Không cần hàng ngoại, 5 nước tẩy trang "made in Vietnam" này vẫn làm sạch da cực đỉnh

Trong vài năm trở lại đây, mỹ phẩm nội địa Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc da. Không chỉ đầu tư về công nghệ, bao bì mà các thương hiệu Việt còn chú trọng đến thành phần lành tính, phù hợp với khí hậu nóng ẩm và làn da người Việt. Một trong những sản phẩm được săn đón nhiều nhất chính là nước tẩy trang, bước làm sạch đầu tiên và quan trọng nhất trong chu trình skincare. Dưới đây là 5 chai nước tẩy trang Việt Nam được đánh giá cao cả về chất lượng lẫn giá thành.

1. Nước tẩy trang sen Hậu Giang Cocoon

Cocoon - thương hiệu thuần chay quen thuộc - đã chiếm được cảm tình của nhiều tín đồ làm đẹp với dòng nước tẩy trang chiết xuất hoa sen Hậu Giang. Sản phẩm có khả năng làm sạch nhẹ nhàng lớp kem chống nắng và bụi bẩn, đồng thời giúp da dịu lại sau một ngày dài nhờ chiết xuất sen, vitamin B5 và glycerin. Điểm cộng lớn là không chứa cồn, hương liệu, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm.

2. DRCEUTICS Ultra-mild OLIVE Cleansing Water

Đúng như tên gọi, dòng nước tẩy trang từ DRCEUTICS mang lại cảm giác "ultra mild" - cực kỳ nhẹ dịu nhờ thành phần chiết xuất ô liu và công nghệ Micellar hiện đại. Kết cấu mịn như nước, khi lau lên da không gây khô căng mà để lại lớp ẩm mượt dễ chịu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên trang điểm nhẹ hoặc da khô, da nhạy cảm đang cần một sản phẩm làm sạch "êm" mà vẫn hiệu quả.

3. Emmie by happySkin Soothing Polluclear Micellar Water

Là thương hiệu con của Happy Skin Việt Nam, Emmie tiếp tục chứng minh đẳng cấp nội địa khi cho ra đời dòng nước tẩy trang kết hợp công nghệ Polluclear giúp làm sạch sâu và giảm tác động ô nhiễm từ môi trường. Sản phẩm chứa chiết xuất rau má, allantoin và B5, vừa tẩy sạch lớp makeup vừa làm dịu da, giảm kích ứng. Ngoài ra, thiết kế chai nắp bật tiện lợi, hương thơm nhẹ nhàng cũng giúp bước làm sạch trở nên dễ chịu hơn.

4. Hella Beauty Cleansing Water

Dù là cái tên mới nổi, Hella Beauty nhanh chóng được yêu thích nhờ bảng thành phần minh bạch và thân thiện với da. Chai nước tẩy trang của hãng có chứa chiết xuất trà xanh và lô hội, giúp kháng viêm, làm dịu và kiểm soát dầu nhờn hiệu quả. Sản phẩm có khả năng làm sạch lớp kem chống nắng, bụi mịn và bã nhờn chỉ sau vài lần lau, nhưng không gây rát da hay khô căng. Thiết kế chai trong suốt, trẻ trung và giá thành dưới 200.000 đồng khiến sản phẩm trở thành "món hời" trong giới skincare.

5. Nước tẩy trang Phú Xuân S:kin Heritage

S:kin Heritage là thương hiệu mang đậm tinh thần "tôn vinh nguyên liệu Việt". Phiên bản nước tẩy trang Phú Xuân sử dụng chiết xuất hoa nhài, tràm trà và gạo - những nguyên liệu thuần Việt giàu dưỡng chất. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ làm sạch lớp trang điểm mà còn giúp da sáng khỏe, cân bằng dầu nước và hỗ trợ kháng khuẩn nhẹ. Hương hoa nhài tự nhiên mang lại cảm giác thư giãn, thích hợp cho bước skincare cuối ngày.

5 chai nước tẩy trang trên không chỉ thể hiện sự phát triển vượt bậc của mỹ phẩm Việt, mà còn chứng minh rằng sản phẩm nội địa hoàn toàn có thể cạnh tranh với các thương hiệu ngoại nhập cả về hiệu quả lẫn trải nghiệm người dùng. Với mức giá dao động từ 150.000-350.000 đồng, đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn ủng hộ hàng Việt mà vẫn chăm sóc làn da đúng chuẩn. Một chai nước tẩy trang phù hợp sẽ giúp bạn giữ được làn da sạch sâu, mịn màng và khỏe mạnh mỗi ngày - bắt đầu hành trình làm đẹp từ sự tự hào mang tên Việt Nam.