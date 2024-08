Bí ẩn lớn nhất của Taylor Swift đã được tiết lộ

Sáng 21/8 (theo giờ Việt Nam), Taylor Swift chính thức ra mắt MV I Can Do It With A Broken Heart với hình ảnh được lấy toàn bộ từ hậu trường của The Eras Tour. Phần hình ảnh càng khiến nội dung ca khúc được nhấn mạnh: là cách mà Taylor Swift kiên cường vượt qua mối tình tan vỡ với Joe Alwyn, vẫn hạnh phúc và bùng nổ khi trình diễn trên sân khấu The Eras Tour - tour diễn thành công nhất lịch sử âm nhạc.

Theo "truyền thống" trước giờ của Taylor Swift, khi cô ra mắt MV lấy hình ảnh từ tour diễn, điều này cũng đồng nghĩa với việc "era" (kỉ nguyên) của album đó đã kết thúc, sẽ không có thêm MV hay hoạt động quảng bá nào. Truóc đó, ta đã có New Romantics. Sparks Fly, Red, Fearless,... cũng được sử dụng để kết thúc một "kỉ nguyên" tương tự.

Taylor Swift - I Can Do It With A Broken Heart

Phân cảnh đáng chú ý nhất trong MV chắc chắn phải kể đến hình ảnh Taylor Swift chui vào trong chiếc hộp đựng dụng cụ vệ sinh khá chật hẹp. Sau đó chiếc hộp này được đóng lại, các vệ sĩ di chuyển chiếc hộp từ hầm của SVĐ lên sân khấu, nơi Taylor Swift sẵn sàng để "cháy" với hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

Đây cũng là lần đầu tiên chính Taylor Swift xác nhận về một "huyền thoại" nổi tiếng của The Eras Tour: cách cô di chuyển bí mật lên sân khấu mà không ai phát hiện ra.

Taylor Swift chui vào trong chiếc hộp nhỏ...

... tiến ra sân khấu trong tiếng hò reo vang trời.

Trước đó, vào những ngày đầu tiên của The Eras Tour, nhiều khán giả ở khu vực sát hậu trường sân khấu đã ghi hình lại một chi tiết tưởng chừng chẳng có gì: các nhân viên vệ sinh đang đẩy một chiếc thùng đen, chứa đựng cơ man là chổi, cây lau nhà, xô,... Thoạt nhìn qua, bất kì ai cũng chỉ nghĩ đó là chiếc thùng đựng đồ vệ sinh của các nhân viên vệ sinh sân khấu mà thôi.



Nhưng sốc ở chỗ, sau khi chiếc tủ vệ sinh được đặt đến khu vực sâu phía trong hậu trường, 2 nhân viên vệ sinh mở cánh cửa tủ và... Taylor Swift thực sự bước ra, cứ như một màn ảo thuật. Quả là một pha "ngụy trang" vô cùng khéo léo.

Taylor Swift bước ra từ chiếc tủ đựng đồ

Khán giả thấy cảnh này vừa sửng sốt về cách "đánh lừa" của Taylor Swift nhưng cũng không kém phần xót xa. Không ít fan cảm thấy thương Taylor Swift vì để đảm bảo an ninh, giữ sự bí mật đến phút cuối đã không ngần ngại lăn xả, chui vào trong chiếc tủ chật hẹp.

Tuy nhiên, dần dà hình ảnh chiếc hộp đựng dụng cụ vệ sinh "chuyên chở" Taylor Swift cũng trở thành nổi tiếng, được khán giả háo hức chờ đợi. Bởi điều này có nghĩa rằng: Taylor Swift thực sự đã tiến ra sân khấu, chuẩn bị mở màn cho đêm diễn kéo dài 3 tiếng rưỡi.

Nhiều nguồn tin nội bộ cũng cho biết Taylor Swift thường xuyên phải di chuyển từ các địa điểm lên xe ô tô bằng cách núp mình trong một chiếc vali lớn. Đây là cách để cô giữ sự xuất hiện của mình luôn được đảm bảo sự riêng tư, tránh tạo nên những đám đông theo đuổi vì dù sao vị thế của cô hiện đang là một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới hiện tại. Thông tin về cách thức di chuyển của Taylor Swift đã được Zayn Malik xác nhận trong một bài phỏng vấn với British Vogue hồi năm 2018.