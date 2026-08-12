Bé gái 14 tuổi nặng 70kg bị suy gan cấp! Bác sĩ cảnh báo: 4 món trẻ khoái khẩu đang âm thầm tàn phá lá gan của con

Bác sĩ chẩn đoán em bị suy gan. Điều đáng nói là bé không mắc viêm gan B, cũng chẳng nhiễm viêm gan A. Vậy tại sao gan lại đột ngột suy kiệt?

Ngày 28 tháng 7, tại Trịnh Châu, Hà Nam, một bé gái 14 tuổi đã được đưa gấp vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Người mẹ đứng bên ngoài phòng bệnh, toàn thân bàng hoàng, ngơ ngác. Con gái bình thường vẫn hay nhảy múa, hoạt bát, sao tự dưng lại bệnh nặng đến mức này?

Bên trong phòng bệnh, toàn bộ da trên cơ thể bé gái ửng lên một màu vàng bất thường, như thể bị thứ gì đó thẩm thấu ra từ bên trong. Đáng sợ nhất là lòng trắng mắt cũng chuyển sang màu vàng tươi. Cánh tay em sưng tấy và cứng đờ; người mẹ muốn chạm vào cũng không dám, vì chỉ cần đụng nhẹ là con lại gào lên vì đau.

Bác sĩ chẩn đoán em bị suy gan. Điều đáng nói là bé không mắc viêm gan B, cũng chẳng nhiễm viêm gan A. Vậy tại sao gan lại đột ngột suy kiệt?

Khi bác sĩ gặng hỏi từng chút một, sự thật mới dần hé lộ.

Bé gái 14 tuổi, cao 1m60 nhưng nặng tới 70kg. Khẩu phần ăn hằng ngày của em hầu như chỉ toàn đồ ăn ngoài, que cay và mì gà cay. Mỗi khi khát, em không uống nước lọc mà chỉ uống nước ngọt có đường.

Những túi que cay, mì gà cay mà em ăn như đồ ăn vặt, cùng những chai nước ngọt uống thay nước lọc hằng ngày, đã âm thầm "gài mìn" vào lá gan của em.

Lá gan của em vốn đã bị những thứ này kéo kiệt sức từ lâu. Chỉ là gan là một cơ quan "lặng lẽ", không biết than đau. Đến khi nó không thể chịu đựng nổi và đình công hoàn toàn, hậu quả chính là suy gan cấp tính , phải vào thẳng phòng hồi sức tích cực nhi (PICU).

Cái giá phải trả cho sự chủ quan này quá đắt. Một đứa trẻ 14 tuổi phải chịu đựng nỗi đau đặt ống nội khí quản, lọc máu, và thậm chí là đối mặt với nguy cơ ghép gan. Một gia đình bình thường rơi vào cảnh đường cùng, phải bán xe bán nhà.

Và khởi đầu của tất cả những điều này chỉ là một gói que cay, một phần đồ ăn giao tận nơi, một chai nước ngọt. Chúng cộng lại với nhau, giống như trò "luộc ếch bằng nước ấm", từ từ hủy hoại lá gan của một đứa trẻ.

Vào năm 2023, Bệnh viện Nhi Thâm Quyến (Quảng Đông) từng tiếp nhận một bệnh nhi 12 tuổi. Suốt một tháng liền, ngày nào bé cũng đặt đồ ăn ngoài với các món chiên rán đậm vị kèm trà sữa ngọt. Khi nhập viện, em đã bị gan nhiễm mỡ nặng kèm tổn thương gan; sau đó phải mất nửa năm điều trị và điều chỉnh chế độ ăn uống, chức năng gan mới dần khôi phục bình thường.

Thống kê lâm sàng tại phòng PICU của các bệnh viện tuyến đầu Trung Quốc cho thấy: Trong 5 năm gần đây, trong số các ca suy gan cấp ở thanh thiếu niên, nguyên nhân xuất phát từ thói quen ăn uống kém lành phẳng kéo dài chiếm tới 35,7% , cao hơn nhiều so với nhóm nguyên nhân do nhiễm vi-rút.

Những gì bạn nghĩ là "thỉnh thoảng ăn một chút chắc không sao" thực chất lại đang từng chút một phá hủy nền móng hệ tiêu hóa và chuyển hóa chưa phát triển hoàn thiện của trẻ.

Phân hội Bệnh Gan thuộc Hội Y học Trung Quốc chỉ ra: Khả năng chuyển hóa và giải độc gan của thanh thiếu niên dưới 18 tuổi chỉ bằng 50% đến 60% so với người trưởng thành. Chu kỳ chuyển hóa và đào thải chất phụ gia thực phẩm tồn đọng trong gan của trẻ có thể kéo dài gấp 3 lần so với người lớn.

Người lớn thỉnh thoảng ăn uống thả ga một bữa, gan chỉ cần thức đêm một hai ngày là chuyển hóa xong. Nhưng những phụ gia mà trẻ ăn vào có thể nằm lại trong gan cả tuần mà chưa thể đào thải hết.

Hãy lật mặt sau bao bì xem những thứ con bạn nhét vào miệng hằng ngày chứa những gì:

Que cay 5 hào/gói: Lượng Sodium Dehydroacetate vượt chuẩn, chất bảo quản thêm vào trái quy định, khiến gan của một người trưởng thành khỏe mạnh phải mất thời gian gấp 3 lần mới chuyển hóa hết.

Dầu bẩn (dầu máng xối) được các quán đồ ăn ngoài chiên đi chiên lại hàng chục lần: Ẩn chứa lượng lớn chất béo chuyển hóa (trans fat) và Benzo(a)pyrene. Ăn vào đâu, chúng tích tụ trực tiếp vào tế bào gan đến đó.

Để tránh những "bẫy" ăn uống gây tổn thương gan, thực ra chỉ cần làm tốt 3 việc sau:

1. Đừng dùng đồ ăn rác làm phần thưởng

Đừng lúc nào cũng dùng bánh hamburger hay trà sữa để thưởng cho con khi đạt điểm cao. Thay vào đó, hãy đưa con đi dã ngoại cuối tuần, ăn đồ nướng tự làm, hái hoa quả tươi, để con hiểu rằng niềm vui thực sự không cần phải tựa vào các chất phụ gia đậm vị.

2. Đừng chỉ nói suông "đừng ăn đồ ăn rác", hãy cho con xem chỉ số cơ thể thực tế

Lần tới khi đưa con đi kiểm tra sức khỏe, hãy mở tờ kết quả chức năng gan cho con xem. Trẻ nhỏ có thể phản kháng trước những mệnh lệnh "cấm đoán", nhưng sẽ có sự e sợ và ý thức hơn khi nhìn thấy tải trọng thực tế mà cơ thể mình đang phải gánh chịu.

3. Âm thầm thay thế đồ ăn vặt độc hại trong nhà

Đừng tích trữ nước ngọt có gas trong nhà. Nếu thèm uống nước bọt khí, hãy mua loại không đường và thả thêm hai lát chanh để giải khát.

Mì ăn liền không phải hoàn toàn không thể ăn, nhưng hãy thêm hai quả trứng, vài nắm rau xanh, và không bỏ toàn bộ gói dầu gia vị . Dùng dầu ăn bình thường ở nhà nêm nếm lại thì sẽ không nạp vào quá nhiều chất béo chuyển hóa.

Hằng ngày luôn chuẩn bị sẵn hạt nguyên vị, khoai lang nướng, ngô hấp. Khi đói, trẻ với tay là có đồ ăn lành mạnh, tự nhiên sẽ không còn tơ tưởng đến việc chạy ra ngoài mua que cay 5 hào nữa.

Kiểm soát chế độ ăn uống chưa bao giờ là một yêu cầu dưỡng sinh khắt khe, mà đó là dòng bảo vệ tính mạng cơ bản nhất mà chúng ta dành cho con trẻ.

Nguồn: Sohu