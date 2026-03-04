Bé trai được đặt trước cửa nhà dân kèm bức thư nhiều nghi vấn

Ngày 4-3, UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng hỗ trợ chăm sóc bé trai khoảng 1 tháng tuổi bỏ rơi trước cửa nhà dân.



Sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Sóng (trú thôn Ia Sâm, xã Ia Hrú) mở cửa nhà để sinh hoạt như thường lệ thì phát hiện bé trai hơn 1 tháng tuổi nằm trong chiếc giỏ nhựa đặt trước cổng nhà.

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Kiểm tra bên trong, bà Sóng thấy kèm theo một bức thư viết tay với nội dung: "Cháu là học sinh cấp III, do lỡ dại nên đã có thai và sinh ra em bé. Cháu không muốn gia đình biết và cũng không muốn nghỉ học nên nhờ mọi người nuôi giúp". Trong thư, người viết cho biết bé trai này sinh ngày 16-1.

Ngay sau đó, gia đình bà Sóng đã trình báo chính quyền địa phương và đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Ia Hrú để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, bé trai khỏe mạnh, không dị tật bẩm sinh, cân nặng gần 5kg. Sau khi kiểm tra sức khỏe, chính quyền địa phương đã tạm thời giao cháu bé cho gia đình bà Sóng chăm sóc. Cùng với đó phát thông báo tìm thân nhân cho cháu.

Nếu quá thời hạn theo quy định không có người đến nhận, xã Ia H'rú sẽ hoàn tất thủ tục bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai hoặc giải quyết cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.