5 thứ trong bếp khiến cuộc sống xui rủi bấp bênh: Bỏ đi càng sớm càng tốt

Theo quan niệm phong thủy, nhà bếp là trái tim của ngôi nhà - nơi không chỉ tạo ra bữa ăn mà còn lưu giữ năng lượng và tài vận cho cả gia đình. Người xưa tin rằng nếu không gian bếp lộn xộn hoặc tồn tại những vật dụng mang năng lượng xấu, may mắn sẽ khó ở lại, thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong nhà.

Dưới đây là 5 món đồ tuyệt đối không nên để lâu trong bếp nếu muốn cuộc sống hanh thông, tránh điều xui xẻo.

1. Dao kéo để lung tung, năng lượng xung khắc lan khắp nhà

Dao kéo là những vật dụng mang tính kim, tượng trưng cho sự sắc bén và mâu thuẫn. Nếu để bừa bãi, không cất cố định, chúng được cho là sẽ phát tán năng lượng xung khắc, khiến không khí trong nhà nặng nề, dễ sinh tranh cãi. Ông bà ta còn ví von rằng dao kéo loạn, nhà dễ bất an, tài khó tụ.

Cách khắc phục: Nên cất dao kéo trong ngăn kéo kín hoặc hộp đựng có nắp đậy. Không chỉ an toàn mà còn giúp dòng năng lượng trong bếp được ổn định, hài hòa hơn.

2. Đồ dùng nứt, vỡ hoặc hỏng, biểu tượng của rạn nứt tài lộc

Bát, đĩa, ly tách hay nồi niêu bị sứt mẻ là hình ảnh tượng trưng cho sự đổ vỡ và hao hụt. Giữ chúng trong bếp chẳng khác nào giữ lại điềm xấu, khiến vận may khó ghé, tiền bạc tiêu hao, mối quan hệ trong nhà cũng dễ rạn nứt theo.

Cách khắc phục: Loại bỏ ngay những vật dụng hư hỏng, thay bằng đồ mới và nguyên vẹn. Một bộ chén đĩa đủ đầy, sáng bóng tượng trưng cho sự viên mãn, sung túc của gia đình.

3. Bếp cũ, bám dầu mỡ, chặn đứng dòng năng lượng tốt

Bếp là nơi sinh ra hỏa khí, nguồn năng lượng chính của gian bếp. Nếu để bếp cũ kỹ, bám dầu mỡ, năng lượng dương bị chặn lại, không lưu thông được. Hậu quả là tài lộc trì trệ, sức khỏe và công việc cũng dễ bị ảnh hưởng.

Cách khắc phục: Giữ cho khu vực nấu ăn luôn sạch sẽ, sáng bóng. Lau bếp mỗi ngày sau khi nấu và nên thay mới thiết bị khi đã quá cũ để tái tạo sinh khí cho không gian sống.

4. Vật trang trí sắc nhọn, mang năng lượng mâu thuẫn

Những món đồ sắc nhọn như dao găm, kéo lớn hoặc vật trang trí có hình dạng nhọn hoắt nhìn thì lạ mắt, nhưng lại là thứ phạm phong thủy trong bếp. Chúng dễ sinh năng lượng xung khắc, khiến các mối quan hệ trong nhà khó yên, không khí mất cân bằng.

Cách khắc phục: Ưu tiên vật trang trí có hình tròn, bo mềm hoặc làm từ gỗ, gốm... vừa ấm áp, vừa giúp cân bằng năng lượng.

5. Cây xanh héo úa, biểu tượng của năng lượng suy tàn

Cây trong bếp giúp thanh lọc không khí, nhưng nếu để cây héo úa, năng lượng tiêu cực sẽ lan rộng. Theo phong thủy, cây chết trong nhà tượng trưng cho sự cạn kiệt sinh khí, ảnh hưởng xấu đến cả tài vận lẫn sức khỏe.

Cách khắc phục: Nếu cây đã yếu, hãy chăm lại hoặc thay chậu mới. Những loại cây bền, dễ sống như hương thảo, lưỡi hổ, trầu bà vừa đẹp vừa mang lại cảm giác tươi mới, thu hút may mắn.



