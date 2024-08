Chuyện gì đang xảy ra với Taylor Swift?

Đang gặt hái hàng loạt thành tích vô tiền khoáng hậu cùng “siêu tour diễn” The Eras Tour, bỗng dưng khi đến Châu Âu, Taylor Swift bỗng đối diện với loạt vận xui. Cô đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì bị cho là vô cảm trước các lùm xùm xoay quanh mình.

Taylor Swift bỗng gặp loạt "tai ương" khi đem The Eras Tour đến châu Âu

Hủy toàn bộ 3 show tại Áo vì bị đe dọa tấn công khủng bố

Mới đây, cộng đồng người nghe nhạc vừa qua “sốc" khi biết tin 3 đêm diễn The Eras Tour của Taylor Swift tại SVĐ Ernst Happel Stadion (Vienna, Áo) đã bị hủy bỏ khi một kế hoạch khủng bố tấn công vào địa điểm này bị bại lộ. Ba đêm diễn từ ngày 8-10/8 của Taylor Swift tại Vienna ngay lập tức phải dừng lại khi giới chức phát hiện âm mưu khủng bố nhắm vào các buổi hòa nhạc.

3 đêm diễn của Taylor Swift tại Vienna bị huỷ vì nghi ngờ khủng bố

Người đứng đầu Cục An ninh và Tình báo Nhà nước Áo, Omar Haijawi-Pirchner, cho biết nghi phạm chính muốn sử dụng dao hoặc thuốc nổ tự chế để tấn công người hâm mộ Taylor Swift bên ngoài sân vận động nhằm gây ra một sự kiện thương vong hàng loạt tại các buổi biểu diễn.

Ekip của Taylor Swift thiệt hại không nhỏ khi phải hoàn trả toàn bộ tiền vé đến các fan

Nếu diễn ra, mỗi đêm diễn The Eras Tour tại Áo sẽ thu hút khoảng 65 nghìn khán giả, chưa kể đến khoảng 15 nghìn khán giả đứng bên ngoài SVĐ mỗi đêm. Tổng cộng 3 đêm diễn của Taylor Swift tại Vienna nếu diễn ra có thể thu hút khoảng 240 nghìn khán giả, càng cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc nếu vụ khủng bố thực sự xảy ra.

Các fan tập trung dưới phố an ủi nhau và hát vang các ca khúc của Taylor

Ekip của Taylor Swift cũng thiệt hại không hề nhỏ khi phải tiến hành hoàn trả toàn bộ số vé đã được bán ra đến người mua trong vòng 10 ngày làm việc. Một nguồn tin thân cận với ekip sản xuất The Eras Tour xác nhận với Variety doanh thu trung bình của 1 đêm diễn rơi vào khoảng 14 - 17 triệu USD, có nghĩa là 1 đêm diễn Taylor Swift kiếm được con số dao động từ 353 - 429 tỉ VNĐ. Điều này có nghĩa là, 3 đêm diễn bị hủy bỏ của Taylor Swift tại Vienna có thể khiến ekip bị thất thu lên đến 51 triệu USD.

Fan chia rẽ, chỉ trích nữ ca sĩ vô cảm, đi bar đến 3 giờ sáng

Một tuần kể từ thời điểm thông báo hủy show ở Áo được đưa ra, Taylor Swift chưa có phát ngôn chính thức nào. Điều này khiến không ít cư dân mạng thất vọng. Dưới bài đăng của đơn vị tổ chức, hàng chục người đặt câu hỏi về lý do giọng ca Fortnight giữ im lặng, thậm chí chỉ trích cô.

"Rắn chúa" vẫn chưa lên tiếng về sự việc tại Vienna

Một bộ phận người hâm mộ có ý trách cứ thần tượng bởi thái độ vô cảm với những người bỏ thời gian và tiền bạc đi xem show nhưng không được như ý. Chưa dừng lại ở đó, theo thông tin The Sun thu thập được, sau khi đặt chân xuống thủ đô Anh vào ngày 12/8, Taylor đã thuê toàn bộ Annabel's cho đêm cùng ngày, cộng thêm 6 xe buýt 52 chỗ để đưa đón nhân viên.

Taylor Swift quyết định tổ chức tiệc cho nhân viên của Eras Tour để cảm ơn đoàn ekip trước khi bắt đầu 5 show diễn cuối cùng trong chặng châu Âu ở Anh vào 15-20/8. Nguồn tin nói thêm sau khi hủy các buổi biểu diễn ở Vienna, Taylor muốn đền đáp lại những người làm việc cho cô. Người đẹp sinh năm 1989 muốn nâng cao tinh thần cho tất cả nhân viên trong quãng thời gian khó khăn này.

Nữ ca sĩ mở tiệc cho ekip khi vẫn giữ im lặng khiến fan phản ứng trái chiều

Sau khoảng thời gian im lặng từ khi đưa ra quyết định huỷ show, nữ ca sĩ sinh năm 1989 được phát hiện rời khỏi câu lạc bộ sang trọng chỉ dành cho thành viên Annabel's ở London (Anh) vào 3 giờ tối 12/8 (giờ địa phương) cùng bộ cánh thời thượng từ bộ sưu tập Thu Đông 2024/25 của thương hiệu Anh Vivienne Westwood lại càng làm cho fan cảm thấy bất bình.

Tuy vậy, một bộ phận fan cũng lên tiếng bảo vệ cho cô nàng. Trước sự nguy hiểm của nhóm khủng bố IS và những vụ việc nghiêm trọng như khủng bố, fan cho biết Taylor không thể tùy tiện đưa ra tuyên bố, thay vào đó phải tham vấn kỹ đội ngũ PR cùng như nhà chức trách.

Nỗi đau vì fan nhí bị sát hại chưa nguôi…

Trước đó vào cuối tháng 7, cảnh sát vũ trang và nhân viên y tế đã lập tức xuất hiện tại trường dạy nhảy thuộc thị trấn Southport, Merseyside (Anh) ngay sau khi nhận được tin một kẻ đã cầm dao xông vào tấn công nhiều người tại đây. Sự kiện này khiến truyền thông thế giới rúng động khi nạn nhân đều là các trẻ em ở độ tuổi rất nhỏ! Được biết, đây là buổi workshop với các hoạt động như hát múa, yoga, làm vòng tay... theo chủ đề Taylor Swift và có khoảng 25 em trong độ tuổi từ 6 đến 11 tham gia. Thời điểm xảy ra vụ án kinh hoàng là lúc 11h47 - chỉ vài phút trước khi chương trình kết thúc.

Taylor Swift suy sụp khi biết tin

Đã có 2 trẻ em tử vong trong vụ thảm sát. Ngoài ra, còn có 9 em khác cũng bị thương (6 bé đang trong tình trạng nguy kịch). Cùng với đó, cũng có 2 người lớn bị thương do cố gắng bảo vệ các em bé tại đây. Cảnh sát trưởng Merseyside nói thêm: "Chín trẻ em khác đã bị thương, và sáu trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả những người bị thương đều bị đâm trong vụ tấn công, và hai người lớn cũng đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị thương trong vụ việc.

Một nam thanh niên 17 tuổi đến từ Banks ở Lancashire, người gốc Cardiff đã bị bắt vì tình nghi giết người và cố ý giết người. Anh ta đã bị đưa đến đồn cảnh sát, nơi anh ta sẽ được các điều tra viên thẩm vấn."

Hiện trường vụ thảm sát

Taylor Swift trước thảm kịch đau lòng trên đã đau đớn viết trên Instagram story: "Sự kiện kinh hoàng hôm qua tại Southport khiến tôi ám ảnh cùng cực... Sự mất mát sinh mạng, những người vô tội phải hứng chịu những bi kịch thực sự kinh khủng, kể cả đối với thân nhân và những người ở lại. Các em chỉ là những đứa trẻ rất nhỏ, tham dự một lớp nhảy thôi mà! Tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn gửi lời chia sẻ đến gia đình lúc này..."

Taylor Swift thuê hẳn đội chống khủng bố cho đêm diễn tiếp theo

Sau nguy cơ khủng bố tại Áo, để chuẩn bị cho tour diễn The Eras Tour tại Anh, Taylor Swift cùng ekip đã siết chặt an ninh tại khu vực này để phòng tránh trường hợp xấu nhất và bảo vệ an toàn cho các fan. Tờ TMZ ngày 11/8 đưa tin ban tổ chức The Eras Tour tăng cường ngăn chặn các nguy cơ khủng bố nhắm vào các buổi hòa nhạc tại sân vận động Wembley, London từ ngày 15-20/8.

Theo thông báo của chương trình, sở cảnh sát địa phương sẽ phối hợp nhóm chuyên gia tư vấn (Safety Advisory Group -SAG) và các cơ quan liên quan "để đảm bảo tiêu chuẩn an ninh ở mức độ cao nhất".

Các fan đã bắt đầu có mặt tại Wembley, Anh

Trang tin cho biết Taylor Swift hợp tác FGH Security - cơ sở tư nhân chuyên chống khủng bố. Ben Knott - giám đốc điều hành của cơ quan - nói với TMZ dịch vụ của ông thường quản lý khu vực ngoài sự kiện, nhất là nơi nhiều người tụ tập để tìm kẻ đáng ngờ. Trước đây Taylor Swift cũng từng thuê lính bắn tỉa để bảo vệ an ninh nên không khó tưởng tượng nếu cô nàng một lần nữa tăng cường lớp phòng vệ và chống khủng bố để bảo vệ an toàn cho các fan đến xem show của cô tại Anh.

Ekip của cô nàng cùng thành phố đã tăng cường an ninh cho các show diễn sắp tới

Ban quản lý cũng không cho phép khán giả đứng bên ngoài lối vào hoặc trên cầu thang Olympic Steps phía trước sân vận động. Bất kỳ ai vi phạm đều bị lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển. Đơn vị tổ chức cũng ngừng hoạt động nghe nhạc ngoài trời.

So với những khu vực khác tại châu Âu, Wembley được xem như một trong những địa điểm an toàn nhất xét về góc độ chống bạo loạn, do chính quyền đã trang bị nhiều biện pháp an ninh cao cấp tại chỗ. Tuy nhiên, trang tin cho rằng ban tổ chức nên quan tâm những người hâm mộ đứng bên ngoài sân vận động. Họ là những fan không có vé nhưng vẫn muốn nghe Taylor hát trực tiếp. Hồi cuối tháng 7, hàng nghìn người phủ kín ngọn đồi ở Munich để "xem ké" sân khấu bên trong.

Các fan thường tụ tập để trao đổi vòng tay, hát hò, làm quen,... mỗi show diễn

Fan của cô nàng tại Munich lên ngọn đồi đối diện SVĐ xem show vì không có vé

Một trong những điểm đặc trưng của các chặng dừng The Eras Tour của Taylor Swift là việc khán giả không mua được vé sẽ tụ tập bên ngoài sân vận động và cùng hòa theo âm thanh bên trong. Tuy nhiên, hành động nói trên cũng đã phải dừng lại bởi lo ngại các nguy cơ khủng bố.