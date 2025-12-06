Truy tìm người đàn ông đâm chết người giữa đường ở TPHCM

Công an phường Phước Long, TPHCM đang truy tìm một người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ đâm chết người trên địa bàn.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 6-12, người dân sống trên đường 339, phường Phước Long nghe tiếng kêu cứu. Khi họ chạy đến thì thấy người đàn ông khoảng trên 40 tuổi đã nằm bất động dưới đất, nhiều vệt máu bên cạnh.

Dù được người dân đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng do bị mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong.

Theo nhân chứng, trước đó, một người mặc đồ xe ôm công nghệ đã đâm người đàn ông này bằng vật nhọn. Gây án xong, người mặc đồ xe ôm công nghệ lên xe máy rời đi.

Công an phường Phước Long đã phối hợp với Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.