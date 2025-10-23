Khám bệnh "xịn sò" như nước ngoài tại Tâm Anh Cầu Giấy

PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy trở thành cơ sở thứ 5 trong Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và là Trung tâm khám chữa bệnh trong ngày quy mô lớn thứ 2 trên toàn quốc, sau cơ sở rộng 25.000 m² tại phường Tân Hưng, TP.HCM.

Tọa lạc tại số 265 Cầu Giấy (ngay ga Chùa Hà), khu cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội - nơi tập trung nhiều khu đô thị, trung tâm hành chính và kinh tế sầm uất như Cầu Giấy, Mỹ Đình…, Phòng khám Đa khoa (PKĐK) Tâm Anh Cầu Giấy có vị trí thuận tiện, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Ngay trong ngày khai trương, PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy đã đón hàng trăm lượt khách đến tầm soát sức khỏe tổng quát và khám chữa bệnh.

Bé Bùi Gia Khánh (5 tuổi, phường Tây Mỗ, Hà Nội) là một trong hàng trăm khách hàng đầu tiên đến khám chuyên sâu về Dinh dưỡng tại đây.

Chị Trinh, mẹ bé, làm việc tại khu vực Cầu Giấy, cho biết: "Tôi có ba con và thường xuyên cho các bé khám dinh dưỡng định kỳ để theo dõi sự phát triển về chiều cao, cân nặng. Trước đây tôi thường đưa con đến các bệnh viện lớn cách nhà hơn 10 km, nhưng nay Tâm Anh Cầu Giấy mới mở, lại ngay gần chỗ làm nên rất thuận tiện".

"Chi phí chỉ 160.000 đồng, phòng khám sạch sẽ, riêng tư, không phải chờ đợi - rất thuận tiện và thoải mái", chị Trinh hài lòng chia sẻ.

ThS.BS Hoàng Thị Hằng, PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy, tư vấn chế độ dinh dưỡng và phát triển thể chất lành mạnh cho bé Gia Khánh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Chỉ mất hơn một giờ vừa khám, xét nghiệm, siêu âm khớp háng và đo mật độ xương bằng máy DEXA, bà Nguyễn Thị Sinh (67 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) chia sẻ: "Trước đây, mỗi lần đi khám tôi phải dậy rất sớm, đến các bệnh viện lớn để bốc số, chờ đợi lâu do quá tải. Quãng đường di chuyển cũng vất vả, mất gần hai tiếng và phải đổi nhiều tuyến xe buýt. Hôm nay, tôi đi 1 tuyến xe buýt và tàu điện trên cao, xuống Ga Chùa Hà là tới ngay cửa phòng khám rất tiện, thời gian đi khám giờ rút ngắn còn một nửa".

Bà Sinh nhận xét phòng khám có trang thiết bị hiện đại, chi phí tương đương các bệnh viện lớn mà bà từng đến.

Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế theo mô hình "bệnh viện trong ngày" giúp người dân trải nghiệm hành trình y tế toàn diện, từ sàng lọc, thăm khám tổng quát, chuyên khoa, điều trị chuyên sâu. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hệ thống máy đo mật độ xương Prodigy DEXA Scanner (Mỹ) giúp tầm soát, phát hiện sớm dấu hiệu loãng xương với lượng phát xạ siêu thấp, không đau, không xâm lấn, có phần mềm chuyên biệt dành cho trẻ em.

Khu khám VIP tại Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế như một "phòng chờ hạng thương gia" sang trọng, yên tĩnh, mang đến cho khách hàng không gian thư giãn trong quá trình chờ khám.

Bà Ngô Thị Ngọc Hoa, Tổng giám đốc Hệ thống BVĐK Tâm Anh, cho biết Tâm Anh Cầu Giấy đã quy tụ đội ngũ nhân sự "hùng hậu" gần 1000 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên,... Trong đó có nhiều Giáo sư, Phó giáo sư, bác sĩ giàu kinh nghiệm từng công tác tại các bệnh viện tuyến cuối, trung ương như Việt Đức, Bạch Mai, 108, Nhi Trung ương…

Phòng khám được đầu tư 100% máy móc, thiết bị mới và hiện đại, hàng đầu thế giới, đồng bộ với Hệ thống BVĐK Tâm Anh như: Hệ thống siêu âm 4D Voluson Signature 18 thế hệ mới nhất sử dụng trong sản phụ khoa; hệ thống VNG 525 và EyeSeeCam vHIT (Đan Mạch) giúp phát hiện sớm rối loạn tiền đình; hệ thống kích thích từ trường xuyên sọ thế hệ mới Neuro-MSX (Nga) ứng dụng trong điều trị trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, đau đầu mạn tính; hệ thống đo gắng sức tim mạch hiện đại SunTech Tango M2 (Mỹ) kết hợp máy đi bộ y khoa BTL giúp bác sĩ phát hiện sớm các rối loạn tim mạch tiềm ẩn; máy MRI ứng dụng AI, siêu âm Doppler 5D, công nghệ FUSION kết hợp hình ảnh siêu âm - CT - MRI, siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ UDFF, cùng hệ thống X-quang kỹ thuật số thế hệ mới cho hình ảnh sắc nét, an toàn với liều tia thấp…

"Siêu" trung tâm khám chữa bệnh Tâm Anh Cầu Giấy (Hà Nội) vừa được khai trương

TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy chia sẻ thêm: "Tâm Anh đã nỗ lực xây dựng mức giá khám chữa bệnh phù hợp, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục với cơ quan Bảo hiểm Xã hội giúp người bệnh được hưởng quyền lợi từ chính sách bảo hiểm. Mục tiêu của chúng tôi là giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh, nhưng vẫn đảm bảo mọi người đều được tiếp cận công nghệ hiện đại và dịch vụ y tế tiêu chuẩn cao".

Từ ngày 22-31/10/2025, khách hàng đến khám tại PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy sẽ được ưu đãi 20% phí khám và cận lâm sàng, đồng thời nhận voucher tiêm chủng tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC và nhiều quà tặng hấp dẫn.

Ảnh: BVĐK Tâm Anh