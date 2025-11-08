Bên trong penthouse gần 200 tỷ của G-Dragon

Được mệnh danh là "ông hoàng Kpop", G-Dragon luôn là cái tên khiến công chúng dành nhiều sự quan tâm. Không chỉ chinh phục khán giả bằng âm nhạc khác biệt và phong cách thời trang khó ai bắt chước, G-Dragon còn khẳng định vị thế của một biểu tượng toàn cầu với khối tài sản kếch xù sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Trong số đó, nổi bật nhất phải kể đến căn penthouse xa hoa trị giá hơn 171 tỷ đồng - không đơn thuần là nơi ở, mà còn là tuyên ngôn cho phong cách sống đậm chất nghệ sĩ của ngôi sao quyền lực nhất nhì Kpop.

Không thích phô trương, G-Dragon hiếm khi hé lộ chi tiết về không gian sống riêng tư. Tuy nhiên, qua những hình ảnh ít ỏi được chia sẻ, khán giả vẫn có thể nhận ra gout thẩm mỹ đỉnh cao của nam nghệ sĩ. Căn penthouse của trưởng nhóm BigBang được ví như một viện bảo tàng thu nhỏ với bộ sưu tập tranh, ảnh, tượng điêu khắc và nội thất đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi món đồ đều mang giá trị nghệ thuật và độ hiếm có, phản ánh hoàn hảo phong cách sống xa hoa, tinh tế và đẳng cấp của "anh Long".

Trong căn penthouse xa hoa, G-Dragon thường xuyên khoe hình chụp bên cạnh bức tranh nổi tiếng này

Tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất trong penthouse của G-Dragon là bức Millionaire Nurse của nghệ sĩ Richard Prince, có giá trị khoảng 3,3 triệu USD (tương đương hơn 75 tỷ đồng)

Chỉ một góc nhỏ trong không gian sống của G-Dragon cũng đủ phản chiếu rõ tinh thần nghệ thuật, sự sáng tạo và phong cách trừu tượng đặc trưng của anh

Dọc hành lang trong nhà, G-Dragon trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật rực rỡ sắc màu, khơi gợi sự tò mò và tràn đầy cảm hứng. Phong cách trừu tượng này cũng chính là dấu ấn quen thuộc trong các ảnh bìa album mang đậm cá tính của anh

Một số tác phẩm nổi bật trong bộ sưu tập nghệ thuật của G-Dragon có thể kể đến như bức tranh sơn dầu của Rudolf Stingel, Exciting Love của Ricardo Passaporte, cùng loạt tranh huỳnh quang Green, Yellow, Orange, Red, Pink Mountain của Hyperbeast

Mỗi tác phẩm trong bộ sưu tập đều có giá trị lên tới hàng trăm nghìn đô la, thể hiện rõ gu thẩm mỹ đẳng cấp và niềm đam mê nghệ thuật của G-Dragon

Bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật đồ sộ, phần nội thất trong căn penthouse của G-Dragon cũng thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế và đậm chất nghệ sĩ. Toàn bộ không gian được phối hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại và tối giản, tạo nên cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi. Trong khu vực tiếp khách và tụ họp bạn bè, anh sử dụng chiếc bàn độc bản của Valentin Loellmann, kết hợp cùng những chiếc ghế Jean Prouvé trị giá khoảng 1.000 USD (gần 23 triệu đồng) mỗi chiếc. Mỗi chi tiết đều được sắp đặt có chủ ý, phản ánh rõ phong cách sống sáng tạo và phóng khoáng đặc trưng của G-Dragon.

Đồ nội thất trong nhà mang sắc màu rực rỡ, thiết kế độc đáo và được phối hợp cực kỳ ăn ý - tạo nên tổng thể nổi bật, “matching” hoàn hảo với tinh thần sáng tạo đặc trưng của G-Dragon

Từng chi tiết trong không gian đều "nghệ cả củ" từ cách phối màu, chọn chất liệu đến bố cục bài trí

Chiếc ghế bọc lông tuyệt đẹp của G-Dragon thuộc một thương hiệu hiếm, gần như không thể tìm thấy trên thị trường. Giá trị của chiếc ghế này ước tính 1,1 tỷ won (gần 20 tỷ đồng). Bên cạnh là bức tranh của George Condo trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng

Trong không gian thấm đượm hơi thở nghệ thuật, G-Dragon tận hưởng cuộc sống thư thái bên mèo cưng.

