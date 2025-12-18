Bé 4 tuổi bị người lạ tát giữa đường, gia đình thừa nhận một lỗi sai nguy hiểm: Tất cả phải chú ý!

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh dài khoảng 23 giây ghi lại cảnh một bé gái bị 2 người lạ đi xe đạp điện tát trúng mặt khi đang nhảy múa dưới lòng đường, trước cửa nhà.

Theo nội dung clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 tối ngày 16/12, trên đoạn đường Bàu Năng 9, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Sau khi bị người lạ vung tay tát mạnh, bé gái giật mình khóc thét, ôm mặt đau chạy vào nhà. Theo dõi sự việc, nhiều người không khỏi bức xúc với hành vi của 2 người trong clip.

Được biết, bé gái xuất hiện trong clip gây xôn xao là cháu M. (4 tuổi). Đoạn clip được bố cháu là anh H.N. (trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) đăng tải lên mạng xã hội. Thông tin trên Dân Trí, anh N. cho hay từ lời con gái kể thì 2 người tát cháu là 2 nam thanh niên. Sau sự việc trên mặt cháu bé xuất hiện vết bầm đỏ.

Gia đình không trình báo cơ quan chức năng nhưng đăng tải clip, thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo và nhờ cộng đồng hỗ trợ nhận diện, tìm kiếm danh tính 2 người liên quan.





Bức xúc với hành vi bạo lực của 2 nam thanh niên đối với bé gái 4 tuổi, nhưng người xem cũng đã chỉ ra cái sai của gia đình bé M. trong tình huống này. Rất nhiều ý kiến cho rằng việc để một bé gái mới 4 tuổi nhảy múa dưới lòng đường một mình - dù là trước cửa nhà, là rất nguy hiểm. Hành động này tiềm ẩn quá nhiều rủi ro về mặt an toàn giao thông.

Trước những chia sẻ, góp ý trên mạng xã hội, anh N. cũng để lại bình luận, thừa nhận việc con gái anh ra lòng đường chơi là không đúng. Tuy nhiên, theo anh, người lớn hoàn toàn có thể nhắc nhở, chứ không thể dùng bạo lực với trẻ nhỏ.

Anh N. cũng nêu rõ, thời điểm xảy ra vụ việc, do sắp được bố chở đi dự sinh nhật nên cháu M. đã háo hức ra trước nhà chờ bố đón. Khu vực này ít xe qua lại, gia đình không cố tình cho con ra đường chơi hay quay clip đăng mạng xã hội.