Năm mới, học 3 ngôn ngữ này không khác gì "giấy đảm bảo" cho tương lai rộng mở: Cứ giỏi là không thể thất nghiệp!

Bước sang năm mới, rất nhiều người bắt đầu nói về mục tiêu, kế hoạch và chuyện nâng cấp bản thân. Giữa vô vàn lựa chọn, có một hướng đầu tư không mới nhưng chưa bao giờ lỗi thời, đó là học ngoại ngữ.

Tuy nhiên, học ở đây không phải học cho có, càng không phải học để thêm một dòng cho đẹp hồ sơ, mà là học đúng những ngôn ngữ gắn liền với tương lai nghề nghiệp. Nếu giỏi thật, đây hính là tấm bảo chứng cho một con đường rộng mở, nơi khái niệm thất nghiệp gần như không tồn tại.

1. Tiếng Anh

Ngôn ngữ đầu tiên gần như ai cũng nghĩ tới là tiếng Anh. Ngôn ngữ này quen thuộc đến mức nhiều người xem nhẹ, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Trong những năm tới, tiếng Anh không còn là lợi thế cạnh tranh mà là điều kiện tối thiểu để bước vào thị trường lao động. Từ công nghệ, tài chính, truyền thông, marketing cho tới trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng hay nghiên cứu học thuật, tiếng Anh là ngôn ngữ chung. Không có tiếng Anh, cơ hội bị thu hẹp ngay từ đầu.

Ngược lại, khi sử dụng thành thạo tiếng Anh, cánh cửa mở ra với bạn không chỉ là công việc trong nước mà còn là làm việc từ xa cho công ty nước ngoài, học tập quốc tế hay tham gia các dự án toàn cầu. Tiếng Anh giống như nền móng cho sự nghiệp, có rồi thì mọi kỹ năng khác mới phát huy được giá trị.

Học ngoại ngữ luôn là món đầu tư có lời. (Ảnh: The NewYork Times)

2. Tiếng Trung

Ngôn ngữ thứ hai đang ngày càng thể hiện sức nặng rõ rệt là tiếng Trung. Trong bối cảnh kinh tế khu vực biến động, Trung Quốc vẫn giữ vai trò quan trọng trong sản xuất và thương mại, còn Việt Nam trở thành điểm đến của nhiều dòng vốn và nhà máy. Doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam tăng mạnh, kéo theo nhu cầu lớn về nhân sự biết tiếng Trung trong các lĩnh vực như thương mại, logistics, sản xuất, bất động sản khu công nghiệp, tài chính và cả truyền thông.

Điều đáng nói là thị trường vẫn thiếu người giỏi tiếng Trung và hiểu cách làm việc chuyên nghiệp. Chỉ cần giao tiếp tốt trong công việc, nắm được thuật ngữ chuyên ngành và hiểu văn hóa doanh nghiệp, người học tiếng Trung đã có lợi thế rất lớn. Đây chính là ngôn ngữ giúp nhiều người bứt tốc nhanh hơn trên con đường sự nghiệp.

3. Tiếng Nhật

Ngôn ngữ thứ ba mang tính chiến lược lâu dài là tiếng Nhật. Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, trong khi Việt Nam là đối tác quan trọng về lao động và đầu tư.

Cơ hội dành cho người biết tiếng Nhật trải rộng từ công nghệ thông tin, kỹ thuật, cơ khí, xây dựng cho tới điều dưỡng, xuất nhập khẩu và quản trị. Không chỉ mang lại mức thu nhập tốt, môi trường làm việc gắn với tiếng Nhật còn giúp người lao động rèn luyện tác phong kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và sự chỉn chu. Đây là những phẩm chất khiến nhà tuyển dụng đánh giá rất cao và khó thay thế.

Nếu học giỏi ngoại ngữ, cơ hội cực kỳ rộng mở.

Điểm chung của tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật nằm ở tính bền vững. Đây không phải những lựa chọn theo trào lưu ngắn hạn mà gắn chặt với dòng chảy kinh tế, công nghệ và nhân lực toàn cầu. Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển và có thể thay thế nhiều kỹ năng kỹ thuật, khả năng ngôn ngữ kết hợp với tư duy con người vẫn giữ vai trò then chốt. Ngoại ngữ giúp mở rộng thế giới quan, nâng cao khả năng thích nghi và tạo ra nhiều phương án nghề nghiệp hơn cho mỗi cá nhân.

Năm mới luôn là thời điểm thích hợp để bắt đầu một hành trình dài. Học đúng ngoại ngữ không mang lại thành quả tức thì, nhưng lại tạo ra giá trị bền bỉ theo thời gian. Càng đầu tư nghiêm túc, càng sử dụng thành thạo, cơ hội càng rộng mở. Với tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật, người học không chỉ có thêm một kỹ năng, mà còn sở hữu một tấm bảo chứng cho tương lai, nơi chỉ cần đủ giỏi thì gần như không phải lo lắng về việc làm.