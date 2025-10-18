Thẳng thắn đáp khi bị hỏi lý do không sinh con

Ở tuổi 60, Lưu Gia Linh vẫn là một trong những minh tinh quyền lực và giàu có bậc nhất của showbiz Trung Quốc. Mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình tại Trung Quốc, nữ diễn viên gạo cội Lưu Gia Linh (60 tuổi) bất ngờ bị hỏi về lý do không sinh con sau nhiều năm kết hôn.

Trước câu hỏi nhạy cảm này, nữ minh tinh không né tránh mà đáp dứt khoát: “Tại tôi không thích thôi.”

Một khách mời khác trong chương trình bày tỏ quan điểm “không có con thì cuộc sống sẽ không trọn vẹn, không có người nối dõi”.

Tuy nhiên, Lưu Gia Linh lập tức phản đối: “Trời ơi, đừng nói vậy! Tôi không đồng ý với quan điểm đó nha! Với bản thân, tôi chỉ là không muốn sinh con thôi. Phụ nữ có quyền tự quyết định cuộc sống, không nên bị ràng buộc bởi những quan niệm truyền thống".

Hôn nhân của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh đã trải qua gần 2 thập kỷ yên ấm, dù không con cái.

Phát ngôn của nữ diễn viên nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình, cho rằng việc sinh con hay không là lựa chọn cá nhân, không nên trở thành chủ đề để phán xét.

Một số bình luận nổi bật như sau: “Người ta 60 tuổi rồi mà vẫn bị hỏi chuyện sinh con, xin hãy bớt tò mò giùm”; “Sao cứ thích đi dí người khác hỏi vụ này vậy trời?”; “Sinh hay không là chuyện riêng của mỗi người, có gì mà phải quan tâm dữ vậy?”

Phản ứng thẳng thắn và tự tin của Lưu Gia Linh được nhiều người xem là lời nhắn gửi mạnh mẽ về quyền tự do lựa chọn của phụ nữ trong đời sống hiện đại.

Cuộc sống xa hoa và khối tài sản “khủng”

Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng và cuộc hôn nhân viên mãn bên tài tử Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh còn khiến công chúng choáng ngợp bởi cuộc sống xa hoa, phong cách đẳng cấp và khối tài sản khổng lồ ước tính khoảng 800 triệu HKD (khoảng 2.700 tỷ VNĐ).

Theo South China Morning Post (SCMP), Lưu Gia Linh sở hữu nhiều bất động sản tại những vị trí đắt giá ở Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh, Tô Châu... Nổi bật trong số đó là căn hộ sang trọng trị giá 12,6 triệu USD tại tòa May Tower (Hồng Kông), nơi cô thường tổ chức những buổi tiệc thân mật cùng bạn bè và đồng nghiệp nổi tiếng.

Không dừng lại ở đó, nữ minh tinh còn nắm trong tay biệt thự hơn 445 m² trị giá 25,7 triệu USD, được thiết kế theo phong cách cổ điển, gợi nhớ đến bối cảnh phim Tâm trạng khi yêu của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Nguồn tin từ HK01 cho biết, vợ chồng Lưu Gia Linh - Lương Triều Vỹ còn đứng tên hàng loạt bất động sản khác với tổng giá trị ước tính 1,1 tỷ HKD (hơn 140 triệu USD).

Cô cũng có sở thích sưu tầm đồ cổ, tranh nghệ thuật và mô hình bearbrick. Giới sưu tầm từng phát hiện trong căn hộ của nữ diễn viên có trưng bày nhiều bình cổ, có món đồ từng được bán đấu giá tại Sotheby’s năm 2015 với giá 8 triệu USD.

Minh tinh cũng thường xuyên di chuyển bằng phi cơ riêng - một chiếc Legacy 500 trị giá khoảng 20 triệu USD.

Biểu tượng nhan sắc và thời trang đẳng cấp

Dù đã bước sang tuổi 60, ngôi sao Vô gian đạo 2 vẫn giữ vững phong độ với vẻ đẹp mặn mà, quý phái và gu thời trang đỉnh cao. Mỗi lần xuất hiện, Lưu Gia Linh đều khiến công chúng ngưỡng mộ với những bộ trang phục được may đo riêng hoặc đến từ các nhà mốt danh tiếng như Dior, Chanel, Louis Vuitton, Fendi.

Cô còn sở hữu nhiều món trang sức quý hiếm, trong đó nổi bật là vương miện nạm kim cương và ngọc trai chế tác từ năm 1906, có giá trị hàng triệu USD. Trên mạng xã hội, người hâm mộ thường bày tỏ sự trầm trồ trước tủ đồ hàng hiệu đồ sộ cùng phong thái tự tin, sang trọng của nữ nghệ sĩ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp và phong cách sống, Lưu Gia Linh còn truyền cảm hứng nhờ lối sống lành mạnh. Theo Women’s Weekly, cô duy trì chạy bộ và nâng tạ 5 ngày mỗi tuần, kết hợp các hoạt động như leo núi, đi bộ đường dài. Tuy bước vào tuổi trung niên, sức khỏe của nữ diễn viên tốt đến mức có thể bay dù lượn ở Thụy Sĩ.

Minh tinh này cho biết, việc rèn luyện thể chất thường xuyên giúp cô giữ được vóc dáng thon gọn và tinh thần tươi trẻ: “Sống lành mạnh chính là cách tôi yêu bản thân mình.”

(Tổng hợp)