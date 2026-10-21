Bé gái 20 tháng tuổi có đường huyết cao đến mức máy không đo được: Người nhà ngỡ ngàng "bé rất thích uống nước, sao chuyện này lại xảy ra"

Sau điều trị, đường huyết của bé dần được kiểm soát về ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, trẻ sẽ cần tiêm insulin hằng ngày để kiểm soát bệnh.

Bé gái mới 1 tuổi 8 tháng được chẩn đoán mắc tiểu đường type 1 sau khi gia đình nhận thấy trẻ uống nước liên tục, đi tiểu nhiều bất thường và 3 tháng không tăng cân. Bác sĩ cảnh báo, những thay đổi tưởng chừng vô hại này có thể là dấu hiệu sớm của bệnh lý nguy hiểm ở trẻ nhỏ.

Uống nước liên tục, bỉm lúc nào cũng nặng trĩu

Theo thông tin từ báo Đô thị Khoái Báo (Trung Quốc), bé gái tên Nono, 20 tháng tuổi, được gia đình đưa đến khám tại khoa Nhi, Bệnh viện Sản nhi quận Lâm Bình, thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) sau khi mẹ nhận thấy trẻ đặc biệt khát nước trong khoảng một tháng gần đây.

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Ban đầu, người nhà cho rằng bé ngoan, thích uống nước là dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, mẹ bé dần nhận thấy những biểu hiện bất thường: Trẻ uống nhiều nhưng cũng đi tiểu nhiều, bỉm nhanh đầy, thậm chí ban đêm phải thay hai lần. Đáng lo ngại hơn, trong suốt 3 tháng, cân nặng của bé không tăng, cơ thể có phần gầy nhỏ.

Qua thăm khám, bác sĩ Mã Hải Bằng, Phó chủ nhiệm khoa Nhi, nghi ngờ trẻ mắc tiểu đường type 1 và chỉ định kiểm tra đường huyết.

Kết quả khiến gia đình lo lắng: Đường huyết sau ăn 2 giờ cao vượt ngưỡng đo của thiết bị. Khi kiểm tra lại sau ăn 2,5 giờ, chỉ số vẫn ở mức 25 mmol/L. Xét nghiệm chuyên sâu cho thấy HbA1c đạt 7,5%, kháng thể tiểu đường dương tính. Trẻ được chẩn đoán mắc tiểu đường type 1.

Sau điều trị, đường huyết của bé dần được kiểm soát về ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, trẻ sẽ cần tiêm insulin hằng ngày để kiểm soát bệnh.

Tiểu đường type 1 không phải do ăn quá nhiều đồ ngọt

Theo bác sĩ Mã Hải Bằng, tiểu đường type 1 là một trong những dạng tiểu đường thường gặp ở trẻ em. Bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công nhầm các tế bào beta của tuyến tụy - nơi sản xuất insulin, khiến cơ thể thiếu hụt insulin nghiêm trọng.

Nguyên nhân chính xác chưa được xác định đầy đủ, nhưng bệnh có liên quan đến yếu tố di truyền, môi trường và rối loạn miễn dịch. Một số yếu tố môi trường, chẳng hạn nhiễm virus, được nghiên cứu về khả năng liên quan đến quá trình khởi phát bệnh ở những người có cơ địa nhạy cảm.

Khác với tiểu đường type 2 thường liên quan đến tình trạng kháng insulin và nhiều yếu tố chuyển hóa, tiểu đường type 1 không đơn thuần do ăn nhiều đường hay đồ ngọt. Trẻ mắc bệnh thường cần bổ sung insulin từ bên ngoài để duy trì đường huyết ổn định.

Việc điều trị đòi hỏi theo dõi đường huyết thường xuyên, sử dụng insulin theo chỉ định, điều chỉnh chế độ ăn phù hợp và tái khám định kỳ. Nếu được điều trị đúng cách, trẻ vẫn có thể phát triển, học tập và sinh hoạt bình thường.

Cha mẹ cần cảnh giác với dấu hiệu "3 nhiều, 1 ít"

Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến các biểu hiện thường được gọi là "3 nhiều, 1 ít" ở trẻ mắc đái tháo đường, gồm: uống nhiều, tiểu nhiều, ăn nhiều và sụt cân.

Ở trẻ nhỏ chưa thể diễn đạt rõ cảm giác của mình, những dấu hiệu này đôi khi rất dễ bị bỏ qua. Cha mẹ nên lưu ý nếu trẻ đột nhiên uống nước nhiều hơn bình thường, bỉm ướt nhanh và phải thay liên tục, thường xuyên thức giấc ban đêm để uống nước hoặc đi tiểu. Trẻ ăn uống không giảm nhưng không tăng cân, thậm chí gầy đi, cũng là biểu hiện cần được kiểm tra.

Không phải mọi trường hợp đường huyết tăng đơn lẻ đều đồng nghĩa với đái tháo đường. Đường huyết có thể tăng tạm thời khi trẻ mắc bệnh cấp tính, sốt, căng thẳng hoặc vừa tiêu thụ nhiều đồ uống, thực phẩm chứa đường. Tuy nhiên, khi đường huyết tăng kèm những biểu hiện bất thường kể trên, cha mẹ không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá.

Đặc biệt, nếu trẻ nôn ói, đau bụng, thở nhanh hoặc thở sâu bất thường, lừ đừ, mất nước hay hơi thở có mùi trái cây lên men, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay. Đây có thể là những dấu hiệu của nhiễm toan ceton do tiểu đường - một biến chứng cấp tính nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Bác sĩ nhấn mạnh, điều đáng lo ngại không chỉ là căn bệnh mà còn là việc phát hiện quá muộn. Khi trẻ uống nước nhiều bất thường, tiểu nhiều, đặc biệt kèm theo tình trạng chậm tăng cân hoặc sụt cân, cha mẹ nên sớm đưa trẻ đi khám và kiểm tra đường huyết, thay vì chỉ nghĩ rằng trẻ khát do thời tiết nóng hoặc đang trong giai đoạn phát triển.

Nguồn: QQHealth