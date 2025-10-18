Mới đây, nam diễn viên Lý Á Bằng gây xôn xao khi chính thức thông báo đã ly hôn với người vợ thứ 2 - Hải Hà Kim Hỷ. Cặp đôi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm trong hòa bình, con gái 3 tuổi sẽ sống cùng mẹ còn Lý Á Bằng và vợ cũ sẽ cùng nhau nuôi dưỡng bé.

Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ ly hôn

Theo trang Sohu thì trước khi ly hôn, vợ chồng Lý Á Bằng đã phải trải qua quãng thời gian đầy khó khăn. Nam diễn viên Anh Hùng Xạ Điêu liên tục làm ăn thất bại dẫn đến nợ nần chồng chất, còn Hải Hà Kim Hỷ đã cùng chồng gồng gánh tài chính, thậm chí chấp nhận rời bỏ cuộc sống sung túc để chuyển sang căn hộ thuê nhỏ nhằm tiết kiệm chi phí.

Hồi tháng 5/2025, khi được hỏi về tình trạng hôn nhân, Hải Hà Kim Hỷ tiết lộ: "Chúng tôi chưa ly hôn nhưng đúng là đã lâu không gặp. Vì phải trả nợ nên phải hạ thấp tiêu chuẩn sống, tôi và con gái đã chuyển sang căn nhà nhỏ hơn".

Thông tin ly hôn được 2 người công khai ngày 14/10/2025 đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng nguyên nhân tan vỡ chủ yếu bắt nguồn từ gánh nặng tài chính đè nặng lên vai Lý Á Bằng suốt nhiều năm qua.

Khoản nợ khổng lồ khiến Lý Á Bằng "ngã ngựa"

Sau khi rời khỏi làng giải trí, Lý Á Bằng từng được ngưỡng mộ vì hình ảnh "soái ca trí thức" dám bỏ danh vọng để theo đuổi con đường kinh doanh. Đáng tiếc, những dự án anh đầu tư lần lượt thất bại, để lại hậu quả nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Á Bằng bị tòa án cưỡng chế thi hành khoản nợ 40 triệu tệ (khoảng 148 tỷ đồng) vào năm 2023. Tổng cộng, các khoản nợ của ngôi sao sinh năm 1971 được ước tính vượt mốc 450 triệu tệ (khoảng 1665 tỷ đồng). Đến tháng 8/2025, quỹ từ thiện Yên Nhiên Thiên Sứ do Lý Á Bằng và Vương Phi cùng thành lập được công bố đang nợ số tiền 13,81 triệu tệ (khoảng 51 tỷ đồng).

Trước đó, anh từng "đốt" hàng trăm triệu tệ vào các dự án bất động sản, khu du lịch và quán bar nhưng tất cả đều không đem lại lợi nhuận. Lý Á Bằng còn thử sức với ngành rượu trắng, mạnh tay rót 300 triệu tệ (khoảng 1110 tỷ đồng) vào dây chuyền sản xuất nhưng kết quả vẫn thua lỗ.

Lý Á Bằng chưa bao giờ kiếm được lợi nhuận khi đầu tư kinh doanh

Những năm gần đây, anh chuyển hướng sang kinh doanh trà và nông sản, mở kênh livestream bán hàng, tự đi quay clip tại vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, giá sản phẩm cao khiến doanh số không như kỳ vọng và còn bị dân mạng mỉa mai là "bán trà đắt hơn vàng".

2 cuộc hôn nhân tan vỡ vì làm ăn

Theo giới truyền thông, cả 2 cuộc hôn nhân của Lý Á Bằng đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc anh theo đuổi kinh doanh. Năm 2005, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lý Á Bằng kết hôn cùng "thiên hậu" Vương Phi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ 1 năm sau, Lý Á Bằng tuyên bố rút khỏi làng giải trí để "tập trung đầu tư kinh doanh" nhưng con đường đó lại là chuỗi thất bại liên tiếp.

Nguồn tin cho biết, Vương Phi từng nhiều lần khuyên chồng nên dừng lại, quay về với màn ảnh nhưng Lý Á Bằng không nghe. Khi chứng kiến chồng liên tục "đốt tiền" vào các dự án thua lỗ trong khi bản thân ngày càng mệt mỏi vì áp lực tài chính, Vương Phi chọn ly hôn năm 2013. Sau ly hôn, Lý Á Bằng từng chia sẻ rằng anh không hối hận khi rời showbiz để theo đuổi ước mơ kinh doanh nhưng thực tế cho thấy con đường ấy đã lấy đi của anh quá nhiều, từ danh tiếng, tài sản và cả hạnh phúc gia đình.

Cả 2 cuộc hôn nhân của Lý Á Bằng đều tan vỡ vì việc làm ăn của anh

Từ biệt thự xa hoa đến căn nhà thuê nhỏ

Từng sống trong biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh nhưng giờ đây Lý Á Bằng phải chuyển sang thuê nhà bình dân. Hải Hà Kim Hỷ tiết lộ, cuộc sống của họ giản dị đến mức "phải cân nhắc từng khoản chi tiêu nhỏ để trả nợ đúng hạn". Trong suốt 3 năm hôn nhân, cô gần như là người "chống đỡ" gia đình, một mình chăm con khi chồng bận rộn đi công tác.

Dù trẻ hơn chồng gần 20 tuổi, Hải Hà Kim Hỷ vẫn được khen là điềm đạm, chín chắn và giàu tình cảm. Thế nhưng, tình yêu không đủ để thắng lại hiện thực khắc nghiệt khi áp lực tài chính kéo dài khiến cặp đôi từng mặn nồng cũng dần xa cách và cuối cùng phải chọn kết thúc.

Ở tuổi 54, Lý Á Bằng đã 2 lần đổ vỡ hôn nhân và mang gánh nặng hàng trăm triệu tệ tiền nợ nần nhưng anh vẫn nói mình "sẽ tiếp tục sống tử tế và trả hết những gì còn thiếu". Câu chuyện của Lý Á Bằng khiến công chúng vừa tiếc nuối nhưng cũng hy vọng anh có thể nhìn ra bài học đắt giá để học cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình và chọn một con đường đúng đắn hơn.