Thuê homestay ở Măng Đen tổ chức tiệc sinh nhật bằng... ma túy

Ngày 22-10, Công an xã Măng Đen cho biết đã bàn giao 28 đối tượng cho Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Trước đó, rạng sáng 19-10, Công an xã Măng Đen phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ kiểm tra Homestay ĐXP, tại thôn Kon Tu Răng, xã Măng Đen.

28 nam, nữ thanh niên tổ chức "tiệc ma túy" tại một homestay ở Măng Đen

Lực lượng chức năng phát hiện 30 nam, nữ thanh niên đang tụ tập có biểu hiện sử dụng ma túy nên khống chế, lập biên bản, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Kết quả test nhanh cho thấy 28 người dương tính với các chất ma túy.

Khám xét hiện trường, công an thu giữ nhiều viên nén màu hồng, vàng và tinh thể trắng nghi là ma túy cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng. Bước đầu, đối tượng N.V.Đ. khai nhận số ma túy trên do mình mang đến để sử dụng cùng nhóm bạn trong tiệc sinh nhật.

Thường trực Đảng ủy và UBND xã Măng Đen đã khen thưởng đột xuất tập thể công an xã cùng 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, đấu tranh, xử lý vụ vụ việc tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nêu trên.