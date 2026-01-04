Bé trai 1 tuổi bỏ ăn cả tuần, nguyên nhân được phát hiện khiến bà nội phải thốt lên: "Đúng là lỗi của tôi"

“Bác sĩ ơi, cháu đã cả tuần nay không chịu ăn uống tử tế, chỉ sống nhờ sữa, uống thuốc bổ tiêu hóa cũng không có tác dụng!”.

Mới đây, tại phòng khám chuyên khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Phúc Đán (Thượng Hải), một cặp vợ chồng bế theo cậu con trai 1 tuổi tên Đông Đông (tên đã thay đổi), với vẻ mặt vô cùng lo lắng, đến cầu cứu bác sĩ.

Bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa tiếp nhận thăm khám cho biết: trước đó dạ dày của bé Đông Đông vẫn luôn ổn, nhưng khoảng một tuần trước đột nhiên tính nết thay đổi hẳn, bỗng trở thành “bé kén ăn”, một miếng đồ ăn bổ sung cũng không chịu đụng tới, chỉ muốn uống một ít sữa. Bệnh viện địa phương từng chẩn đoán là “chán ăn do ảnh hưởng tâm lý”, kê thuốc bổ dạ dày, nhưng sau vài ngày dùng thuốc, tình trạng hoàn toàn không cải thiện.

Trong lúc trao đổi, Đông Đông khẽ ho một tiếng, trong cổ họng mơ hồ phát ra tiếng rít đau đớn. Bác sĩ hỏi thêm: “Bé có sốt không? Ho nhiều không? Chảy nhiều nước dãi không?”. Gia đình cho biết: “Không sốt, chỉ là ho nhẹ, nhưng nước dãi chảy rất nhiều, áo trước ngực lúc nào cũng ướt đẫm một mảng!”.

Sau đó, bác sĩ tiến hành nghe phổi cho Đông Đông, không phát hiện bất thường rõ rệt. Tuy nhiên, kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm khiến bác sĩ lập tức cảnh giác: trẻ 1 tuổi đột nhiên biếng ăn, chảy nước dãi kèm ho, tuyệt đối không đơn giản chỉ là “chán ăn do dạ dày” như vậy. Đúng lúc đang vào mùa cao điểm bệnh truyền nhiễm, ngoài hành lang phòng khám đâu đâu cũng thấy trẻ ho sốt, bác sĩ từng nghĩ tới khả năng cúm hoặc viêm phổi, nhưng các biểu hiện của Đông Đông lại không điển hình.

“Không thể chủ quan được, trước tiên cho bé chụp X-quang ngực để loại trừ vấn đề ở phổi!” - bác sĩ dặn gia đình. Thế nhưng, kết quả phim chụp mang lại không phải sự yên tâm, mà là một phát hiện khiến mọi người giật mình: ở đoạn trên thực quản của Đông Đông, có một đồng xu mắc kẹt!

Sự thật lập tức sáng tỏ: cái gọi là “chán ăn” thực chất là đồng xu mắc ở thực quản gây đau, khiến bé không thể ăn uống bình thường; chảy nước dãi là do dị vật chặn lại, nước bọt không nuốt xuống được; ho là phản xạ khi nước bọt tràn vào đường thở. Chẩn đoán trước đó là “chán ăn do ảnh hưởng tâm lý” hoàn toàn là nhận định sai lầm!

Lúc này, bà nội của Đông Đông mới bừng tỉnh, hối hận nói: “Tuần trước tôi đánh rơi đồng xu 1 tệ trên bàn ở siêu thị, quay đi quay lại là không thấy đâu nữa, tìm khắp nơi cũng không ra, hóa ra là bị cháu cầm cho vào miệng!”.

Tình huống vô cùng nguy cấp: dị vật mắc trong thực quản càng lâu thì nguy cơ càng cao, có thể làm tổn thương niêm mạc, gây nhiễm trùng, nặng hơn thậm chí dẫn tới thủng thực quản, xuất huyết ồ ạt, đe dọa tính mạng. Bác sĩ lập tức liên hệ với Trung tâm Nội soi Tiêu hóa, kích hoạt “luồng xanh” cấp cứu, một cuộc chạy đua với thời gian nhanh chóng bắt đầu.

“Trẻ bị mắc một đồng xu trong thực quản đã gần một tuần, cần chuẩn bị nội soi lấy dị vật ngay!”. Sau khi nhận được thông báo khẩn, ê-kíp nội soi nhanh chóng vào vị trí, chuẩn bị kỹ lưỡng trước thủ thuật. Khi ống nội soi dạ dày được đưa vào, có thể thấy rõ đồng xu mắc ngang trong thực quản. Vùng niêm mạc xung quanh đã bị viêm đỏ, sưng phù, thậm chí xuất hiện ổ loét sâu, liên tục rỉ máu. Các bác sĩ thao tác hết sức cẩn trọng, chính xác gắp lấy đồng xu. Toàn bộ quá trình diễn ra trong không khí căng thẳng nhưng trật tự, cuối cùng đồng xu cũng được lấy ra thành công. Nhìn đồng xu vừa được gắp ra, bố mẹ Đông Đông vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm, liên tục nắm tay bác sĩ cảm ơn.

Do đồng xu mắc kẹt trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ thủng và nhiễm trùng, sau thủ thuật Đông Đông được sắp xếp nhập viện ngay để điều trị kháng viêm. Sau khi được điều trị tích cực và theo dõi sát sao, tình trạng viêm loét thực quản của Đông Đông dần cải thiện, dạ dày cũng hồi phục tốt, bé lại có thể ăn uống ngon miệng, vui chơi bình thường. Hiện tại, Đông Đông đã hồi phục thuận lợi và được xuất viện.

Phó giáo sư Hoàng Anh - Chủ nhiệm Trung tâm Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Phúc Đán đặc biệt nhắc nhở các gia đình: trẻ khoảng 1 tuổi có tính tò mò rất mạnh, thích cầm nắm đồ vật nhỏ rồi cho vào miệng. Đồng xu, cúc áo, lạc, hạt dưa, pin cúc áo… đều là những dị vật đường tiêu hóa thường gặp. Phụ huynh nhất định phải nâng cao cảnh giác, cất kỹ các vật nhỏ.

Khi trẻ đột nhiên xuất hiện các triệu chứng như biếng ăn, chảy nhiều nước dãi, ho kéo dài, nôn ói, nuốt đau hoặc nuốt khó, tuyệt đối không nên đơn giản coi là “chán ăn” hay “cảm lạnh” để xử lý, mà cần nghĩ tới khả năng nuốt phải dị vật, nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện chính quy để thăm khám kịp thời, tránh chậm trễ dẫn tới biến chứng nghiêm trọng.

Nguồn: Sohu