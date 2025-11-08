Về nhà sau 1 tuần về quê, người đàn ông sốc khi nhìn vào bồn rửa mặt

Phát hiện cảnh tượng “kinh dị” trong phòng tắm

Theo trang tin QQ News, câu chuyện được một blogger có tài khoản “@r/mycology” chia sẻ trên mạng xã hội. Trong bài đăng, người này viết sau một tuần về quê thăm bố mẹ, khi trở lại căn hộ của mình, anh phát hiện hàng trăm sợi “đen nhánh như tóc” mọc tua tủa trong bồn rửa tay.

“Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chúng, tôi cảm giác như mình đang ở trong cảnh phim kinh dị và có thứ gì đó sắp bò ra khỏi bồn rửa mặt”, anh kể lại.

Hình ảnh anh đăng kèm khiến cư dân mạng không khỏi sởn da gà và cảm thấy rợn người. Có người bình luận: “Đây chính là khung cảnh mở đầu hoàn hảo cho một bộ phim kinh dị”.

Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, blogger này nhận thấy phần đầu của những “sợi tóc” có các chấm đen li ti, trông giống những viên bi nhỏ. Nghi ngờ đây không phải tóc, anh quyết định đăng bài để “cầu cứu” các chuyên gia.

Người đàn ông phát hiện các sợi màu đen giống "tóc" mọc ra từ bồn rửa mặt. (Ảnh: QQ News)

Hé lộ "thủ phạm" gây bất ngờ

Dưới bài đăng, các nhà sinh vật học nhanh chóng xuất hiện và kết quả khiến blogger không khỏi hoảng hốt. Theo các chuyên gia, “các sợi đen” mọc trong bồn rửa không phải tóc mà là một loại nấm có tên khoa học là Phycomyces blakesleeanus, thuộc bộ nấm Mucorales.

Loại nấm này thường phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt, chứa chất hữu cơ đang phân hủy, đặc biệt là phân động vật như phân chó, mèo, chim cho tới phân người. Dù hiếm gặp trong nhà ở nhưng loại nấm này vẫn có thể phát triển nhiều ở những nơi ẩm thấp, giàu chất hữu cơ không phải phân, chẳng hạn như thực phẩm đang phân huỷ.

Đặc điểm nhận biết của loại nấm này là các cuống mảnh, thẳng đứng, mọc thành cụm dày đặc, đầu cuống có túi bào tử hình cầu màu đen. Khi gặp điều kiện thuận lợi về độ ẩm và nhiệt độ, chúng có thể sinh trưởng quanh năm, kể cả vào mùa đông.

Nấm Phycomyces blakesleeanus mọc ở bồn rửa mặt. (Ảnh: QQ News)

Nấm phycomyces blakesleeanus còn được giới khoa học quan tâm vì khả năng phản ứng mạnh với các yếu tố môi trường. Chúng có thể cảm nhận ánh sáng, trọng lực, gió, thậm chí cả sự hiện diện của vật thể xung quanh.

Đặc biệt, loại nấm này thể hiện tính hướng sáng rõ rệt – cuống nấm có thể uốn cong về phía nguồn sáng để phát triển.

Theo các chuyên gia, việc nấm phycomyces blakesleeanus xuất hiện ở khe thoát nước trong bồn rửa mặt có thể cảnh báo hệ thống ống thoát nước của căn hộ có thể đang gặp vấn đề, hoặc nguồn nước bị ô nhiễm, hoặc do chất thải hoặc chất cặn bẩn bị ứ đọng lâu ngày dưới ống nước, tạo điều kiện lý tưởng cho nấm sinh sôi.

Các chuyên gia gợi ý blogger nên gọi nhân viên vệ sinh đến làm sạch đường ống và khử khuẩn trong bồn rửa mặt để ngăn chặn sự phát triển của nấm phycomyces blakesleeanus trong nhà vệ sinh.