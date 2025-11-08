6 thứ tuyệt đối KHÔNG cho vào máy giặt

Dù máy giặt hoạt động với công suất mạnh, rất tiện lợi nhưng không phải thứ gì dính bụi bẩn cũng có thể ném vào máy giặt. Có những món đồ càng giặt bằng máy càng hại khi vừa dễ hư hỏng, lại còn làm giảm tuổi thọ của máy giặt.

1. Gấu bông và đồ chơi vải

Đừng tiện tay thả gấy bông vào máy giặt vì có thể biến cả lồng giặt ngập trong bông và vải vụn. Lý do là khi máy quay, đường chỉ may gấu rất dễ bị bung khiến phần bông bên trong trào ra ngoài, trắng xóa và dính đầy trong lồng giặt.

Đó là chưa kể ngoài việc làm hỏng đồ chơi, sợi bông len lỏi vào khe máy giặt còn có thể làm tắc đường ống hoặc khiến máy quay ì ạch. Cách tốt hơn để làm sạch gấu bông và đồ chơi bằng vải là giặt tay nhẹ nhàng bằng dung dịch làm sạch dịu, bóp khô bằng khăn rồi phơi nơi thoáng gió. Cách này vừa làm sạch, vừa giữ dáng cho gấu.

2. Các loại gối

Từ gối lông vũ, gối cao su đến gối hạt xốp đều là "kẻ thù" của máy giặt. Khi gặp nước, phần ruột gối bị nở ra hoặc vón cục, dẫn đến "nổ tung", bung chỉ hoặc tắc nghẽn ống xả - tương tự với trường hợp của gấu bông.

Thế nên thay vì giặt bằng máy, bạn có thể tháo vỏ gối giặt riêng, còn phần lõi đem phơi nắng định kỳ hoặc vệ sinh bằng máy hút bụi cầm tay để loại bỏ bụi và mạt là đủ. Với gối cao su, chỉ nên lau nhẹ bằng khăn ẩm, tuyệt đối không ngâm nước.

3. Chăn dày

Chăn to và dày khi ngấm nước sẽ nặng gấp 3 - 4 lần bình thường, khiến lồng giặt quá tải, dễ dàng bị "đơ" giữa chừng. Nguy hiểm hơn, khi quay mạnh, lực ly tâm có thể làm cong trục hoặc gãy vòng đỡ của máy.

Ngoài ra, chất liệu lông hoặc sợi mịn của chăn sau khi giặt bằng máy thường bị rối, xơ và cứng. Cách an toàn là mang ra tiệm giặt sấy chuyên dụng có máy công suất lớn. Nếu bắt buộc phải tự giặt, bạn chỉ nên giặt loại chăn mỏng, giặt riêng từng chiếc và vắt khô thủ công.

4. Áo khoác hoặc áo phao lông vũ

Dù nhiều máy giặt có chế độ "giặt áo lông" nhưng không đồng nghĩa với việc có thể giặt hiệu quả. Nhiệt độ nước, lực quay hoặc chất tẩy có thể làm lông bên trong vón cục, mất độ phồng tự nhiên. Một số trường hợp, áo còn bị "nổ" đường chỉ, rách lớp lót.

Nếu áo chỉ hơi bẩn, bạn chỉ cần lau bằng khăn ẩm và xà phòng loãng. Còn nếu cần làm sạch sâu, tốt nhất mang ra tiệm giặt khô - nơi có thiết bị chuyên xử lý đồ lông vũ mà không làm mất phom dáng.

5. Giày dép

Cũng không ít người "quăng" giày dép vào máy giặt để tiết kiệm thời gian, nhưng đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất. Trong quá trình quay, ma sát và nhiệt độ cao có thể khiến keo bong, đế giày biến dạng hoặc da bị nứt.

Đặc biệt, với giày thể thao hoặc giày có đệm khí, một lần giặt có thể khiến form giày hỏng hoàn toàn. Giải pháp hợp lý là dùng bàn chải mềm và dung dịch chuyên dụng để chà phần bên ngoài, lót giày có thể tháo ra giặt riêng rồi phơi khô tự nhiên.

6. Quần áo có đính hạt, cườm hoặc kim loại

Những chiếc váy, áo có đính sequin, ngọc trai hay khoen kim loại đều cực kỳ dễ hỏng khi quay máy. Lý do là lực va đập khiến hạt bị bong ra, làm xước mặt vải hoặc tệ hơn là kẹt trong lồng giặt, gây tắc máy.

Cách xử lý thông minh là giặt tay nhẹ hoặc lộn trái, cho vào túi giặt riêng và chọn chế độ nhẹ nhất. Tuy nhiên, nếu món đồ có nhiều chi tiết trang trí hoặc chất liệu mỏng, tốt nhất vẫn là giặt tay để bảo toàn hình dáng và độ bền.

