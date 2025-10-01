Bé gái 4 tuổi đau bụng suốt 1 tháng, bác sĩ sốc nặng khi gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Theo South China Morning Post, ca bệnh hi hữu xảy ra tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Bác sĩ Chen Qingjiang, Bệnh viện Nhi (Đại học Y khoa Chiết Giang), người điều trị chính, cho biết phim chụp X-Quang phát hiện có nhiều dị vật nhỏ có kích thước bằng hạt đậu nành trong bụng bé gái tên Xiaoyou, 4 tuổi. Dị vật này là những viên bi nam châm.

Tờ City Express cho biết thêm cô bé liên tục bị đau bụng trong suốt 1 tháng qua.

Với số lượng và mật độ của các hạt nam châm như thế, bệnh nhi phải trải qua 3 giờ phẫu thuật để loại bỏ vì các hình thức điều trị ít xâm lấn hơn sẽ không hiệu quả, bác sĩ Chen Qingjiang cho biết.

Các bác sĩ nghi ngờ cô bé đã nuốt những viên bi nam châm nhỏ nhiều lần. Sau khi đến các bộ phận khác nhau trong đường ruột, chúng hút vào nhau và gây ra các lỗ thủng.

"Sau khi tách các viên bi, chúng tôi phát hiện 14 lỗ thủng trong ruột của cô bé. Chúng tôi đã khâu lại và tất cả diễn ra suôn sẻ. Nhưng với cháu bé, ca mổ vẫn là một chấn thương lớn", bác sĩ Chen nói đồng thời cho biết thêm khả năng cao trong tương lai, bệnh nhi phải đối mặt với nguy cơ dính, tắc ruột.

Cha mẹ của Xiaoyou không biết con mình đã ăn những viên đó và đã bị sốc khi nhìn thấy hình chụp X-quang. Họ nói rằng con gái đã kêu đau bụng suốt 1 tháng trước khi đưa con đến bệnh viện.

Các hạt nam châm được mua dễ dàng trên mạng cả trực tuyến và tại các cửa hàng như món đồ chơi phát triển khả năng sáng tạo cũng như cho phép trẻ sắp xếp theo nhiều hình dáng khác nhau. Nhưng mối lo ngại về sự an toàn của chúng xuất hiện sau hàng loạt trường hợp nuốt nhầm.