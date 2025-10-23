Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày

Đêm 22 và rạng sáng 23-10, ngôi làng ven biển ở Huế tiếp tục bị nước lũ bủa vây do nước sông dâng cao và triều cường mạnh vì ảnh hưởng bão Fengshen.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 1.

TDP Tân Lập, phường Thuận An, TP Huế là một trong những khu dân cư thấp trũng nằm cạnh cửa biển Thuận An nên bị ngập lụt nặng nhất trong những ngày ảnh hưởng bão 12 Fengshen.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 2.

Mỗi ngày triều cường xảy ra 2 lần, trong đó một lần vào buổi trưa và một lần vào đêm khuya, kết hợp với nước lũ đã khiến cho khu dân cư này ngập sâu trong 2 ngày qua. Và đây là bữa cơm của một nam thanh niên trong khi triều cường lên.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Cu cùng vợ "bám trụ" trên bộ salon để canh mực nước lên xuống nhằm giữ đồ.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 4.

Nước trong nhà lên cao khoảng hơn 0,5 m khi xuất hiện triều cường.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 5.

Những thứ như đồ điện tử đã được đưa lên cao.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 6.

Người dân ở Tân Lập đã quen với cảnh ngày hai lần đối mặt với triều cường gây ngập nặng nên họ đã kê cao đồ đạc rồi nằm nghe nhạc khi điện vẫn còn.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 7.

Nước mấp mé khi triều cường xuống.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 8.

Mực nước sông Hương vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 23-10 là 161, dưới báo động 2 là 39 cm và đang tiếp tục xuống.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 9.

Nhà nào cũng giăng lưới ngăn rác.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 10.

Rác, bèo lục bình trôi về theo triều cường và nước lũ và ùn ứ trong khu dân cư Tân Lập.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 11.

Ngoài đường nước ngập gần cả mét nên người dân đi lại bằng phương tiện ghe đò.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 12.

Ngôi làng Tân Lập này có hàng trăm hộ dân, vốn là người dân thuỷ diện và được lên bờ định cư sau cơn bão năm 1985.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 13.

Trẻ em ở ngôi làng này cũng đã quen với cảnh chèo đò.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 14.

Vì vậy, nhiều ngôi nhà cũ, xây dựng lâu năm, có nền thấp nên ngập nặng.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 15.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày- Ảnh 16.

 

