Sau cuộc rượu, 6 người nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngừng thở

Chiều 19-10, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An), cho biết bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ khi nhận tin báo về 6 trường hợp nghi ngộ độc rượu từ tuyến dưới.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co giật, hôn mê, ngừng thở. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày 19-10, 6 bệnh nhân nam được Trạm Y tế xã Sơn Lâm, đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng co giật, hôn mê, có trường hợp ngừng thở.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhân lực, thuốc men và phương tiện cấp cứu. Các bác sĩ đã thực hiện quy trình cấp cứu khẩn cấp, đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc... cho các bệnh nhân.

Sau cấp cứu, cả 6 bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị chuyên sâu.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xuất hiện tình trạng co giật, hôn mê, ngừng thở, 6 người trên có uống rượu ngâm một số loại thân, rễ cây tại bữa ăn trưa.

Hiện, Trung tâm Y tế Dự phòng Thanh Chương đang phối hợp chính quyền xã Sơn Lâm điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc. Bình rượu thuốc cũng đã được niêm phong để làm rõ vụ việc.