, thay thế sân Old Trafford hiện tại. Với mức đầu tư dự kiến 2 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 68.800 tỷ đồng, đây sẽ là một trong những dự án sân vận động có quy mô lớn nhất tại châu Âu.

Theo Reuters, Manchester United đã đạt được một cột mốc quan trọng khi mua lại phần lớn diện tích đất cần thiết để triển khai dự án. Khu đất rộng khoảng 25 mẫu Anh, tương đương hơn 10 ha, nằm cách sân Old Trafford hiện tại khoảng 350 m về phía Tây Bắc. Bên chuyển nhượng là Indurent, doanh nghiệp cung cấp không gian công nghiệp thuộc danh mục đầu tư của Blackstone.

Sân vận động mới dự kiến trở thành sân thể thao có sức chứa lớn nhất Vương quốc Anh, đứng thứ hai tại châu Âu sau sân Camp Nou của Barcelona với 105.000 chỗ, đồng thời vượt qua sân Wembley với sức chứa 90.000 người. Với 100.000 chỗ ngồi, công trình này có quy mô gần gấp 3 lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Việt Nam, vốn có sức chứa khoảng 40.000 khán giả.

Trong khi đó, sân Old Trafford hiện tại có sức chứa hơn 74.000 người và đã là sân nhà của Manchester United từ năm 1910. Việc xây dựng một sân vận động hoàn toàn mới được xem là phương án thay thế cho kế hoạch cải tạo công trình hiện hữu.

Lấy cảm hứng biểu tượng cây đinh ba của Manchester United, cấu trúc giống như chiếc lều sẽ được nâng đỡ bởi ba cột buồm cao 200m, vượt xa tòa nhà cao nhất hiện nay của Manchester là Beetham Tower, cao 169m.

Mua đất, hoàn thiện quy hoạch trước khi xây dựng

Theo kế hoạch được công bố, sân vận động mới sẽ nằm trong khu vực tái thiết Old Trafford, thuộc Trafford Wharfside. Đây là chương trình phát triển đô thị có quy mô khoảng 370 mẫu Anh, tương đương gần 150 ha, với sân bóng đá đóng vai trò trung tâm.

Ngày 23/6, Manchester United xác nhận đã mua được phần lớn diện tích đất cần thiết. Đến tháng 7/2026, câu lạc bộ tiếp tục công bố vị trí dự kiến của sân vận động mới, đồng thời giới thiệu định hướng quy hoạch tổng thể cho khu vực xung quanh.

Theo quy hoạch, khu vực này có thể được phát triển thành một tổ hợp đa chức năng, kết hợp thể thao, giải trí, nhà ở, thương mại và hạ tầng giao thông. Mục tiêu là hình thành một điểm đến có hoạt động quanh năm, thay vì chỉ tập trung vào những ngày Manchester United thi đấu trên sân nhà.

Cơ quan phát triển khu vực dự kiến chương trình tái thiết có thể tạo ra khoảng 15.000 căn nhà, trong đó có nhà ở giá phải chăng, cùng 48.000 việc làm tại địa phương và hơn 90.000 việc làm trên phạm vi toàn quốc. Tổng giá trị đóng góp kinh tế được kỳ vọng vượt 7 tỷ bảng mỗi năm.

Có thể phải đến năm 2035 mới hoàn thành

Dù đã đạt được tiến triển về mặt bằng và quy hoạch, dự án vẫn cần trải qua nhiều bước trước khi chính thức khởi công.

Theo BBC Sport, giai đoạn tham vấn cộng đồng về quy hoạch Old Trafford dự kiến kết thúc vào ngày 22/9. Sau đó, Hội đồng Trafford sẽ đánh giá các ý kiến đóng góp và xem xét những điều chỉnh cần thiết. Hồ sơ xin cấp phép quy hoạch chính thức được dự kiến nộp vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Thời điểm hoàn thành sân vận động vì vậy vẫn còn phụ thuộc vào quá trình thiết kế, phê duyệt và triển khai xây dựng. Manchester United hướng tới mục tiêu đưa sân mới vào hoạt động để phục vụ World Cup bóng đá nữ năm 2035, giải đấu mà Vương quốc Anh dự kiến đăng cai.

Bên cạnh quy mô 100.000 chỗ ngồi, dự án còn đặt ra yêu cầu về kết nối giao thông, khả năng tiếp cận và trải nghiệm của người hâm mộ. Câu lạc bộ cho biết các yếu tố như bầu không khí trên khán đài, chi phí tham dự và khả năng tiếp cận sẽ được tính đến trong quá trình phát triển thiết kế.