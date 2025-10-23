Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày

TDP Tân Lập, phường Thuận An, TP Huế là một trong những khu dân cư thấp trũng nằm cạnh cửa biển Thuận An nên bị ngập lụt nặng nhất trong những ngày ảnh hưởng bão 12 Fengshen.
Mỗi ngày triều cường xảy ra 2 lần, trong đó một lần vào buổi trưa và một lần vào đêm khuya, kết hợp với nước lũ đã khiến cho khu dân cư này ngập sâu trong 2 ngày qua. Và đây là bữa cơm của một nam thanh niên trong khi triều cường lên.
Ông Nguyễn Cu cùng vợ "bám trụ" trên bộ salon để canh mực nước lên xuống nhằm giữ đồ.
Nước trong nhà lên cao khoảng hơn 0,5 m khi xuất hiện triều cường.
Những thứ như đồ điện tử đã được đưa lên cao.
Người dân ở Tân Lập đã quen với cảnh ngày hai lần đối mặt với triều cường gây ngập nặng nên họ đã kê cao đồ đạc rồi nằm nghe nhạc khi điện vẫn còn.
Nước mấp mé khi triều cường xuống.
Cận cảnh ngôi làng bị triều cường -tấn công-, nước lụt bủa vây nhiều ngày
Mực nước sông Hương vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 23-10 là 161, dưới báo động 2 là 39 cm và đang tiếp tục xuống.
Nhà nào cũng giăng lưới ngăn rác.
Rác, bèo lục bình trôi về theo triều cường và nước lũ và ùn ứ trong khu dân cư Tân Lập.
Ngoài đường nước ngập gần cả mét nên người dân đi lại bằng phương tiện ghe đò.
Ngôi làng Tân Lập này có hàng trăm hộ dân, vốn là người dân thuỷ diện và được lên bờ định cư sau cơn bão năm 1985.
Trẻ em ở ngôi làng này cũng đã quen với cảnh chèo đò.
Vì vậy, nhiều ngôi nhà cũ, xây dựng lâu năm, có nền thấp nên ngập nặng.