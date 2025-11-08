6 thói quen tưởng sạch mà cực bẩn, tôi ước tất cả mọi người biết và tránh

Nhiều thói quen tưởng sạch mà chúng ta làm hàng ngày thực chất lại tạo điều kiện để hình thành ổ vi khuẩn khổng lồ khiến sức khỏe âm thầm bị ảnh hưởng Dưới đây là 6 thói quen "tưởng không bẩn mà bẩn không tưởng" phổ biến nhất, đọc xong đảm bảo bạn sẽ muốn thay đổi ngay hôm nay.

1. Dùng lồng bàn che thức ăn

Nhiều người nghĩ dùng lồng bàn là cách giữ đồ ăn sạch khỏi ruồi muỗi. Nhưng ít ai biết, ruồi vẫn đậu lên mặt lồng, mang theo vi khuẩn, trứng ký sinh, thậm chí chất thải. Khi chúng di chuyển trên bề mặt, bụi bẩn và vi sinh vật vẫn có thể lọt qua khe lưới và rơi xuống thức ăn.

Thay vì để đồ ăn ngoài không khí, cách an toàn hơn là dùng màng bọc thực phẩm hoặc hộp đậy kín rồi cất tủ lạnh. Nếu phải để ngoài, hãy đảm bảo phòng thoáng mát và không có côn trùng.

2. Dùng giẻ lau để lau bát đĩa

Giẻ lau nhà bếp là một trong những vật dụng bẩn nhất trong gia đình, thậm chí chứa lượng vi khuẩn nhiều gấp hàng chục lần so với bồn cầu. Các vi khuẩn như E. coli, Pseudomonas aeruginosa… thường trú ngụ trong giẻ ẩm, mỗi lần bạn lau chén đĩa là một lần "phủ" lại lớp vi khuẩn mới lên bát đĩa.

Hãy để bát đĩa ráo tự nhiên trên giá thay vì lau khô bằng giẻ. Ngoài ra, bạn đừng quên thay giẻ lau mỗi 1 - 2 tháng hoặc luộc trong nước sôi định kỳ để khử khuẩn.

3. Rửa thịt sống dưới vòi nước

Rất nhiều người có thói quen rửa thịt sống để làm sạch trước khi nấu. Nhưng đây lại là thói quen cực nguy hiểm. Khi rửa, nước bắn tung tóe khiến vi khuẩn từ thịt sống lan ra khắp nơi từ chậu rửa, dao thớt, đến cả tạp dề, tay và đồ dùng gần đó.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ngâm thịt trong chậu nước sạch có nắp đậy, tránh rửa trực tiếp dưới vòi. Sau khi sơ chế xong, cần rửa sạch bồn và bề mặt bếp bằng nước nóng và dung dịch khử khuẩn.

4. Rửa trứng trước khi cho vào tủ lạnh

Nghe có vẻ hợp lý nhưng việc rửa trứng lại vô tình phá vỡ lớp màng bảo vệ tự nhiên trên vỏ. Khi lớp màng này mất đi, vi khuẩn từ ngoài có thể dễ dàng xâm nhập vào lòng trứng, khiến trứng nhanh hỏng hơn. Thậm chí, nước bắn từ việc rửa trứng còn khiến vi khuẩn Salmonella lan ra bồn rửa và tay người rửa.

Nếu vỏ trứng dính bẩn, bạn hãy lau bằng giấy khô hoặc khăn ẩm nhẹ, sau đó đặt trứng trong hộp riêng, tách biệt với thực phẩm khác trong tủ lạnh.

5. Giặt đồ lót chung

Đồ lót tuy chỉ là món đồ nhỏ nhưng thực tế, giặt chung cùng các quần áo khác không giúp đồ lót sạch sẽ. Cấu trúc sợi vải mịn của đồ lót khiến vi khuẩn, mồ hôi và cặn bẩn bám sâu mà nếu quay chung trong máy giặt sẽ khó loại bỏ hết. Thêm vào đó, việc phơi trong nhà tắm ẩm ướt tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi, dễ gây ngứa ngáy, viêm nhiễm.

Theo các chuyên gia, nên giặt đồ lót bằng tay để kiểm soát mức độ sạch/ bẩn dễ hơn, cũng như giặt được kĩ hơn. Nếu có thể, hãy dùng nước ấm và dung dịch chuyên dụng, sau đó phơi nơi có nắng hoặc sấy khô ở nhiệt độ cao để đảm bảo khử khuẩn hoàn toàn.

6. Xả nước bồn cầu khi chưa đóng nắp

Mỗi lần bạn xả nước bồn cầu mà không đóng nắp, hàng triệu hạt nước li ti chứa vi khuẩn có thể bay cao đến 2 mét, lan khắp không gian phòng tắm. Những hạt này có thể bám lên khăn tắm, bàn chải đánh răng, chai sữa rửa mặt… và tồn tại trong không khí đến hơn một tiếng.

Giải pháp để cải thiện tình trạng này rất đơn giản: Bạn chỉ cần đóng nắp bồn cầu trước khi nhấn xả, đồng thời thường xuyên vệ sinh bệ ngồi và khu vực xung quanh bằng dung dịch khử khuẩn.

Nguồn: Toutiao