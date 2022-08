“Bay lắc” tại tiệc sinh nhật, 17 đối tượng dương tính với ma tuý

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Lâm Thao tiến hành kiểm tra quán Karaoke An Bình, thuộc thôn Bồng Lang, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao.

Các đối tượng bị bắt giữ

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 17 đối tượng (gồm 09 nam, 8 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Vật chứng thu giữ gồm: 01 đĩa sứ màu trắng, 01 đoạn ống hình trụ tròn màu trắng bằng giấy dùng để hít ketamin, 01 thẻ nhựa, tất cả các vật dụng trên các đối tượng dùng để sử dụng ma tuý.

Tiến hành Test nhanh cả 17 đối tượng trên đều có kết quả dương tính với các chất ma tuý. Cơ quan công an đã làm rõ, ngày 31/7, Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1989, ở xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổ chức sinh nhật nên đã mời một số bạn bè đến dự.

Sau khi uống rượu xong, các đối tượng rủ nhau đi hát Karaoke và bay lắc. Hà Mỹ Ngọc, sinh năm 1996, cùng ở xã Đỗ Xuyên đã chuyển 9.500.000 cho đối tượng Hoàng Hồng Nhung, sinh năm 1995, ở Quảng Xương, Thanh Hoá để Nhung mua thuốc lắc và Ketamin về cho cả nhóm cùng sử dụng. Sau khi mua được ma tuý, Nhung và Phan Văn Giáp, ở xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba “xào ke” cho cả nhóm cùng sử dụng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh đã tạm giữ các đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.