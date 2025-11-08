Kixx và GS25 bắt tay phân phối dầu nhớt và mở trạm thay nhớt tiện lợi

Khi thay nhớt cũng có thể trở thành trải nghiệm "xịn sò"

Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, thật thú vị khi vừa nhâm nhi ly trà sữa mát lạnh trong cửa hàng GS25, vừa tranh thủ chăm sóc "xế yêu" tại trạm thay nhớt Kixx ngay bên cạnh. Mô hình mới lạ này sẽ hạ cánh Tp. Hồ Chí Minh tại địa chỉ 314 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.

Chương trình được khởi động từ ngày 10/11/2025 trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ),TP Hồ Chí Minh.

Bắt đầu từ ngày 10/11/2025, khách hàng mua dầu nhớt Kixx tại cửa hàng GS25 số 314 Tân Kỳ Tân Quý, GS25 105 Tân Kỳ Tân Quý và GS25 77 Tân Sơn Nhì chỉ cần mang hóa đơn cùng sản phẩm đến trạm thay nhớt Kixx đặt ngay tại số 314 để được thay nhớt miễn phí. Ngoài ra, khách hàng còn được tư vấn về kỹ năng chăm sóc và bảo dưỡng xe máy trực tiếp từ chuyên viên kỹ thuật của hãng.

Tại các cửa hàng GS25, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy hai dòng sản phẩm nổi bật từ Kixx, bao gồm Kixx MX9 4T SP/MA2 10W-40 dành cho xe số và Kixx MX9 Scooter SN/MB 5W-40 dành cho xe tay ga. Cả hai đều là dòng dầu nhớt cao cấp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, giúp bảo vệ động cơ, giảm hao mòn và tối ưu hiệu suất vận hành. Đây là những sản phẩm phù hợp với điều kiện giao thông đô thị Việt Nam, nơi xe máy di chuyển liên tục trong thời tiết nắng nóng và khói bụi.

Thay nhớt tưởng chừng là việc đơn giản, nhưng với nhiều bạn trẻ, đó lại là nhiệm vụ dễ bị trì hoãn. Phần vì bận rộn, phần vì e ngại mất thời gian hay sợ gặp cảnh "chặt chém", thay nhầm dầu kém chất lượng do không hiểu rõ. Bằng việc phân phối sản phẩm và đưa dịch vụ thay nhớt vào chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25, Kixx mang đến một mô hình hoàn toàn mới, phù hợp với nhịp sống nhanh và tinh gọn của giới trẻ đô thị. Giờ đây, bạn có thể vừa mua sắm, nạp năng lượng, vừa chăm luôn cho "chiến mã" của mình, tất cả trong cùng một điểm đến.

Kixx là thương hiệu dầu nhớt thuộc Tập đoàn GS Caltex (Công ty lọc dầu tiêu biểu của Hàn Quốc), từ lâu đã được biết đến như một trong những cái tên dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng và hóa dầu châu Á. Với nhiều thập kỷ phát triển và mạng lưới phân phối tại nhiều quốc gia và tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm thị trường, Kixx đã khẳng định vị thế của mình với chất lượng vượt trội, công nghệ tiên tiến và định hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Tại xứ sở kim chi, Kixx đã có 9 năm liên tiếp nhận được giải thưởng Korea First Brand Award ở hạng mục dầu nhớt, một minh chứng cho sự tin cậy và uy tín bền vững trong lòng người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, Kixx liên tục ghi dấu ấn bằng những hoạt động truyền thông mang tinh thần trẻ trung và sáng tạo. Thương hiệu không chỉ mang đến các sản phẩm chất lượng cao, mà còn thổi vào đó tinh thần sống năng động của thế hệ mới. Từ việc hợp tác cùng các nghệ sĩ Việt ra mắt MV truyền cảm hứng về hành trình bứt phá, đến đồng hành cùng các lễ hội âm nhạc sinh viên sôi động, Kixx đã tạo nên cầu nối gần gũi giữa thương hiệu và giới trẻ. Tiếp nối chuỗi hoạt động ấy là thử thách TikTok "Rev It Up" - sân chơi lan tỏa tinh thần dám thể hiện, nơi các bạn trẻ được thỏa sức khẳng định phong cách và năng lượng riêng của mình.

Hiện tại, Kixx đồng hành cùng Gill - chàng rapper đại diện cho tinh thần trẻ trung, bản lĩnh và không ngừng làm mới mình để tỏa sáng theo cách riêng. Cách tiếp cận này cho thấy Kixx hiểu rất rõ về thế hệ người dùng mới, những người không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm, mà còn muốn gắn bó với một thương hiệu mang cá tính sống đồng điệu, truyền cảm hứng tích cực mỗi ngày.

Sự hợp tác giữa Kixx và GS25 mở ra một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, nơi việc chăm xe không còn là việc phải "đánh dấu vào lịch", mà trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống hằng ngày. Giữa cửa hàng tiện lợi hay những cuộc hẹn ngẫu hứng, bạn vẫn có thể dành chút thời gian cho "xế yêu" mà không hề bỏ lỡ niềm vui nào. Đó chính là tinh thần mới mà Kixx mang đến: linh hoạt, hiện đại và đầy năng lượng.

Vậy nên, nếu bạn yêu sự tiện lợi và muốn chăm xe theo cách thật thông minh, đừng bỏ lỡ ngày 10/11/2025 khi trạm thay nhớt đầu tiên của Kixx tại cửa hàng GS25 (314 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) chính thức khai trương. Mua dầu nhớt Kixx chính hãng, tận hưởng dịch vụ thay nhớt miễn phí và trải nghiệm phong cách sống hiện đại, nơi mọi khoảnh khắc đều có thể trở nên tiện lợi, vui và "bứt phá" hơn bao giờ hết.

Ghé ngay Trạm Xuất Kixx bứt phá trải nghiệm mới tại địa chỉ: https://maps.app.goo.gl/vt7kHzjQKu2tuUyB6