Bé gái 15 tuổi phát hiện khối u to bằng nửa lá gan, bác sĩ tức giận: Ai lại coi món này là bữa chính!

Một cô gái 15 tuổi tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) gần đây nhập viện vì đau âm ỉ vùng bụng phải. Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện trực thuộc số 1, Đại học Trịnh Châu khiến gia đình bàng hoàng gan của em xuất hiện khối u ác tính đường kính tới 10cm, gần như chiếm một nửa lá gan. Các bác sĩ nhận định, nguyên nhân nhiều khả năng đến từ thói quen ăn uống nhiều dầu mỡ, đường và thực phẩm chứa phụ gia trong thời gian dài.

Nhiều món ăn tưởng đẹp mắt, tiện lợi, nhưng lại là “bẫy đường - dầu - phụ gia” đẩy gan vào tình trạng quá tải mà người trẻ không hề hay biết.

Theo báo chí Trung Quốc, bé gái đang chuẩn bị lên lớp 9, thời gian gần đây thường xuyên đau vùng hạ sườn phải. Gia đình đưa đi khám và phát hiện khối u ác tính lớn tương đương kích thước nắm tay. Bác sĩ khai thác thêm thì thấy trong 3 đời thân nhân không ai mắc ung thư, nên loại bỏ yếu tố di truyền. Cuối cùng, nguyên nhân quay về… chính chiếc bàn ăn hằng ngày.

Gia đình cho biết, bé gần như lấy đồ ăn vặt làm bữa chính: mì ly, khoai tây chiên, bánh cay (loại snack rất phổ biến ở Trung Quốc)… Thậm chí lúc bác sĩ vào thăm buồng bệnh, em vẫn đang ăn gà đóng gói.

Những món này đều chứa lượng dầu, muối, đường và phụ gia cực cao: chất bảo quản, nitrit (chất gây ung thư), phẩm màu tổng hợp. Gan, cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa và thải độc, phải làm việc quá tải trong thời gian dài, dẫn đến tổn thương và tăng nguy cơ ung thư.

6 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan cần đặc biệt lưu ý

Theo Trung tâm Thông tin Ung thư Hồng Kông (Trung Quốc), ung thư gan giai đoạn đầu thường “im lặng”, chỉ khi xuất hiện các triệu chứng sau mới đáng lo:

- Đau hoặc khó chịu vùng bụng trên bên phải;

- Sụt cân nhanh dù không ăn kiêng;

- Mệt mỏi, suy nhược kéo dài;

- Da và mắt vàng (vàng da);

- Nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu;

- Bụng căng to bất thường do dịch tích tụ.

Phụ gia thực phẩm, mức độ nguy hiểm lớn hơn nhiều người nghĩ

Phụ gia là các chất được thêm vào thực phẩm để tạo màu, mùi, độ sánh hoặc kéo dài hạn sử dụng. Cơ quan quản lý thực phẩm Đài Loan (Trung Quốc) phân loại phụ gia thành 17 nhóm, trong đó đáng lo nhất là chất bảo quản, nitrit và phẩm màu tổng hợp.

- Chất bảo quản: Có trong đồ hộp, nước ngọt, trái cây sấy, thịt chế biến… Tiêu thụ nhiều khiến gan phải làm việc gấp đôi.

- Nitrit: Nitrit được dùng để giữ màu đỏ của thịt và tạo mùi vị cho thịt ướp. Khi vào cơ thể, nitrit có thể chuyển thành nitrosamine, chất gây ung thư mạnh. Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), chỉ cần ăn 50g thịt chế biến mỗi ngày (khoảng 2 lát bacon) cũng làm tăng 18% nguy cơ ung thư đại trực tràng.

- Phẩm màu tổng hợp: Có nhiều trong kẹo màu, nước uống rực rỡ, bánh kẹo trẻ em. Một số chất (cam hoàng hôn, đỏ carmine, vàng chanh…) liên quan đến tăng động, giảm tập trung, kích ứng, dị ứng ở trẻ.

Nguồn và ảnh: HK01