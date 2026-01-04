Yêu quái trăm mắt Tây Du Ký 1986 ngoài đời gây choáng: Tốt nghiệp Văn học, về già nghiên cứu UFO, cả đoàn phim phải nể vì một chuyện

Trong tập Lạc vào động Bàn Tơ của bộ phim kinh điển Tây Du Ký 1986, bên cạnh hình ảnh bảy con yêu nhện để lại dấu ấn sâu đậm, khán giả còn khó quên một nhân vật phụ nhưng vô cùng ám ảnh, đó là Kim Quan Trăm Mắt, còn gọi là Đa Mục Quái.

Nhân vật này trú ngụ tại Hoàng Hoa Quán, giữ vai trò sư huynh của bảy yêu nhện. Vốn là yêu quái rết với hàng trăm con mắt ở bụng, Kim Quan Trăm Mắt sở hữu năng lực đặc biệt khi chỉ cần nhìn vào đối phương cũng đủ khiến họ đau nhức toàn thân. Sau khi biết chuyện Tôn Ngộ Không ra tay phá rối các sư muội, hắn đã dùng trà táo đỏ có độc để hạ độc Đường Tăng cùng Trư Bát Giới và Sa Tăng, tạo nên một trong những tình tiết căng thẳng và đáng nhớ nhất của phim.

Đảm nhận vai Kim Quan Trăm Mắt là cố diễn viên Lý Hồng Xương. Không chỉ dừng lại ở nhân vật này, ông còn xuất hiện trong Tây Du Ký 1986 với tổng cộng bảy vai phụ khác nhau, từ yêu quái Gấu Đen, đại thần nước Thiên Trúc cho đến thương nhân xứ Ngọc Hoa Châu. Ngoài đời, Lý Hồng Xương là diễn viên của Nhà hát Kịch trực thuộc Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Chính trị và Nhà hát Kịch Sơn Đông. Ông từng giữ cương vị Phó giám đốc điều hành sản xuất kiêm Phó giám đốc hậu cần của đoàn phim Tây Du Ký 1986, đồng thời được phong danh hiệu diễn viên hạng Nhất quốc gia.

Lý Hồng Xương sinh năm 1930 và qua đời năm 2003, quê tại huyện Từ Thủy, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Năm 1948, ông trúng tuyển Khoa Văn học Nghệ thuật của Trường Đại học Quân sự Chính trị Hoa Đông. Sau này, cơ sở đào tạo này được sáp nhập với hai đơn vị khác và trở thành Đại học Quân sự Chính trị Hoa Đông mới, đặt tại Nam Kinh.

Trong sự nghiệp nghệ thuật, Lý Hồng Xương luôn thể hiện nền tảng văn học vững chắc cùng khả năng diễn xuất giàu chiều sâu. Điều đặc biệt là ngoài niềm đam mê văn chương và sân khấu, ông còn dành nhiều năm nghiên cứu về UFO, lĩnh vực liên quan đến các vật thể bay không xác định. Sự tò mò với thế giới và những điều chưa được lý giải khiến ông dấn thân sâu vào hướng nghiên cứu này.

Năm 1994, Lý Hồng Xương gia nhập Hội Nghiên cứu UFO tỉnh Sơn Đông và không lâu sau được bầu làm Chủ tịch hội. Tổ chức này ban đầu do người dân tự phát thành lập, về sau phát triển thành Hiệp hội Nghiên cứu UFO Trung Quốc với nhiều chi hội trên khắp cả nước. Trong những năm cuối đời, ông có nhiều đóng góp quan trọng cho hội, nhận được sự kính trọng và đánh giá cao từ các thành viên.

Ít người biết rằng, trong thời gian tham gia đoàn phim Tây Du Ký 1986, Lý Hồng Xương từng đóng vai trò then chốt giúp bộ phim vượt qua khủng hoảng tài chính. Khi đoàn làm phim đứng trước nguy cơ phải ngừng quay vì thiếu kinh phí, ông đã tận dụng các mối quan hệ cá nhân để vay được 3 triệu nhân dân tệ, qua đó giúp dự án tiếp tục được thực hiện. Với nhiều người trong đoàn, ông được xem là ân nhân góp phần giữ lại trọn vẹn một tượng đài của truyền hình Trung Quốc.

Năm 2003, Lý Hồng Xương qua đời vì bạo bệnh, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới nghệ thuật và cộng đồng nghiên cứu UFO tỉnh Sơn Đông. Di sản mà ông để lại không chỉ nằm ở những vai diễn trên màn ảnh, mà còn ở những đóng góp thầm lặng phía sau hậu trường cho một tác phẩm kinh điển vượt thời gian.