Taylor Swift vẫn dành thời gian cho bạn trai giữa lịch trình bận rộn

Taylor Swift và Travis Kelce đều đang vô cùng bận rộn với lịch trình của mình. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 1989 vẫn làm việc chăm chỉ với tour diễn vòng quanh thế giới Eras Tour nhưng điều đó cũng không ngăn cản cô dành thời gian cho bạn trai.

"Taylor và Travis luôn ưu tiên nhau ngay cả khi họ ở xa nhau", nguồn tin của Entertainment Tonight chia sẻ, "Họ thể hiện tình cảm rõ ràng, liên tục nhắn tin và gọi điện cho nhau".

Bên cạnh đó, cầu thủ bóng bầu dục nước Mỹ cũng luôn biết cách để làm mới tình yêu với ngôi sao nhạc pop bằng cách gửi hoa và những món quà bất ngờ tới cho cô. Điều này luôn khiến giọng ca Lover cảm động và đắm chìm trong tình yêu.

Travis Kelce (bên phải) bất ngờ xuất hiện trên sân khấu "Eras Tour" của Taylor Swift tại London (Anh). (Ảnh: Gareth Cattermole/Getty Images)

"Mối quan hệ của họ không hề giống bất kỳ mối quan hệ nào mà họ từng trải qua trước đây", nguồn tin tiếp tục.

Mặc dù phải di chuyển liên tục vì tour diễn nhưng Taylor Swift vẫn đến thăm trường quay chương trình mới của Travis Kelce mang tên Are you smarter than a celebrity. Sự cống hiến cho mối quan hệ tình cảm đã chứng tỏ rằng cặp đôi hoàn toàn nghiêm túc và sẵn sàng cho một mối quan hệ dài lâu.

Cặp sao nước Mỹ bắt đầu hẹn vào tháng 7/2023. Hai tháng sau đó, cặp đôi công khai mối quan hệ khi Taylor tới cổ vũ cầu thủ bóng bầu dục tại trận đấu NFL ở Mỹ. Nữ ca sĩ cũng tiếp tục tới cổ vũ bạn trai trong 12 trận đấu tiếp theo.