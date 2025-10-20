Những người ngâm mình dưới nước đen, khơi dòng chảy ‘cứu lụt’ cho Hà Nội

Mọi loại rác thải sinh hoạt, vật sắc nhọn, hóa chất đều đổ dồn xuống dòng kênh. Công nhân phải trực tiếp dùng tay gỡ bỏ từng vật cản, chấp nhận đối mặt với nguy cơ bị thương, nhiễm trùng và phơi nhiễm mầm bệnh từ môi trường độc hại. Ông Nguyễn Xuân Khang, người có 27 năm kinh nghiệm, chia sẻ: “Những người mới có lẽ sẽ khó chịu đựng được mùi chất thải từ xác động vật chết, túi thức ăn thừa, rác thải sinh hoạt… Nhưng chúng tôi làm nghề lâu năm, dần cũng quen. Quan trọng là trang bị kỹ đồ bảo hộ lao động”.