Bê bối khiến Huỳnh Hiểu Minh xấu hổ

Trang World journal đưa tin mới đây Huỳnh Hiểu Minh đã tới Đại học Thanh Hoa trò chuyện với các sinh viên trong buổi công chiếu phim Câu lạc bộ ánh dương (The Sunlight Club), nam diễn viên cũng chia sẻ những trải nghiệm không vui trong quá khứ của mình.

Năm 2008, Huỳnh Hiểu Minh từng thể hiện một ca khúc của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh mang tên One World One Dream . Tuy nhiên, trong phần lời có câu "Not at all", Huỳnh Hiểu Minh khi đó phát âm không chuẩn, dẫn đến việc anh bị chê cười 10 năm sau đó.

Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh.

"Khi đó tôi rất áp lực, tôi bị trêu chọc trong nhiều năm vì vụ phát âm này. Tôi cũng cảm thấy chán nản, thậm chí tôi còn nghĩ rằng những con vật trên đường cũng đang cười nhạo mình", Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ. Nam diễn viên cho biết anh giả vờ bình tĩnh và nói "không có gì đâu" khi bị cười đùa trong các bài phỏng vấn, nhưng thực tế trong thâm tâm Huỳnh Hiểu Minh rất đau khổ, anh còn muốn chửi thề nhưng chỉ có thể mỉm cười.

Vụ scandal cũng là động lực để Huỳnh Hiểu Minh trau dồi tiếng Anh. Sau này, khi đóng vai giáo viên tiếng Anh trong phim Đối tác Trung Quốc (American Dreams in China - 2013), nam diễn viên đã dốc sức cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình. "Đó là khoảng thời gian tôi rất dễ tổn thương. Bây giờ nhìn lại, tất cả trải nghiệm đó đều giúp bạn trở nên xuất sắc".

Không những vậy, khi tham gia show Nhà hàng Trung Hoa mùa 1 (2017), khán giả bất ngờ với khả năng giao tiếp tiếng Anh của Huỳnh Hiểu Minh. Trong nhóm nghệ sĩ tham gia chương trình, Huỳnh Hiểu Minh đóng vai trò phiên dịch, giao tiếp với khách hàng thành thạo. Từ đó, không ai còn chê cười nam diễn viên.

Huỳnh Hiểu Minh không ngừng nỗ lực, hiện tại anh là ông chủ giàu có, nổi tiếng trong giới giải trí Trung Quốc.

Theo Sohu, Huỳnh Hiểu Minh là nghệ sĩ hạng S trong giới giải trí Hoa ngữ, nhưng có rất nhiều tranh cãi về đời tư cũng như sự nghiệp diễn xuất. Huỳnh Hiểu Minh từng bị đánh giá là tiểu sinh diễn xuất kém cỏi hơn các bạn cùng lứa như Trần Khôn, Lý Á Bằng, Lục Nghị, Hoàng Lỗi, Đồng Đại Vi, Ấn Tiểu Thiên, Nhiếp Viễn. Huỳnh Hiểu Minh thường có nhiều phim dở, đặc biệt là khi vào các vai diễn tổng tài trên màn ảnh.

Nhưng xét về thành tích giải thưởng, Huỳnh Hiểu Minh lại có thành tựu rực rỡ hơn những người kể trên. Nam diễn viên đoạt giải Ảnh đế Kim Kê, Bách Hoa, nhiều lần được đề cử các giải thưởng diễn xuất lớn.

Hiện tại, sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh vững chắc, địa vị của nam diễn viên ở giới giải trí Hoa ngữ rất cao. Anh sở hữu hơn 40 công ty đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau.