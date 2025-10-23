Bão số 12 Fengshen suy yếu, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 23-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách TP Đà Nẵng khoảng 80 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.



Bão số 12 Fengshen di chuyển thời điểm 1 giờ ngày 23-10. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến 13 giờ ngày 23-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, gió mạnh nhất dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ 15,0 độ Vĩ Bắc đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông, bao gồm vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (trong đó có Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2–4 m, biển động mạnh. Ven biển các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có hiện tượng nước dâng do gió mạnh cao từ 0,3–0,6 m.

Khu vực ven biển và cửa sông từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường và nước dâng do gió mạnh, có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, sóng tràn qua các tuyến đường ven biển, ven sông và sạt lở bờ biển. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình, từ đêm 22-10 đến đêm 24-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 150 mm trong 3 giờ tại các xã, phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết tháng 10-2025, gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến nghị các địa phương cần đặc biệt lưu ý vận hành an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau mưa bão; chủ động phương án ứng phó lũ lớn trên các sông từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, nơi có khả năng lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 2-3.

Biển Đông sắp đón thêm áp thấp nhiệt đới

Bão số 12 Fengshen vừa suy yếu, gần Biển Đông đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Hồi 1 giờ ngày 23-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 24-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió cấp 6-7, giật cấp 9. áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông Từ 17,0 độ Vĩ Bắc đến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 - khu vực vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5 m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.