Taylor Swift thiệt hại bao nhiêu tiền khi hủy 3 đêm diễn vì khủng bố?

Mới đây, truyền thông toàn cầu không khỏi rúng động trước thông tin 3 đêm diễn The Eras Tour của Taylor Swift tại SVĐ Ernst Happel Stadion (Vienna Áo) đã bị hủy bỏ khi một kế hoạch khủng bố tấn công vào địa điểm này bị bại lộ.

Hãng thông tấn Associated Press đưa tin: nghi phạm chính trong vụ án đã thú nhận hoàn toàn về kế hoạch, khẳng định bọn chúng muốn "giết càng nhiều người càng tốt bên ngoài địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc".

Các quan chức cho biết nghi phạm nam 19 tuổi, người gốc Bắc Macedonia là chủ mưu, người đã tuyên thệ trung thành với Nhà nước Hồi giáo cực đoan (ISIS). Người đứng đầu Cục An ninh và Tình báo Nhà nước Áo, Omar Haijawi-Pirchner, cho biết nghi phạm chính muốn sử dụng dao hoặc thuốc nổ tự chế để tấn công người hâm mộ Taylor Swift bên ngoài sân vận động nhằm gây ra một sự kiện thương vong hàng loạt tại các buổi biểu diễn.

Cảnh sát Áo cho biết dự kiến mỗi đêm diễn sẽ thu hút khoảng 65 nghìn khán giả, đó là chưa kể khoảng 15 nghìn khán giả đứng bên ngoài SVĐ mỗi đêm. Tổng cộng 3 đêm diễn của Taylor Swift tại Vienna nếu diễn ra có thể thu hút khoảng 240 nghìn khán giả, càng cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc nếu vụ khủng bố thực sự xảy ra.

Taylor Nation, ekip chính thức của Taylor Swift đã lên thông báo xác nhận 3 đêm diễn tại Áo sẽ bị hủy bỏ. Toàn văn thông báo như sau: "The Eras Tour của Taylor Swift tại Vienna sẽ được hủy bỏ dựa trên thông xác nhận chính thức từ chính phủ về những cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch trước. Với sự xác nhận của chính phủ về kế hoạch tấn công khủng bố nhắm đến SVĐ Ernst-Happel-Stadion, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bỏ 3 đêm diễn đã được lên lịch vì sự an toàn của tất cả mọi người. Tất cả vé đều sẽ được hoàn tiền trong vòng 10 ngày làm việc!".

Có thể thấy, với việc buộc phải hủy show trước tình thế quá nguy hiểm, Taylor Swift và ekip của cô cũng thiệt hại không hề nhỏ khi phải tiến hành hoàn trả toàn bộ số vé đã được bán ra đến người mua trong vòng 10 ngày làm việc. Toàn bộ vé cho 3 đêm diễn tại Vienna đều đã được bán hết từ lâu, với ước tính từ cảnh sát Áo đề cập phía trên, ekip Taylor Swift phải hoàn trả tiền vé cho gần 200 nghìn khán giả.

SVĐ nơi Taylor Swift dự kiến mang đến 3 đêm diễn cháy vé cho The Eras Tour Vienna.

Trước đó, một nguồn tin thân cận với ekip sản xuất The Eras Tour xác nhận với Variety doanh thu trung bình của 1 đêm diễn rơi vào khoảng 14 - 17 triệu USD, có nghĩa là 1 đêm diễn Taylor Swift kiếm được con số dao động từ 353 - 429 tỉ VNĐ. Điều này có nghĩa là, 3 đêm diễn bị hủy bỏ của Taylor Swift tại Vienna có thể khiến ekip bị thất thu lên đến 51 triệu USD, tuy nhiên sự an toàn của khán giả đã được đặt lên trên hết.

Rất nhiều khán giả từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Vienna, chuẩn bị sẵn sàng tham dự The Eras Tour trước khi tin tức khủng bố xuất hiện. Chính phủ Áo cũng đã có nhiều động thái xoa dịu những khán giả quốc tế đã trót mua vé đến đây bằng cách mở cửa miễn phí nhiều địa điểm tham quan cho những ai sở hữu vé The Eras Tour. Cộng đồng fan Taylor Swift ở đất nước này cũng đã tổ chức nhiều bữa tiệc, sự kiện, diễu hành nhằm hưởng ứng tinh thần của The Eras Tour đã không may bị hủy bỏ.